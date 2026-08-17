12 nữ sinh đỗ ngành An ninh mạng của Học viện An ninh nhân dân
(Dân trí) - Học viện An ninh nhân dân đã công bố tuyển 487 thí sinh ở 3 ngành Nghiệp vụ An ninh; An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Công nghệ thông tin.
Học viện An ninh nhân dân vừa công bố số lượng thí sinh trúng tuyển Khóa 58 đại học chính quy tuyển mới năm 2026. Đáng chú ý, ngành An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao có 12 nữ sinh trúng tuyển, trong đó 6 thí sinh phía Bắc và 6 thí sinh phía Nam.
Theo thông báo của Học viện An ninh nhân dân, với nhóm ngành Nghiệp vụ an ninh, điểm trúng tuyển của thí sinh nam là 21,23 điểm, có 218 thí sinh trúng tuyển. Với thí sinh nữ, mức điểm chuẩn là 24,3 điểm, có 24 thí sinh trúng tuyển.
Đối với ngành An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, tại phía Bắc, điểm trúng tuyển của thí sinh nam là 19,01 điểm, với 66 thí sinh trúng tuyển. Trong khi đó, thí sinh nữ có điểm chuẩn 24,07 điểm, có 6 thí sinh trúng tuyển.
Tại phía Nam, điểm trúng tuyển của thí sinh nam là 21,33 điểm, có 68 thí sinh trúng tuyển. Với thí sinh nữ, điểm chuẩn là 23,07 điểm, có 6 thí sinh trúng tuyển.
Đối với ngành Công nghệ thông tin, Học viện An ninh nhân dân không tuyển nữ. Điểm trúng tuyển của thí sinh nam là 22,23 điểm, với 99 thí sinh trúng tuyển.
Về thủ tục xác nhận nhập học, Học viện An ninh nhân dân yêu cầu thí sinh trúng tuyển phải nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 cùng các giấy tờ liên quan như giấy chứng nhận giải thưởng, chứng chỉ ngoại ngữ… tại công an đơn vị, địa phương nơi sơ tuyển.
Ban tuyển sinh Công an các đơn vị, địa phương có trách nhiệm thông báo để thí sinh trúng tuyển thực hiện xác nhận nhập học trực tuyến vào Học viện An ninh nhân dân trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, trước 17h ngày 21/8.
Sau khi tiếp nhận bản chính các giấy tờ của thí sinh, Công an đơn vị, địa phương đưa vào hồ sơ nhập học và thông báo bằng văn bản cho Học viện An ninh nhân dân trước ngày 25/8 để tổng hợp, công bố số thí sinh xác nhận nhập học theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT và Bộ Công an.
Năm 2026, 8 học viện, trường Công an nhân dân được giao tổng cộng 2.070 chỉ tiêu, giảm 280 chỉ tiêu so với năm 2025.
Cụ thể, Học viện An ninh nhân dân được giao 400 chỉ tiêu. Trong đó, nhóm ngành Nghiệp vụ An ninh tuyển 250 chỉ tiêu khu vực phía Bắc, gồm 25 nữ và 225 nam. Nhóm ngành An toàn thông tin, An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tuyển 150 chỉ tiêu trên toàn quốc, gồm phía Bắc 7 nữ, 68 nam và phía Nam 7 nữ, 68 nam.
Học viện Cảnh sát nhân dân được giao 400 chỉ tiêu, tuyển sinh khu vực phía Bắc, gồm 40 nữ và 360 nam.
Học viện Chính trị Công an nhân dân tuyển 100 chỉ tiêu trên toàn quốc. Phía Bắc có 50 chỉ tiêu, gồm 5 nữ và 45 nam; phía Nam cũng có 50 chỉ tiêu, gồm 5 nữ và 45 nam.
Trường Đại học An ninh nhân dân được giao 220 chỉ tiêu tuyển sinh khu vực phía Nam, gồm 22 nữ và 198 nam.
Trường Đại học Cảnh sát nhân dân tuyển 300 chỉ tiêu khu vực phía Nam, gồm 30 nữ và 270 nam.
Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy được giao 200 chỉ tiêu trên toàn quốc. Phía Bắc tuyển 10 nữ, 90 nam; phía Nam tuyển 10 nữ, 90 nam.
Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh được giao 200 chỉ tiêu trên toàn quốc, trong đó phía Bắc tuyển 10 nữ và 90 nam, phía Nam tuyển 10 nữ và 90 nam.
Học viện Quốc tế được giao 50 chỉ tiêu. Ngành Ngôn ngữ Anh tuyển 30 chỉ tiêu, gồm 15 nam và 15 nữ; ngành Ngôn ngữ Trung Quốc tuyển 20 chỉ tiêu, gồm 10 nam và 10 nữ.