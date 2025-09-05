Thép Mỹ VMS và hành trình tiếp sức thế hệ trẻ vươn xa

Học bổng “Nghị lực Thép - Ngọn lửa từ gian khó”

Công ty TNHH Thép Đặc Biệt Shengli Việt Nam đã tổ chức chương trình trao học bổng “Nghị lực Thép” cho 90 em học sinh vượt khó hiếu học của 10 điểm trường trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Với tổng trị giá 300 triệu đồng, những suất học bổng ấy không chỉ hỗ trợ vật chất, mà còn là món quà tinh thần, tiếp thêm ý chí để các em kiên định theo đuổi con đường tri thức.

Thép Mỹ VMS trao 90 suất học bổng với tổng trị giá 300 triệu đồng cho các em học sinh vượt khó học giỏi tại Hưng Yên.

90 ước mơ nhỏ bé được chắp cánh, 90 câu chuyện nghị lực được viết tiếp, gói trọn thông điệp: khó khăn có thể thử thách, nhưng không thể làm lùi bước ý chí. Học bổng “Nghị lực Thép” là “ngọn lửa” tiếp sức, giúp các em học sinh thêm vững vàng, thêm can đảm trên con đường chinh phục tri thức.

Mỗi suất học bổng là nguồn động lực để các em học sinh kiên trì, vững bước trên hành trình chinh phục tri thức.

Những cái bắt tay, nụ cười rạng rỡ và lời hứa sẽ nỗ lực nhiều hơn của các em đã trở thành minh chứng cho giá trị nhân văn mà Thép Mỹ VMS theo đuổi. Mỗi suất học bổng đã mang lại sức mạnh khích lệ lớn lao, hun đúc thêm nghị lực để các em bước tiếp vững vàng.

Hành trình phát triển gắn liền trách nhiệm xã hội

Trong nhiều năm qua, đại diện Thép Mỹ VMS cho biết xem trách nhiệm xã hội là chiến lược phát triển. Doanh nghiệp xác định rằng, phát triển bền vững không chỉ là đạt được doanh thu hay mở rộng thị phần, mà còn phải gắn liền với sự trưởng thành của cộng đồng, với những giá trị được tạo ra cho con người và xã hội.

Hành trình ấy đã tạo nên một hình ảnh Thép Mỹ VMS khác biệt - không chỉ là nhà sản xuất thép phục vụ cho những công trình trọng điểm, mà còn là bạn đồng hành của xã hội, nơi trách nhiệm và nhân văn luôn song hành cùng phát triển kinh tế.

Quỹ học bổng “Nghị lực Thép” là sự khẳng định cam kết lâu dài của Thép Mỹ VMS trong việc đồng hành cùng sự nghiệp giáo dục.

“Những giá trị này đã giúp Thép Mỹ VMS trở thành thương hiệu được khách hàng tin tưởng, đối tác tín nhiệm, và cộng đồng trân trọng. Đó là tài sản, là “thương hiệu mềm” mà không một con số kinh doanh nào có thể đo đếm được”, đại diện thương hiệu nhấn mạnh.

Kiến tạo những công trình của tri thức và tương lai

Thông qua quỹ học bổng “Nghị lực Thép” cùng nhiều chương trình cộng đồng khác, Thép Mỹ VMS đã khẳng định rằng giá trị bền vững của doanh nghiệp không chỉ đo lường bằng những công trình vật chất được dựng xây, mà còn bằng những giá trị nhân văn để lại cho xã hội.

Mỗi suất học bổng trao đi không chỉ là sự hỗ trợ tài chính, mà còn là lời động viên, sự tiếp sức tinh thần để thắp sáng niềm tin, khơi dậy ý chí và hun đúc nghị lực. Nếu như thép của Thép Mỹ VMS góp phần tạo nên những công trình vững chãi, thì các hoạt động xã hội của doanh nghiệp lại bền bỉ xây dựng những “công trình nhân văn” - nơi nghị lực và tri thức được vun đắp cho thế hệ trẻ.

Thép Mỹ VMS đặt trách nhiệm xã hội song hành cùng sự phát triển kinh doanh của doanh nghiệp.

Đại diện doanh nghiệp tin rằng, đầu tư cho giáo dục cũng chính là đầu tư cho tương lai của đất nước. Những học sinh được tiếp sức hôm nay sẽ trở thành những công dân bản lĩnh, trí tuệ ngày mai - những người sẽ kế tục sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương. Đó là công trình tri thức lớn nhất mà Thép Mỹ VMS đang bồi đắp, song hành cùng những công trình vật chất, để kiến tạo một tương lai vững bền và giàu ý nghĩa. Bởi chỉ khi tri thức được gieo mầm, tương lai mới thật sự được dựng xây vững bền.