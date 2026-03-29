Giải nhất khoa học kỹ thuật quốc gia bị "tố" sao chép, Bộ GD&ĐT vào cuộc

Theo đó, thông tin phản ánh trên mạng xã hội về một số nghi vấn chưa liêm chính khoa học trong cuộc thi trên.

Bộ GD&ĐT cho rằng, đây là cuộc thi có tính chất mở nên công tác rà soát, hậu kiểm sau cuộc thi là một trong những nhiệm vụ quan trọng của ban tổ chức nhằm bảo đảm tính khách quan, minh bạch và tuân thủ quy định.

“Bộ GD&ĐT đã chỉ đạo các đơn vị chức năng, phối hợp với ban tổ chức cuộc thi, ban giám khảo và các tổ chức, cá nhân liên quan tiến hành kiểm tra, xác minh, làm rõ các nội dung phản ánh”, trích thông báo của Bộ GD&ĐT.

Theo Bộ này, trên cơ sở kết quả rà soát, xác minh, trường hợp phát hiện có vi phạm, Bộ GD&ĐT và ban tổ chức cuộc thi sẽ xem xét, xử lý nghiêm theo đúng quy định, bảo đảm nguyên tắc khách quan, công bằng, minh bạch và nghiêm túc.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT dự khai mạc cuộc thi tại Hà Nội (Ảnh: Moet).

Ngay sau khi Cuộc thi Nghiên cứu khoa học, kỹ thuật (KHKT) cấp quốc gia dành cho học sinh THCS và THPT năm học 2025-2026 vừa kết thúc, trên một số diễn đàn lan truyền thông tin nghi vấn dự án giải nhất của học sinh Ninh Bình có sao chép.

Theo đó, Dự án "Phát triển vật liệu polyurethane composite đa chức năng chống cháy, cách nhiệt, kháng vi sinh hướng tới ứng dụng trong xây dựng và đời sống" bị “tố” có nhiều điểm giống bài báo của nhóm nghiên cứu thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam không chỉ về cấu trúc bài, cách trình bày dữ liệu mà còn cả ở những chi tiết nhỏ đặc trưng.

Một bài viết trên trang mạng xã hội dành cho nhiều nhà khoa học mới đây chỉ ra, đoạn video do giáo viên hướng dẫn dự án cho hai học sinh đăng tải cho thấy, thí nghiệm đốt vật liệu được thực hiện tại Viện Hóa học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Ngay sau khi thông tin trên được đăng tải, trên một số báo chí, hiệu trưởng nhà trường - nơi có các học sinh vừa có công trình đoạt giải nhất vừa qua - khẳng định tính liêm chính của dự án "Phát triển vật liệu polyurethane composite đa chức năng chống cháy, cách nhiệt, kháng vi sinh hướng tới ứng dụng trong xây dựng và đời sống".

Cuộc thi Nghiên cứu khoa học, kỹ thuật quốc gia năm 2025-2026 diễn ra ngày 20-22/3, tại Hà Nội.

Sau 14 năm tổ chức, cuộc thi năm nay thu hút 457 học sinh với 242 dự án, tăng 30 dự án so với năm ngoái. Bộ GD&ĐT cho biết, đây là lần đầu cuộc thi có 100% tỉnh, thành tham dự.