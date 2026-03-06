Buổi lễ có sự hiện diện của đại biểu đại diện các cơ quan trung ương, địa phương, các đối tác, doanh nghiệp, cùng thầy cô là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, cán bộ qua các thời kỳ, cựu sinh viên và đông đảo giảng viên, người học.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc ghi nhận và biểu dương những thành tựu nổi bật mà cơ sở II đã đạt được trong suốt 33 năm qua.

Thứ trưởng nhấn mạnh, việc phát triển thành phân hiệu Trường Đại học Ngoại thương tại TPHCM là bước đi phù hợp với chiến lược nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và đẩy mạnh hội nhập quốc tế trong bối cảnh giáo dục đại học đang chuyển mình mạnh mẽ. Đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng, với nền tảng được xây dựng vững chắc, phân hiệu sẽ bước vào giai đoạn phát triển rực rỡ hơn, tiếp tục phát huy truyền thống, uy tín và thế mạnh của Trường Đại học Ngoại thương trong suốt hơn 65 năm hình thành và phát triển.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: BTC).

33 năm, một hành trình đủ dài để khẳng định bản lĩnh, tạo dựng uy tín và nuôi dưỡng những giá trị bền vững. Từ những ngày đầu đặt nền móng tại TPHCM với nhiều thử thách, cơ sở II đã từng bước vươn lên, khẳng định vị thế là một trong những đơn vị đào tạo uy tín, chất lượng cao trong lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và hội nhập quốc tế tại khu vực phía Nam.

Ông Hoàng Bách Việt - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố quyết định thành lập phân hiệu Trường Đại học Ngoại thương tại TPHCM (Ảnh: BTC).

Hành trình 33 năm ấy không chỉ được đo bằng thời gian, mà được khắc họa bằng những thế hệ sinh viên trưởng thành, giảng viên tận tâm, chương trình đào tạo ngày càng đổi mới và một cộng đồng học thuật không ngừng chuyển động để bắt nhịp cùng yêu cầu của thời đại. Đó là hành trình của nỗ lực bền bỉ, của khát vọng vươn xa và của tinh thần “Ngoại thương” được gìn giữ, lan tỏa qua từng thế hệ.

Hành trình ấy bước sang một dấu mốc mới. Cơ sở II chính thức phát triển thành phân hiệu Trường Đại học Ngoại thương tại TPHCM không chỉ là sự thay đổi về tên gọi, mà là bước chuyển mình mạnh mẽ nhằm nâng tầm nghiên cứu, học thuật, tăng tốc hội nhập quốc tế và lan tỏa sâu rộng hơn giá trị của thương hiệu Ngoại thương.

PGS.TS Nguyễn Văn Phúc - Thứ trưởng Bộ GD&ĐT trao Quyết định thành lập phân hiệu Trường Đại học Ngoại thương tại TPHCM và hoa chúc mừng cho nhà trường và phân hiệu (Ảnh: Trường cung cấp).

Với nền tảng vững chắc, tinh thần đoàn kết và sự đồng hành của toàn thể cộng đồng Ngoại thương, phân hiệu Trường Đại học Ngoại thương tại TPHCM được kỳ vọng sẽ tiếp tục ghi thêm những dấu ấn quan trọng, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của trường và xã hội.