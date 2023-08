The English Lab và hành trình cùng hàng nghìn học viên chinh phục IELTS

The English Lab đã ghi dấu ấn với hàng nghìn học viên tại miền Trung (Ảnh: The English Lab).

Từng bước trở thành địa chỉ luyện thi IELTS ở miền Trung

Gia nhập ngành giáo dục từ năm 2017, với phương châm "Lấy học viên là trung tâm cho mọi hoạt động giảng dạy", The English Lab đã không ngừng nỗ lực nâng cao trải nghiệm học tập cho học viên với các khóa học, luyện thi TOEIC và IELTS.

Để tiếng Anh không chỉ là một ngôn ngữ dùng cho giao tiếp mà còn là cánh cửa mở ra cơ hội học tập ở nước ngoài và các trường đại học hàng đầu trong nước, nhất là trong bối cảnh hội nhập ngày nay, The English Lab đã tích cực tổ chức nhiều hoạt động, cuộc thi hùng biện tiếng Anh, mang đến những sân chơi bổ ích và thắp lửa đam mê ngoại ngữ.

Các workshop chia sẻ kiến thức và kỳ thi thử định kỳ đã giúp học viên tự tin hơn trước những kỳ thi quan trọng. Trong đó phải kể đến sự kiện EZONE 2022 thu hút hàng trăm học sinh, sinh viên trên địa bàn Đà Nẵng tham gia thi thử IELTS, TOEIC theo chuẩn quốc tế.

Điều này đã giúp The English Lab từng bước tạo dấu ấn trên thị trường, khi đồng hành cùng nhiều học viên vượt qua mức điểm IELTS từ 6.0 đến 8.0 và khẳng định vị thế của mình.

The English Lab trở thành điểm đến hàng đầu cho những ai đang tìm kiếm sự chuẩn bị toàn diện và hiệu quả cho kỳ thi IELTS (Ảnh: The English Lab).

Không chỉ đạt được những thành công trong lĩnh vực giảng dạy và luyện thi IELTS, The English Lab tích cực hợp tác với các đối tác chiến lược như IDP - đơn vị đồng sở hữu và khảo thí kỳ thi IELTS quốc tế tại Việt Nam, để nâng cao và đảm bảo chất lượng chuyên môn trong việc dạy và học của giảng viên, học viên tại trung tâm.

The English Lab được chọn là đối tác xuất sắc của IDP Education Vietnam (Ảnh: The English Lab).

Chị Lê Thị Tường Vi - Founder The English Lab chia sẻ: "The English Lab tự hào là đối tác xuất sắc của IDP Education Vietnam tại miền Trung trong nhiều năm liền. Điều này đã thể hiện cho sự công nhận từ một cơ quan khảo thí quốc tế đối với chất lượng đào tạo của The English Lab khi giúp nhiều thí sinh chinh phục thành công tại kỳ thi lấy các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế".

Ưu tiên chất lượng đào tạo lên hàng đầu, vì vậy, The English Lab đã nhận được sự tin tưởng của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng lựa chọn là đối tác chính và dài hạn của See Club - câu lạc bộ tiếng Anh đầu tiên và duy nhất tại trường. Sự hợp tác này đã đem đến nhiều hoạt động bổ ích, hấp dẫn và tạo môi trường học tập, rèn luyện tiếng Anh cho các bạn học sinh, sinh viên tại trường nói riêng và tại Đà Nẵng nói chung.

Đây cũng là ngôi trường mà chị Lê Thị Tường Vi - Người sáng lập The English Lab, đang theo đuổi công việc giảng viên tiếng Anh. Sinh ra và lớn lên tại miền Trung, từ thời còn đi học, chị Lê Thị Tường Vi đã tham gia đội tuyển chuyên Anh của Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng. Chị tiếp tục theo đuổi đam mê này khi vào đại học với chương trình chất lượng cao, học bằng tiếng Anh của Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội.

Chị Lê Thị Tường Vi - người khởi xướng ý tưởng và sáng lập The English Lab (Ảnh: The English Lab).

Sau khi tốt nghiệp loại giỏi chuyên ngành Tài chính ngân hàng - Hệ Quốc tế Chất lượng cao, Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội vào năm 2014, chị Vi tiếp tục hoàn thành thạc sĩ tại Anh, chuyên ngành Quản lý quốc tế loại xuất sắc và trở về quê hương Đà Nẵng để trở thành giảng viên tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng và sáng lập The English Lab.

"Lựa chọn này bắt nguồn từ lòng trách nhiệm với cộng đồng, nhất là những bạn trẻ miền Trung. Tôi muốn giúp đỡ học sinh và sinh viên tại quê hương nâng cao khả năng ngôn ngữ Anh, mở ra nhiều cơ hội hơn trong tương lai học tập và nghề nghiệp", chị Vi chia sẻ.

Tầm nhìn và sứ mệnh của thương hiệu The English Lab

Sứ mệnh của The English Lab là xây dựng một cộng đồng học IELTS bền vững (Ảnh: The English Lab).

Cũng theo đại diện The English Lab, tầm nhìn của trung tâm là trở thành một địa chỉ hàng đầu trong lĩnh vực đào tạo và luyện thi IELTS chất lượng ở miền Trung. Sứ mệnh của The English Lab là xây dựng một cộng đồng học IELTS bền vững, cùng học viên trải qua những bước tiến mới trên con đường phát triển cá nhân.

Để làm được điều đó, The English Lab đã không ngừng tập trung vào việc cải thiện chất lượng giảng dạy. Đội ngũ giáo viên được tuyển chọn kỹ lưỡng, trình độ cao, từng học tập tại nhiều trường đại học lớn trong và ngoài nước, có kinh nghiệm lâu năm trong công tác dạy và luyện thi IELTS.

Giáo trình cũng liên tục được cập nhật, hướng đến việc tối ưu hóa hiệu quả học tập của học viên. Trung tâm không chỉ đào tạo kiến thức, mà còn khuyến khích tinh thần học tập suốt đời, giúp học viên hiểu rõ về giá trị của trí thức và luôn bồi đắp để hoàn thiện bản thân.

Tầm nhìn của trung tâm là trở thành một địa chỉ hàng đầu trong lĩnh vực đào tạo và luyện thi IELTS chất lượng ở miền Trung (Ảnh: The English Lab).

"Trung tâm không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt kiến thức và kỹ năng, mà còn thấu hiểu sâu sắc về mục tiêu của học viên và đồng hành trong hành trình chinh phục IELTS. Sự kết hợp giữa thành tựu vượt trội và cam kết tận tâm đã giúp cho The English Lab từng bước trở thành điểm đến hàng đầu cho những ai đang tìm kiếm sự chuẩn bị toàn diện và hiệu quả cho kỳ thi IELTS", đại diện The English Lab khẳng định.