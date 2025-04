SIU tổ chức tọa đàm IAPP Vietnam Partnership Roundtable in HCMC

Đây là sự kiện quan trọng trong khuôn khổ Chương trình Hợp tác Học thuật Quốc tế (International Academic Partnership Program - IAPP) do Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam cùng Viện Giáo dục Quốc tế Hoa Kỳ triển khai.

Với vai trò chủ nhà, SIU sẽ đón tiếp hơn 21 trường đại học hàng đầu Hoa Kỳ và 15 trường đại học Việt Nam (khu vực từ Đà Nẵng trở vào) đến tham dự, thảo luận, mở rộng mạng lưới hợp tác và xây dựng những mối quan hệ bền vững trong giáo dục đại học.

SIU là điểm đến của những hội thảo có tầm vóc toàn cầu.

Sự kiện có sự tham dự của đại diện Cục Hợp tác Quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, Đại sứ quán Hoa Kỳ, Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TPHCM, Viện Giáo dục Quốc tế Hoa Kỳ (IIE) cùng nhiều chuyên gia giáo dục và lãnh đạo cấp cao.

Tọa đàm IAPP Vietnam Partnership Roundtable in HCMC sẽ là nơi các chuyên gia hàng đầu về hợp tác quốc tế chia sẻ kinh nghiệm và chiến lược để phát triển các chương trình hợp tác hiệu quả giữa các trường đại học của hai nước. Phiên thảo luận bàn tròn theo mô hình kết nối nhanh (speed networking) tại sự kiện sẽ giúp các đại biểu tối ưu hóa cơ hội kết nối và tìm kiếm đối tác phù hợp.

Là trường đại học tiên phong trong việc xây dựng môi trường giáo dục chuẩn quốc tế, SIU chú trọng mở rộng hợp tác với các trường đại học danh tiếng trên thế giới để mang đến cho sinh viên cơ hội học tập, nghiên cứu và trải nghiệm trong môi trường giáo dục hiện đại, tiên tiến.

SIU trở thành đối tác chiến lược của The University of Nevada, Reno - trường đại học công lập lâu đời ở bang Nevada (Hoa Kỳ).

Tại SIU, hợp tác quốc tế là một trong những chiến lược trọng tâm của trường, mang đến cho sinh viên cơ hội học tập, thực tập, nghiên cứu và phục vụ cộng đồng tại nhiều quốc gia. Quan hệ hợp tác với hơn 34 trường đại học trên thế giới, SIU không ngừng mở rộng chương trình đào tạo, trao đổi và thực tập để giúp sinh viên sẵn sàng cho môi trường làm việc toàn cầu.

Sinh viên SIU - Nguyễn Hồng Ngân (ngoài cùng bên trái) trong chương trình trao đổi ngắn hạn tại Trường Đại học Ngoại ngữ Busan (BUFS), Hàn Quốc.

Với cơ sở vật chất hiện đại, chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế và mạng lưới hợp tác sâu rộng, SIU không ngừng khẳng định vị thế là điểm đến lý tưởng cho sinh viên và giảng viên trong nước cũng như quốc tế. Việc tổ chức tọa đàm IAPP Vietnam Partnership Roundtable in HCMC tiếp tục là minh chứng rõ nét cho cam kết của SIU trong việc nâng tầm chất lượng giáo dục và thúc đẩy hợp tác học thuật toàn cầu.

Chọn SIU - Bước ra thế giới

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU) hiện là thành viên các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục hàng đầu thế giới của Hoa Kỳ: Hội đồng kiểm định quốc tế các trường ĐH đào tạo ngành Kinh doanh (International Accreditation Council for Business Education - IACBE), Hiệp hội phát triển giảng dạy doanh thương bậc đại học (Association to Advance Collegiate Schools of Business - AACSB).

SIU là trường đại học của Việt Nam và là một trong số ít trường đại học ở khu vực châu Á đạt kiểm định quốc tế khối ngành Kinh doanh của IACBE; đạt kiểm định quốc tế chương trình Cử nhân Khoa học máy tính bởi Ủy ban Kiểm định các Chương trình Máy tính (CAC) của ABET, Hoa Kỳ.

SIU cung cấp chương trình đào tạo đa dạng với 29 chương trình bậc đại học, 3 chương trình bậc thạc sĩ theo xu hướng giáo dục toàn cầu. Khi học tập tại SIU, sinh viên có nhiều cơ hội lựa chọn bước ra thế giới cùng chương trình trao đổi theo mô hình 2+2, 3+1 và các khóa học ngắn hạn với những trường đại học danh tiếng tại Anh, Thụy Sĩ, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc... Những chương trình này giúp sinh viên tiếp cận nền giáo dục tiên tiến, mở rộng hiểu biết về văn hóa, xã hội và môi trường làm việc trên toàn cầu.

