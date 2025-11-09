Sinh viên chỉ nhau cách “tự vệ” sau vụ lộ clip quay lén trong phòng thay đồ

Cẩn trọng hơn sau sự việc

Thúy Nhung (22 tuổi), sinh viên năm cuối tại TPHCM, cho hay sau vụ thiếu nữ bị phát tán clip nhạy cảm ở bốt chụp ảnh (photobooth), Nhung trở nên cẩn trọng hơn. Cô chia sẻ bản thân và bạn bè rất thích đến photobooth vào cuối tuần hoặc dịp đặc biệt để chụp ảnh lưu niệm. Thậm chí, có khi chỉ trong 1 tháng, cô và nhóm bạn đến photobooth 4-5 lần.

Thiếu nữ bị phát tán clip thay đồ tại photobooth ở TP Hà Nội lên trang web "đen" (Ảnh: N.V.).

“Chỉ cần chi 50.000-120.000 đồng là chúng tôi đã có được ảnh đẹp. Photobooth lại còn cung cấp đồ hóa trang nên mỗi lần chụp là một lần vui. Đây là cách xõa áp lực hiệu quả mà không phải tốn quá nhiều chi phí, vậy nên tôi và các bạn rất thích. Nhiều bạn đồng trang lứa mà tôi biết cũng có sở thích tương tự, có người còn cùng ông bà, ba mẹ đi chụp vì sự tiện lợi của dịch vụ này”, Nhung kể.

Với kinh nghiệm nhiều lần đến photobooth, Nhung cho biết một số tiệm còn cung cấp cả phòng thay đồ để khách hóa trang thành nhân vật trong phim, truyện, trong khi đó số còn lại thì chỉ có đồ hóa trang đơn giản.

“Tôi vốn rất ngại thay đồ ở nơi công cộng, nhưng thỉnh thoảng, thấy cả nhóm đang chơi vui, tôi cũng tự trấn an bản thân rằng “chụp ảnh ở photobooth thương hiệu nổi tiếng thì chắc an toàn”, nên cũng vài lần thử thay trang phục. Giờ đây, tôi mới thấy sự lo lắng của mình là xác đáng. Mặc dù không từ bỏ sở thích chụp ảnh ở photobooth, nhưng trong tôi vẫn có nỗi lo vô hình”, Nhung tâm sự.

Trào lưu chụp ảnh photobooth từ lâu đã trở thành sở thích của người trẻ (Ảnh minh họa: Charlie Miller).

Cô bộc bạch dự định sẽ tải ứng dụng hoặc mua thiết bị phát hiện camera quay lén để kiểm tra ở phòng thay đồ, nhà vệ sinh công cộng trước khi sử dụng.

Quang Hùng (19 tuổi), sinh viên năm nhất tại TPHCM, cũng có sở thích và nhiều lần chụp ảnh tại photobooth. Hùng chia sẻ ngoài việc bị quay lén, điều khiến anh trăn trở là liệu những hình ảnh sau khi chụp ở photobooth có được xóa hoàn toàn hay trở thành dữ liệu bị phát tán.

“Dù đó không phải ảnh nhạy cảm nhưng rất dễ bị cắt ghép, sử dụng vào mục đích xấu. Mức giá của dịch vụ này rẻ nên tôi cũng mang tâm lý ngại phản ánh. Khi đến photobooth, khách thường không được nhận bất kỳ cam kết chịu trách nhiệm nào từ chủ tiệm trong việc bảo vệ dữ liệu hình ảnh cá nhân”, Hùng nói.

Cảm giác bất an luôn thường trực

Thúy Nhung trải lòng sau khi đọc những bình luận trên mạng xã hội về sự việc “thiếu nữ bị phát tán clip thay đồ ở photobooth”, cô cảm thấy rợn người và đặt nghi vấn về vấn đề đạo đức ngoài xã hội.

“Những tưởng tất cả bình luận dĩ nhiên sẽ hướng đến sự bức xúc, đòi lại công bằng cho nạn nhân, nhưng trong số đó, có không ít bình luận lại kết tội chính nạn nhân.

