Sinh viên tranh thủ khởi nghiệp ngày Tết, vốn ít, doanh thu cao

Là sinh viên Trường Đại học Giao thông Vận tải TPHCM (UTH), Từ Đức Việt Anh bắt đầu ý tưởng kinh doanh mùa Tết theo một cách khá tình cờ.

Đó là một lần đi tập gym, Việt Anh vô tình nhìn thấy tấm lịch treo trên tường, ý tưởng thú vị xuất hiện trong đầu nam sinh. Vốn có chút kỹ năng thiết kế đồ hoạ, Việt Anh tự hỏi tại sao mình không làm những tờ lịch Tết sáng tạo, trẻ trung hơn.

Nghĩ là làm, Việt Anh bắt tay vào việc thiết kế lịch Tết theo đơn đặt hàng đặc biệt. Thay vì những mẫu lịch in sẵn phong cảnh hay logo doanh nghiệp, người mua sẽ sở hữu tờ lịch có in hình ảnh cá nhân, ảnh gia đình hay bất kỳ hình ảnh nào yêu thích.

Mỗi tấm lịch thiết kế có giá 89.000 đồng, phù hợp với túi tiền của học sinh, sinh viên.

Từ Đức Việt Anh, sinh viên Trường Đại học Giao thông Vận tải TPHCM (UTH) (Ảnh: NVCC).

Bắt đầu bán lịch từ dịp Tết Dương lịch đến nay, Việt Anh đã “xuất xưởng” 150 ấn phẩm lịch in và 60 file thiết kế, thu về khoảng 16 triệu đồng.

So với các công việc làm thêm khác, “start up” này cho Việt Anh thu nhập cao hơn cả, lại không tốn kém chi phí đầu tư, đồng thời có thể làm lâu dài và phát triển sang các dòng sản phẩm tương tự.

Cũng lấy Tết làm cảm hứng khởi nghiệp là Văn Dũng, 21 tuổi, sinh viên Đại học Duy Tân, Đà Nẵng. Không có ý tưởng mới mẻ nào, chàng sinh viên năm thứ ba bán giỏ quà Tết thủ công với suy nghĩ đơn giản là ai cũng cần mua quà chúc Tết.

Những dịp Tết trước, Dũng đã để ý tới dịch vụ giỏ quà Tết thủ công nhưng chưa từng kinh doanh. Nam sinh sợ đăng bán không ai mua rồi ôm hàng “ế”. Cho đến khi xem trên TikTok, thấy nhiều bạn trẻ cùng độ tuổi khởi nghiệp, Dũng quyết định vượt qua tâm lý e ngại.

Văn Dũng, 21 tuổi, sinh viên Đại học Duy Tân, Đà Nẵng (Ảnh: NVCC).

Các giỏ quà của Dũng gồm bánh kẹo, trà, cà phê, mứt, hạt dinh dưỡng… với mức giá từ 250.000 đến 500.000 đồng, chủ yếu bán qua trang cá nhân. Nhờ sự ủng hộ của bạn bè, người quen, Dũng đã bán được cả trăm giỏ quà, lợi nhuận xấp xỉ 20 triệu đồng.

Theo Dũng, khó khăn lớn nhất là vốn, bảo quản hàng hóa và giao hàng sát Tết. Có thời điểm, cả gia đình phải cùng nhau gói quà để kịp tiến độ giao cho khách.

Cả hai bạn trẻ đều thừa nhận rằng con đường khởi nghiệp không hề dễ dàng. Với Việt Anh, đó là khó khăn trong việc tìm kiếm nhà in phù hợp và thực hiện công việc truyền thông, quay dựng sản phẩm một mình.

Còn Dũng phải đối mặt với thách thức về vốn và đóng gói hàng hóa. Vì là sinh viên, Dũng không có nhiều vốn để nhập hàng số lượng lớn, giảm giá thành. Bên cạnh đó, nam sinh không lường trước được lượng khách đông đặt hàng cùng lúc, nếu không huy động toàn bộ người thân trong nhà hỗ trợ đóng gói thì không thể kịp giao hàng cho khách.

Lúc cao điểm, Dũng phải huy động cả gia đình đóng gói hàng hoá (Ảnh: NVCC).

Dù lựa chọn những mô hình khác nhau, điểm chung của hai sinh viên là dám thử, dám làm và không quá đặt nặng lợi nhuận trong lần khởi nghiệp đầu tiên.

Văn Dũng cho rằng, điều giá trị nhất mà bản thân nhận được sau mùa Tết không chỉ là tiền, mà là sự tự tin. Còn với Việt Anh, việc khởi nghiệp giúp sinh viên có cái nhìn thực tế hơn về thị trường và chuẩn bị tốt hơn cho những lần thử sức tiếp theo.

“Chúng ta còn trẻ, có thể thiếu vốn về tiền bạc nhưng lại có vốn về thời gian, được sai và làm lại”, Việt Anh nhắn gửi tới các bạn trẻ muốn khởi nghiệp mùa Tết.