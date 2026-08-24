Hàng loạt trường top và sư phạm bất ngờ tuyển bổ sung hàng trăm chỉ tiêu

Nhiều trường đại học tuyển bổ sung hệ chính quy năm 2026 (Ảnh minh hoạ: Huyên Nguyễn).

Đây là "cơ hội vàng" cuối cùng để các thí sinh chưa trúng tuyển đợt 1 hoặc muốn thay đổi nguyện vọng.

Trường Đại học Sư phạm TPHCM tuyển 100 chỉ tiêu ở 3 ngành

Trường Đại học Sư phạm TPHCM thông báo xét tuyển bổ sung đại học chính quy năm 2026 đợt 2 với 100 chỉ tiêu ở 3 ngành.

Trong đợt xét tuyển này, trường sử dụng kết quả 3 môn thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 hoặc kết quả học tập THPT kết hợp thi đánh giá năng lực chuyên biệt.

Cụ thể, ngành Công nghệ thông tin (đào tạo tại trụ sở chính) có 49 chỉ tiêu, mức điểm nhận hồ sơ là 18 điểm đối với phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT và 17 điểm đối với phương thức kết hợp kết quả học tập THPT với thi đánh giá năng lực chuyên biệt.

Ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc (đào tạo tại Phân hiệu Long An) có 22 chỉ tiêu, với mức điểm nhận hồ sơ lần lượt là 18 và 17 điểm theo hai phương thức.

Ngành Du lịch (đào tạo tại Phân hiệu Gia Lai) tuyển bổ sung 29 chỉ tiêu, mức điểm nhận hồ sơ là 18 điểm đối với phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT và 17 điểm đối với phương thức đánh giá năng lực chuyên biệt.

Nhà trường lưu ý, mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển của từng phương thức được tính theo tổ hợp gốc. Thí sinh cần xem thông tin độ lệch điểm giữa các tổ hợp xét tuyển trước khi đăng ký.

Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển đợt 2 đến 17h ngày 13/9.

Trường Đại học Đồng Tháp mở cửa 34 ngành, “khát” hồ sơ khối sư phạm

Trường Đại học Đồng Tháp chính thức thông báo tuyển bổ sung 506 chỉ tiêu ở 34 ngành đào tạo trình độ đại học. Đáng chú ý, nhóm ngành Sư phạm vốn luôn giữ điểm chuẩn cao tiếp tục dành nhiều suất cho thí sinh đợt này.

Chỉ tiêu ngành Sư phạm nổi bật gồm: Giáo dục Tiểu học (17 chỉ tiêu), Sư phạm Tin học (13 chỉ tiêu), Sư phạm tiếng Anh (12 chỉ tiêu), Giáo dục Mầm non (11 chỉ tiêu), Sư phạm Công nghệ (8 chỉ tiêu)...

Ngoài ra còn nhiều ngành khác tuyển bổ sung từ 9 đến 30 chỉ tiêu.

Điều kiện xét tuyển là thí sinh tốt nghiệp THPT trên cả nước, đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng của Bộ GD&ĐT và có điểm xét tuyển bằng hoặc cao hơn điểm trúng tuyển đợt 1.

Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 21/8 đến 17h ngày 30/8.

Học viện Hậu Cần bổ sung đợt 2 hệ dân sự

Học viện Hậu cần thông báo tuyển sinh bổ sung đợt 2 đối với hệ dân sự, với thời gian nhận hồ sơ đến 10/9, tính theo dấu bưu điện.

Trường nhận hồ sơ của thí sinh có kết quả thi tốt nghiệp THPT từ 16 điểm. Với các phương thức sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực, ngưỡng nhận hồ sơ lần lượt là 67 điểm HSA của Đại học Quốc gia Hà Nội, 537 điểm V-ACT của Đại học Quốc gia TPHCM và 61 điểm QDA của Ban Tuyển sinh quân sự, Bộ Quốc phòng.

Về tổ hợp, Học viện sử dụng các tổ hợp A00, A01, C01, X06 (A0T) và kết quả các kỳ thi HSA, V-ACT, QDA theo các mã bài thi được quy định.

Trường Đại học Quốc tế bổ sung 305 chỉ tiêu ở 8 ngành đào tạo

Trường Đại học Quốc tế nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung đến 26/8, với điểm nhận hồ sơ từ 50 điểm theo phương thức xét tuyển tổng hợp.

