12 nữ sinh đỗ ngành An ninh mạng của Học viện An ninh nhân dân

Học viện An ninh nhân dân vừa công bố số lượng thí sinh trúng tuyển Khóa 58 đại học chính quy tuyển mới năm 2026. Đáng chú ý, ngành An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao có 12 nữ sinh trúng tuyển, trong đó 6 thí sinh phía Bắc và 6 thí sinh phía Nam.

Theo thông báo của Học viện An ninh nhân dân, với nhóm ngành Nghiệp vụ an ninh, điểm trúng tuyển của thí sinh nam là 21,23 điểm, có 218 thí sinh trúng tuyển. Với thí sinh nữ, mức điểm chuẩn là 24,3 điểm, có 24 thí sinh trúng tuyển.

Một nữ sinh dự kỳ thi đánh giá năng lực của Bộ Công an năm 2026 (Ảnh: Minh Chiến).

Đối với ngành An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, tại phía Bắc, điểm trúng tuyển của thí sinh nam là 19,01 điểm, với 66 thí sinh trúng tuyển. Trong khi đó, thí sinh nữ có điểm chuẩn 24,07 điểm, có 6 thí sinh trúng tuyển.

Tại phía Nam, điểm trúng tuyển của thí sinh nam là 21,33 điểm, có 68 thí sinh trúng tuyển. Với thí sinh nữ, điểm chuẩn là 23,07 điểm, có 6 thí sinh trúng tuyển.

Đối với ngành Công nghệ thông tin, Học viện An ninh nhân dân không tuyển nữ. Điểm trúng tuyển của thí sinh nam là 22,23 điểm, với 99 thí sinh trúng tuyển.

Về thủ tục xác nhận nhập học, Học viện An ninh nhân dân yêu cầu thí sinh trúng tuyển phải nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 cùng các giấy tờ liên quan như giấy chứng nhận giải thưởng, chứng chỉ ngoại ngữ… tại công an đơn vị, địa phương nơi sơ tuyển.

Ban tuyển sinh Công an các đơn vị, địa phương có trách nhiệm thông báo để thí sinh trúng tuyển thực hiện xác nhận nhập học trực tuyến vào Học viện An ninh nhân dân trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, trước 17h ngày 21/8.

Sau khi tiếp nhận bản chính các giấy tờ của thí sinh, Công an đơn vị, địa phương đưa vào hồ sơ nhập học và thông báo bằng văn bản cho Học viện An ninh nhân dân trước ngày 25/8 để tổng hợp, công bố số thí sinh xác nhận nhập học theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT và Bộ Công an.