Sinh viên ngành STEM được vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội để học tập

Nguồn vốn ưu đãi này không chỉ hỗ trợ tài chính mà còn trở thành động lực để thế hệ trẻ vững bước, đóng góp vào sự phát triển của đất nước.

Theo Quyết định số 29, sinh viên, học viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh học ngành STEM được vay vốn chương trình để hỗ trợ trang trải học phí, sinh hoạt phí và chi phí học tập khác trong thời gian theo học tại các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán quy định tại quyết định này bao gồm: Khoa học sự sống, khoa học tự nhiên, máy tính và công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật, kỹ thuật, kiến trúc và xây dựng, sản xuất và chế biến, toán và thống kê, công nghệ tài chính theo quy định của Thủ tướng về việc ban hành danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn liên quan; các ngành đào tạo công nghệ then chốt khác theo quy định của pháp luật.

Ngân hàng Chính sách xã hội Hàm Thuận Nam (Lâm Đồng) giải ngân cho 1 khách hàng là nghiên cứu sinh thuộc ngành STEM ở xã Hàm Thuận Nam (Ảnh: Xuân Mai).

Về điều kiện vay vốn, Quyết định số 29 quy định học viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh được các cơ sở giáo dục đại học công nhận là học viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh theo quy định của pháp luật.

Học sinh, sinh viên phải tốt nghiệp trung học phổ thông theo quy định của pháp luật và đáp ứng điều kiện sau tại thời điểm Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) xem xét, quyết định phê duyệt cho vay vốn.

Trong đó, đối với học sinh, sinh viên năm thứ nhất có đồng thời cả ba năm học trung học phổ thông được đánh giá kết quả học tập đạt từ mức khá trở lên theo quy định của pháp luật; hoặc đạt điểm trung bình môn năm lớp 12 của các môn toán, vật lý, hóa học, sinh học từ 8 điểm trở lên.

Đối với học sinh, sinh viên từ năm thứ hai trở đi có kết quả học tập trung bình các môn học đạt loại giỏi trở lên theo quy định của pháp luật tại năm trước liền kề với năm đề nghị NHCSXH cho vay vốn.

Tại thời điểm đề nghị NHCSXH cho vay vốn, người học phải điền tờ khai thông tin theo mẫu quy định tại phụ lục I quyết định này, xin xác nhận của cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu có liên quan cho NHCSXH.

Hàng năm, người học phải điền tờ khai thông tin theo mẫu, xin xác nhận của cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cung cấp cho NHCSXH làm căn cứ để giải ngân vốn vay.

Mức vốn cho vay tối đa đối với 1 người học để hỗ trợ trang trải tiền học phí, tiền sinh hoạt phí và chi phí học tập khác trong thời gian còn lại của khóa học, bao gồm: Toàn bộ tiền học phí phải đóng của người học (sau khi trừ các khoản học bổng và hỗ trợ tài chính khác của nhà trường nếu có) theo xác nhận của nhà trường; cùng tiền sinh hoạt phí và chi phí học tập khác hàng tháng tối đa là 5 triệu đồng.

Ví dụ, trường hợp tiền học phí phải đóng của người học là 7 triệu đồng/tháng thì người học sẽ được vay vốn lên tới 12 triệu đồng/tháng (bao gồm 7 triệu đồng/tháng tiền học phí và 5 triệu đồng/tháng tiền sinh hoạt phí và chi phí học tập khác).

Căn cứ vào quy định, NHCSXH thỏa thuận thống nhất với khách hàng vay vốn để xem xét, quyết định mức vốn cho vay cụ thể đối với từng người học. Lãi suất cho vay là 4,8%/năm, lãi suất nợ quá hạn được tính bằng 130% lãi suất khi cho vay.

Đối với bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trả tiền vay, đại diện NHCSXH cho biết, khách hàng vay vốn đến 500 triệu đồng/người học thì không phải thực hiện bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trả tiền vay.

Khách hàng vay vốn trên 500 triệu đồng/người học thì phải thực hiện bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trả tiền vay bằng tài sản theo quy định của pháp luật về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và quy định của NHCSXH.

Theo PGS.TS Phạm Thanh Huyền - Trưởng ban Công tác sinh viên, Đại học Bách khoa Hà Nội, ngay sau khi quyết định được ban hành, Đại học Bách khoa Hà Nội đã phối hợp với NHCSXH tổ chức truyền thông rộng rãi.

Đến thời điểm này, nhiều sinh viên khối STEM của nhà trường đã gửi đơn để được xét vay vốn. Tỷ lệ sinh viên học STEM của Đại học Bách khoa Hà Nội chiếm hơn 90%, do đó, lượng sinh viên đăng ký vay vốn rất lớn.

Điều này cũng đặt ra yêu cầu cạnh tranh trong sinh viên để được vay vốn, đòi hỏi các em học sinh phải nỗ lực hơn nữa để đạt đủ điều kiện. Điều này cũng tạo động lực cho các em phấn đấu vươn lên trong học tập.

Trên cơ sở khảo sát nhu cầu vay vốn của học sinh, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh theo học các ngành STEM của một số trường đại học, chi nhánh NHCSXH các tỉnh, thành phố đã chỉ đạo các phòng giao dịch trực thuộc chủ động liên hệ trực tiếp sinh viên và các gia đình sinh viên để tư vấn, hướng dẫn điều kiện, thủ tục vay vốn.

Bà Võ Thị Minh Thảo, Phó giám đốc NHCSXH chi nhánh tỉnh Lâm Đồng, cho biết NHCSXH Lâm Đồng đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường đại học để gửi thông tin trực tiếp đến tân sinh viên qua email với đầy đủ nội dung số điện thoại, địa chỉ các phòng giao dịch đóng trên địa bàn nơi gia đình sinh viên đang cư trú.

Điều này giúp học sinh, sinh viên và gia đình có thể chủ động liên hệ, tư vấn và hướng dẫn thủ tục vay vốn. NSCSXH thực hiện gửi tờ rơi thông tin tuyên truyền trên các nền tảng mạng xã hội như zalo, facebook… nhằm đa dạng hóa các kênh truyền thông, đảm bảo thông tin về chính sách được triển khai nhanh chóng đến các đối tượng thụ hưởng.

Tính đến nay, Thủ tướng phân bổ trên 1.000 tỷ đồng để cho vay đối với học sinh, sinh viên, học viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh ngành STEM. NHCSXH đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện sẵn sàng giải ngân vốn vay đáp ứng nhu cầu của người học ngay từ đầu năm học mới.

Trước đây, đối tượng vay vốn phục vụ học tập chỉ là trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, nay được mở rộng thêm nhiều đối tượng mới, lãi suất vay thấp hơn. Đây là chính sách rất ưu việt, thể hiện tính nhân văn, chăm lo cho thế hệ tương lai được vững bước trên con đường học tập.

Xuân Mai