Nhiều bình luận đùa cợt, khiếm nhã trước sự tổn thương tinh thần của nạn nhân (Ảnh chụp màn hình).

Một số người cho rằng là do nạn nhân không cẩn thận khi thay đồ ở nơi công cộng, đổ lỗi vì họ đua đòi nên mới xảy ra cớ sự hoặc chỉ trích khi nạn nhân bày tỏ sự tổn thương tâm lý sau sự việc. Phản cảm hơn là bình luận đùa cợt, xin được xem clip cho vui. Có người còn ủng hộ quay lén để họ được xem những đoạn clip nhạy cảm ấy”, Nhung bức xúc, nói.

Không chỉ ở những không gian kín như photobooth, nỗi lo bị quay lén còn lan ra đời sống thường ngày. Minh Khang, 20 tuổi, sinh viên năm hai tại TPHCM, kể rằng anh từng chứng kiến bạn gái mình bị chụp lén tại một quán cà phê.

“Bạn tôi mặc váy rất bình thường, không hở hang gì cả. Thế nhưng có người ngồi bàn phía sau cứ cố tình chĩa điện thoại về phía bạn ấy. Khi bị phát hiện, người đó chỉ cười trừ, nói là chỉ quay cảnh xung quanh”, Khang nhớ lại.

Sự tổn hại về tinh thần của nạn nhân bị quay lén vẫn bị xem nhẹ (Ảnh chụp mà hình).

Trong một buổi cà phê, bạn bè anh từng bàn luận rằng họ có chung “nỗi sợ vô hình” chung là rất sợ bị quay lén. Một đoạn clip quay lén bị cắt ghép, chỉnh sửa hoặc một dòng miêu tả sai lệch trên mạng xã hội cũng khiến nạn nhân dễ bị chỉ trích, soi mói dù thực tế không làm gì sai.

“Chúng tôi giờ đi đâu cũng phải cẩn thận. Cả nhóm thậm chí không nhớ từ khi nào đã có thói quen dán băng dính lên bất kỳ nơi đâu có khả năng bị đặt camera quay lén, đặc biệt là ở khách sạn”, anh nói.

Khang cho rằng điều đáng buồn hơn là khi sự việc xảy ra, nạn nhân thường bị đổ lỗi.

“Mọi người hay nói “tại mặc hở nên mới bị quay lén”, nhưng tôi thấy nhiều người mặc rất kín, thậm chí đi biển mặc bikini, một điều quá đỗi bình thường, vẫn bị quay lén và bị soi mói trên mạng xã hội. Cái sai không nằm ở người bị hại, mà ở những kẻ xâm phạm quyền riêng tư của họ”, Khang bày tỏ quan điểm.

Với Lan Anh (25 tuổi), học viên cao học tại TPHCM, nỗi lo bị quay lén còn ảnh hưởng trực tiếp đến thói quen ăn mặc và sinh hoạt của cô.

“Tôi từng rất thích mặc áo hai dây hay áo cổ chữ V vì thấy thoải mái và tự tin. Nhưng dạo gần đây, mỗi lần ra đường, đi chơi với bạn bè, tôi đều đắn đo. Có lần, tôi lướt mạng xã hội thì thấy một clip quay trộm cô gái mặc bikini ở bãi biển. Dưới phần bình luận, nhiều người đổ xô vào bình phẩm, trêu chọc chẳng khác nào quấy rối tình dục bằng lời nói.

Thú thật, nếu là nạn nhân bị quay lén, tôi sẽ bị tổn thương tinh thần trong thời gian rất dài. Sự tổn thương ấy càng nặng nề nếu tôi biết xã hội sẽ không có ai bênh vực, bảo vệ mình mà ngược lại có kết tội nạn nhân. Tôi nghĩ đó cũng là lí do nạn nhân thường tỏ ra im lặng, không dám bày tỏ với ai khi gặp những tổn thương tâm lý này”, Lan Anh trăn trở.

*Tên các nhân vật đã được thay đổi theo yêu cầu