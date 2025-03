"Sẽ là nói dối, nếu ta nói với trẻ rằng thành công chỉ đến từ sự nỗ lực"

Hơn 10.000 giờ lao động bền bỉ nhưng không được biết đến

Nhiều phụ huynh thường dạy con rằng con có thể đạt được điều mong muốn, nếu học tập, làm việc chăm chỉ, nỗ lực bền bỉ. Phụ huynh ít khi nói với con về yếu tố may mắn, trong khi đây là một yếu tố quan trọng. Nhiều người thành công thừa nhận rằng sự may mắn có vị trí quan trọng đối với mức độ thành công trong sự nghiệp của họ.

Nam diễn viên người Mỹ Anthony Mackie (46 tuổi), nam chính của bộ phim Captain America: Brave New World (Captain America: Thế giới mới), gây chú ý khi nói về yếu tố may mắn trong một cuộc phỏng vấn mới đây.

"Tôi cho rằng sẽ là nói dối, nếu chúng ta nói với trẻ rằng thành công chỉ đến từ sự nỗ lực. Chúng ta hay nói với các con của mình rằng nếu các con ngoan ngoãn, học giỏi, nỗ lực bền bỉ, rồi con sẽ đạt được thành công. Nhưng theo tôi, điều đó chưa đúng, bởi chưa đầy đủ", nam diễn viên Mackie chia sẻ trong cuộc phỏng vấn thu hút sự chú ý.

Anthony Mackie cho rằng trong một số trường hợp, sự thành công là do được trao cho, không phải do tự kiếm được. Trong nhiều trường hợp khác, sự thành công là do có yếu tố may mắn, không phải hoàn toàn do sự nỗ lực bền bỉ mà thành.

Sau khi tốt nghiệp trường nghệ thuật biểu diễn Juilliard trong năm 2001, Mackie từng biểu diễn trên sân khấu kịch, tham gia nhiều dự án phim nghệ thuật kinh phí thấp. Tuy nhiên, anh gặp khó khăn trong việc tạo dấu ấn với những "ông lớn" trong nền công nghiệp điện ảnh Hollywood.

Mackie ước tính anh đã trải qua hơn 10.000 giờ lao động nhẫn nại, trước khi may mắn mỉm cười giúp anh có được vai diễn thay đổi cuộc đời trong loạt phim bom tấn siêu anh hùng Captain America.

Hãy cứ nỗ lực bền bỉ, nhưng ai cũng cần sự may mắn

Tỷ phú Mark Cuban (trái) và tỷ phú Charlie Munger (phải) đều từng nhấn mạnh tầm quan trọng của yếu tố may mắn (Ảnh: CNBC).

Nam diễn viên Anthony Mackie không phải người nổi tiếng duy nhất nhấn mạnh tầm quan trọng của sự may mắn. Tỷ phú người Mỹ Charlie Munger (1924-2023) lúc sinh thời từng chia sẻ với sinh viên Đại học Michigan (Mỹ) trong một cuộc tọa đàm hồi năm 2018 về yếu tố may mắn.

Ông Munger nói: "Dù bạn có thông minh và giỏi đến đâu, cũng không có gì đảm bảo chắc chắn về mức độ thành công của bạn trong tương lai. Yếu tố may mắn cần phải được xét đến trong chuyện này. Trong trường hợp của tôi, tôi không đặt mục tiêu trở nên giàu có. Tôi chỉ muốn có được sự độc lập về tài chính. Nhưng sau cùng, sự may mắn đã giúp tôi đạt được nhiều hơn mong đợi của mình".

Tương tự, trong năm 2023, tỷ phú người Mỹ Mark Cuban cũng từng chia sẻ với tạp chí GQ rằng, bất kỳ tỷ phú USD nào nói rằng họ có thể bắt đầu lại từ con số 0 và vẫn sẽ đạt được thành công ấn tượng đều là nói dối.

Theo tỷ phú Cuban, để vận hành một công ty thành công, tạo ra lợi nhuận lớn, trong bối cảnh công nghệ phát triển nhanh chóng như hiện nay, người chủ doanh nghiệp cần có cả sự may mắn và biết tận dụng tính thời điểm.

Tỷ phú Cuban thậm chí còn nói rằng nếu ông sinh sớm hơn 3 năm, có lẽ ông đã không đạt được thành công như hiện nay.

Nói một cách đơn giản, xuất hiện ở đúng nơi, đúng thời điểm, có những mối quan hệ hữu ích quan trọng không kém gì kỹ năng và kinh nghiệm. Những điều này đều phần nào phụ thuộc vào yếu tố may mắn của riêng mỗi người.

Làm thế nào để gặp may?

Những người hay gặp may thường có một số đặc điểm chung (Ảnh: iStock).

Thực tế, sự may mắn đến với ai cũng có lý do riêng của nó. Ông Richard Wiseman - giáo sư tâm lý học người Anh đang giảng dạy tại Đại học Hertfordshire - từng nghiên cứu tiến trình cuộc đời của những người được hưởng lợi nhiều từ sự may mắn.

Ông Wiseman nhận ra rằng những người này thường có một số đặc điểm chung. Về điều này, ông từng trình bày trong cuốn The Luck Factor (Yếu tố may rủi), cụ thể:

- Họ lạc quan: Ngay cả khi rơi vào hoàn cảnh xấu, những người hay gặp may vẫn cảm thấy biết ơn vận mệnh của bản thân, bởi họ hiểu rằng mọi chuyện luôn có thể xảy ra theo hướng còn tồi tệ hơn những gì đã xảy ra.

- Họ biết cách nắm bắt cơ hội mới: Người may mắn cũng thường có sự cởi mở và linh hoạt để thích ứng tốt. Điều này giúp họ có khả năng gây dựng những mối quan hệ mới, tạo ra những kết nối hữu ích, giúp họ gia tăng khả năng nhận được những sự hỗ trợ tích cực về sau.

- Họ lắng nghe trực giác của mình: Dành quá nhiều thời gian suy nghĩ thường dẫn đến trạng thái do dự. Những người may mắn thường có xu hướng đưa ra quyết định khá nhanh chóng. Bằng cách tin vào trực giác của bản thân, họ hành động quyết đoán, mau lẹ, nhờ vậy mà có khả năng tiếp cận với nhiều cơ hội mới.

- Họ nhanh chóng vượt qua thất bại: Điều này giúp họ giữ được tinh thần lạc quan ngay cả khi mọi thứ không diễn ra như mong đợi. Chính tâm lý lạc quan, vui vẻ lại giúp họ gia tăng khả năng gặp may mắn trong tương lai.

Giáo sư Wiseman cho biết việc rèn luyện 4 đặc điểm tâm lý trên đây có thể giúp một cá nhân có tâm thế tốt hơn, gặp được vận hội tốt hơn, trên chặng hành trình biến mục tiêu thành hiện thực.

Theo nam diễn viên Anthony Mackie, đặc điểm thứ 2 và thứ 3 đặc biệt giúp ích cho anh trong sự nghiệp. Mackie đã chính thức trở thành diễn viên nam chính mới của loạt phim Captain America, thay thế cho nam diễn viên Chris Evans.

"Khi đứng trước cơ hội lớn, bạn sẽ nghĩ ngay tới khả năng mình sẽ gặp thất bại. Ban đầu, tôi cũng sợ hãi trước cơ hội lớn mở ra cho mình, nhưng tôi không để nỗi sợ làm bản thân chùn bước. Tôi lắng nghe trực giác mách bảo và quyết tâm nắm bắt lấy cơ hội", Mackie nói.

Theo CNBC