Điều chỉnh quy định về hoạt động của ban phụ huynh

Theo bản tổng hợp ý kiến, phản biện xã hội đối với dự thảo, Điều 46 về Ban đại diện cha mẹ học sinh nhận được các góp ý của Sở GD&ĐT hai tỉnh Đồng Nai và Lâm Đồng. Hai góp ý này đều liên quan tới việc xác lập rõ ranh giới giữa phối hợp giáo dục và can thiệp vào hoạt động chuyên môn của nhà trường, giáo viên.

Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai đề nghị làm rõ vai trò phối hợp của cha mẹ học sinh theo hướng tôn trọng chuyên môn sư phạm, không gây áp lực hoặc can thiệp sâu vào hoạt động dạy học, kiểm tra, đánh giá học sinh, đồng thời tăng cường cơ chế trao đổi hai chiều mang tính xây dựng.

Theo Sở này, ở bậc trung học cơ sở, giáo viên thường xuyên phải làm việc trực tiếp với cả học sinh và phụ huynh. Nếu thiếu ranh giới rõ ràng trong phối hợp, giáo viên có thể chịu áp lực tâm lý, ảnh hưởng đến hiệu quả giảng dạy và giáo dục học sinh.

Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng đề nghị nhấn mạnh thêm yêu cầu ban đại diện cha mẹ học sinh không được thu tiền trái quy định dưới bất kỳ hình thức nào, đồng thời phải công khai hoạt động và kinh phí theo từng năm học.

Trên cơ sở các ý kiến góp ý, dự thảo Điều lệ trường phổ thông đã điều chỉnh Điều 46.

Điểm mới đáng chú ý là bổ sung nguyên tắc hoạt động mang tính giới hạn rõ ràng hơn. Theo đó, ban đại diện cha mẹ học sinh hoạt động trên cơ sở phối hợp, hỗ trợ nhà trường và giáo viên trong giáo dục học sinh. Ban phụ huynh không được tham gia, can thiệp vào các hoạt động chuyên môn của nhà trường và giáo viên.

Các nội dung chuyên môn được nêu cụ thể gồm xây dựng nội dung chương trình, phương pháp dạy học, tổ chức giảng dạy, kiểm tra, đánh giá và các hoạt động chuyên môn khác theo quy định của pháp luật.

Trong các điều lệ trường học hiện hành, ban đại diện cha mẹ học sinh được giao nhiều nhiệm vụ phối hợp như tham gia góp ý biện pháp giáo dục, kiến nghị nâng cao chất lượng dạy học, phối hợp tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ.

Tuy nhiên, các văn bản này chưa quy định trực tiếp giới hạn “không can thiệp” vào hoạt động chuyên môn. Việc bổ sung nguyên tắc này trong dự thảo được xem là điểm điều chỉnh nhằm làm rõ ranh giới giữa quyền tham gia, giám sát của phụ huynh với quyền tự chủ chuyên môn của nhà trường và giáo viên.

Bên cạnh đó, dự thảo tiếp tục dẫn chiếu việc tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh thực hiện theo Điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh ban hành năm 2011.

Điều lệ này đã quy định chi tiết về nguyên tắc tự nguyện trong đóng góp, công khai, dân chủ trong thu chi và danh mục các khoản ban đại diện không được phép quyên góp, tài trợ.