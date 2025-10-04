Sự thật về thông báo chương trình “học bổng quốc tế”

Các đối tượng lừa đảo đã làm những văn bản giả mạo, có logo, chữ ký lãnh đạo và con dấu của Trường đại học Vinh.

Nội dung những văn bản này thường quảng bá các chương trình học bổng du học tại nhiều trường danh tiếng ở Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Úc... với những thông tin chi tiết về đối tượng tuyển sinh, mức học phí, chế độ học bổng, thời gian học tập, khiến nhiều người lầm tưởng đây là chương trình chính thống do nhà trường ban hành.

Một văn bản giả mạo Trường đại học Vinh (Ảnh chụp màn hình).

Theo đại diện Trường đại học Vinh, điểm chung của những văn bản giả là yêu cầu sinh viên nộp hồ sơ và đóng các khoản phí lớn.

Có trường hợp sinh viên bị lừa nộp số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng nhưng đã kịp thời báo nhà trường và may mắn không trở thành nạn nhân của đối tượng lừa đảo.

Thậm chí, một sinh viên tại đơn vị thành viên của Trường đại học Vinh từng bị nhóm lừa đảo bắt cóc, yêu cầu gia đình nộp tiền chuộc. Nhờ sự tỉnh táo của gia đình và sự vào cuộc kịp thời của cơ quan công an, hậu quả đáng tiếc đã được ngăn chặn.

Làm việc với Trường đại học Vinh, cơ quan chức năng đã xác định toàn bộ văn bản và chương trình học bổng lan truyền đều là giả mạo, không liên quan đến nhà trường.

Ông Nguyễn Huy Bằng, Hiệu trưởng Trường đại học Vinh, khẳng định với phóng viên Dân trí: “Đây là hành vi mạo danh nhằm chiếm đoạt tài sản của sinh viên, gây tổn hại uy tín nhà trường.

Chúng tôi đã khuyến cáo cho sinh viên thông qua các đợt sinh hoạt chính trị đầu khóa, đầu năm, trên các phương tiện thông tin chính thống của trường”.

Lãnh đạo Trường đại học Vinh cũng nhấn mạnh, mọi hoạt động, chương trình chính thống (nếu có) đều được công bố công khai trên website và fanpage Facebook chính thức của trường.

Trên trang facebook của Trường đại học Vinh đăng thông báo cảnh báo (Ảnh chụp màn hình).

Để tăng cường phòng ngừa, mới đây tại Hội nghị triển khai phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm học 2025-2026, nhà trường đã mời lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đến quán triệt, phổ biến nhằm nâng cao cảnh giác cho cán bộ, viên chức và người học, phòng ngừa các tệ nạn, lừa đảo, trong đó có hành vi giả mạo văn bản, chương trình công tác của trường.

“Sau khi phát hiện sự việc, chúng tôi đã làm văn bản báo cáo các cơ quan chức năng đề nghị phối hợp để làm rõ sự việc, bảo vệ uy tín và các hoạt động bình thường của nhà trường”, ông Bằng thông tin.

Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và xác thực thông tin, từ tháng 9, toàn bộ văn bản nội bộ gửi đến sinh viên của Trường đại học Vinh đều được ký số bằng chứng thư, giúp dễ dàng kiểm tra tính xác thực trên Internet.

Ông Bằng cho biết thêm: "Trong thời gian tới, mỗi văn bản sẽ được gắn thêm mã QR để người học có thể quét và xác minh văn bản chính thức của nhà trường".