Trong đó, một số ngành “hot” vẫn tuyển như: Thương mại điện tử (90 chỉ tiêu); Tài chính - Ngân hàng (70 chỉ tiêu); Kế toán (25 chỉ tiêu); Kỹ thuật xây dựng (25 chỉ tiêu), Quản lý xây dựng (25 chỉ tiêu)...

Điểm nhận hồ sơ dao động từ 50 đến 53 điểm theo thang 100.

Thí sinh được đăng ký tối đa 2 nguyện vọng và được xét theo điểm từ cao xuống thấp cho đến khi hết chỉ tiêu từng ngành. Mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển một nguyện vọng cao nhất trong danh sách đăng ký.

Trường Đại học Thủ Dầu Một tuyển thêm 266 chỉ tiêu

Trường Đại học Thủ Dầu Một thông báo xét tuyển bổ sung 266 chỉ tiêu thuộc 9 ngành đào tạo, theo 2 phương thức: xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và xét kết quả học tập THPT (học bạ).

Các ngành tuyển bổ sung gồm: Công nghệ sinh học, Công nghệ vật liệu, Kỹ thuật môi trường, Công nghệ chế biến lâm sản, Luật, Kiến trúc, Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông và Huấn luyện thể thao.

Chỉ tiêu chi tiết như sau:

Thí sinh đăng ký xét tuyển đến ngày 28/8. Nhà trường thông báo kết quả trúng tuyển trước 17h ngày 5/9.

Trường Đại học Vinh tuyển bổ sung 25 ngành

Tổng số chỉ tiêu tuyển bổ sung cho 25 ngành là 295 chỉ tiêu.

Trong số các ngành tuyển bổ sung có nhiều ngành “hot”, điểm chuẩn cao như: Giáo dục tiểu học (6 chỉ tiêu), Sư phạm Ngữ văn (10 chỉ tiêu), Sư phạm tiếng Anh (10 chỉ tiêu), Sư phạm Khoa học tự nhiên (10 chỉ tiêu), Sư phạm Lịch sử - Địa lý (10 chỉ tiêu), Luật (15 chỉ tiêu), Công nghệ thông tin (20 chỉ tiêu)...

Thí sinh lưu ý xem kỹ tổ hợp gốc và phương thức quy đổi điểm khi nộp hồ sơ. Thời gian nộp hồ sơ và lệ phí đến 17h ngày 1/9.

Đại học Công nghiệp Hà Nội tuyển nhiều ngành tiếng Anh

Đại học Công nghiệp Hà Nội triển khai xét tuyển bổ sung năm 2026 đối với các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh mang tính xu hướng cao, bao gồm: Quản trị kinh doanh, Marketing, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán, Công nghệ thông tin, Quản trị khách sạn, và Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống.

Thí sinh có thể chủ động thực hiện đăng ký hoàn toàn trực tuyến thông qua cổng thông tin tuyển sinh chính thức của Đại học trong khoảng thời gian từ ngày 25/8 đến 17h ngày 3/9. Kết quả trúng tuyển dự kiến sẽ được công bố trước 17h ngày 7/9.

Học viện Tài chính tuyển bổ sung tại Phân hiệu TPHCM

Hội đồng tuyển sinh Học viện Tài chính thông báo tuyển sinh bổ sung hệ Đại học chính quy năm 2026 tại TPHCM với chương trình chất lượng cao, định hướng chứng chỉ quốc tế. Tổng chỉ tiêu là 117 ở 5 ngành. Mức điểm nhận hồ sơ từ 17 đến 19 điểm.

Ngày 24/8, Trường Đại học Bạc Liêu đã có thông báo xét tuyển bổ sung đợt 1 đối với 13 ngành đào tạo bậc đại học năm 2026.

Cụ thể, trường tuyển bổ sung 262 chỉ tiêu, trong đó nhiều nhất là ngành Kế toán (55 chỉ tiêu), ít nhất là 2 ngành Sư phạm Hóa và Sư phạm Sinh (cùng 2 chỉ tiêu).

Thông tin xét tuyển bổ sung của Trường Đại học Bạc Liêu (Ảnh: ĐHBL).

Mức điểm xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT cao nhất là 24,66 điểm và thấp nhất 15 điểm; mức điểm xét theo học bạ THPT cao nhất 28,29 điểm và thấp nhất 18 điểm; mức điểm xét theo kết quả đánh giá năng lực cao nhất 858,40 điểm, thấp nhất 500 điểm.

Theo thông báo từ nhà trường, thời gian nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung đến ngày 3/9 và công bố kết quả trước 17h ngày 4/9.