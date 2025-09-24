Sinh viên TPHCM viết phần mềm hỗ trợ bạn khó khăn

Khi những nỗi trăn trở biến thành ý tưởng sáng tạo

Trần Lê Quang An, trưởng nhóm NFT, sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TPHCM (UEL), chia sẻ nền tảng kết nối tài chính giáo dục toàn diện "Đồng hành hôm nay - tiếp sức ngày mai" được đặt tên HYHAN xuất phát từ chính trăn trở của nhóm bạn trẻ.

Quang An cho hay ý tưởng này khởi phát từ thực tế đáng lo ngại khi nhiều sinh viên tài năng tại Việt Nam đang gặp rào cản lớn về tài chính và thông tin, hạn chế họ tiếp cận giáo dục đại học và các cơ hội phát triển.

"Họ không phải là hộ nghèo, nhưng thu nhập gia đình lại không đủ để trang trải học phí và chi phí sinh hoạt. Song, các chương trình hỗ trợ hiện tại còn hạn chế và thủ tục phức tạp, thường yêu cầu thuộc diện hộ nghèo hoặc cận nghèo, gây khó khăn cho những trường hợp này tiếp cận nguồn vốn và học bổng", Quang An cho biết.

Trần Lê Quang An, trưởng nhóm NFT, sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TPHCM (UEL), thuyết minh về dự án (Ảnh: NVCC).

Trong khi đó, thị trường việc làm và giáo dục bị phân mảnh, gây khó khăn cho cả sinh viên và doanh nghiệp trong việc kết nối.

HYHAN ra đời như một chiếc cầu nối, kết nối ba bên, đó là sinh viên cần hỗ trợ, doanh nghiệp muốn đầu tư nhân lực và các tổ chức giáo dục. Nền tảng này không chỉ cung cấp các gói vay và học bổng mà còn hướng đến một hệ sinh thái toàn diện.

Dự án có lộ trình ba giai đoạn: xây dựng hệ thống Eduscore (giai đoạn 1), phát triển mô hình vay giáo dục (giai đoạn 2) và triển khai các giải pháp đột phá như ISA (giai đoạn 3).

Phần mềm chấm điểm dựa trên tiêu chí, hướng đến công bằng

Điểm khác biệt của phần mềm này so với các mô hình truyền thống là hệ thống chấm điểm độc quyền. Thay vì chỉ dựa vào điểm số hay các giấy tờ hành chính, hệ thống đánh giá sinh viên dựa trên nhiều tiêu chí toàn diện hơn, bao gồm điểm số học thuật, hoàn cảnh kinh tế và hoạt động ngoại khóa.

Dự án là một hệ sinh thái toàn diện tích hợp cả ba yếu tố: giáo dục, tài chính và công nghệ.

"Chúng tôi muốn đảm bảo rằng sự hỗ trợ đến được đúng những người cần nhất, dựa trên những tiêu chí khách quan và công bằng hơn", Quang An khẳng định.

Dự án còn giới thiệu các mô hình tài chính đột phá như Income Share Agreement (ISA). Với ISA, sinh viên có thể vay vốn học tập và chỉ hoàn trả khi có việc làm và thu nhập ổn định.

Điều này giúp giảm gánh nặng tài chính ngay lập tức, đồng thời tạo động lực cho sinh viên phấn đấu. Nền tảng cũng sử dụng hình thức Crowdfunding để huy động vốn từ cộng đồng, tạo ra một nguồn quỹ bền vững.

Với những điểm sáng, dự án đã giành giải nhì tại cuộc thi học thuật ATTACKER 2025, một cuộc thi về ý tưởng khởi nghiệp - công nghệ - kinh tế với sự tham gia của 2.000 sinh viên từ 54 trường đại học tham gia.

Dự án được đánh giá cao nhờ cách tiếp cận sáng tạo, sử dụng công nghệ để giải quyết vấn đề tài chính và thông tin, giúp sinh viên vượt qua rào cản để tiếp cận giáo dục.

Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TPHCM (UEL) nhận giải nhì cuộc thi về ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp - công nghệ - kinh tế (Ảnh: NVCC).

Chia sẻ tại lễ trao giải, PGS.TS Hoàng Công Gia Khánh, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật, đã gửi gắm thông điệp ý nghĩa đến các bạn sinh viên: “Thắng thua không phải là kết thúc, không phải là mục tiêu cuối cùng, quan trọng nhất là cuộc đua đường dài của 5 năm, 10 năm và suốt chặng đường sau này. Tôi tin tưởng rằng tất cả những sinh viên tham gia cuộc thi đều là những người chiến thắng”.

Trần Lê Quang An cho biết dự án đã trải qua 4 tháng phát triển và thử nghiệm, thể hiện tính khả thi cao. Chi phí khởi động cho phiên bản MVP (sản phẩm khả thi tối thiểu) trong 3-6 tháng đầu tiên ước tính 400-600 triệu đồng.

Nhóm sinh viên hy vọng sau cuộc thi họ sẽ nhận được sự đồng hành từ các nhà đầu tư và chuyên gia để phát triển dự án thành một dự án thực tế, mang lại giá trị cho cộng đồng.