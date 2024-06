Sau "nghi án" chụp bài thi trong WC, trường bị tố thu tiền chống trượt

Tố thu tiền "chống trượt"

Cụ thể, theo tố cáo trên mạng xã hội, một số khoản tiền Trường THPT Nguyễn Đăng Đạo (huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) đã thu nhưng không tổ chức thực hiện.

Chẳng hạn nhà trường thu tiền thi khảo sát cho học sinh lớp 12 tại trường với mức 150.000 đồng/em/lần thi và tiền thi thử tốt nghiệp THPT cũng với mức 150.000 đồng/em nhưng lại cho học sinh thi trực tuyến miễn phí trên web của sở GD&ĐT Bắc Ninh.

Đặc biệt ngoài tiền liên hoan tại lớp 200.000 đồng/em, nhà trường thu tiền lễ trưởng thành của học sinh khối 12 với mức 150.000 đồng/em nhưng không tổ chức. Số tiền này cũng không được trả lại cho học sinh mà dự tính sẽ để lại để đóng tiền sơn và tiền điện cho lớp.

Thông tin tố nhà trường thu chi thiếu minh bạch (Ảnh: MXH).

Đặc biệt, theo tìm hiểu của chúng tôi, trong giới học sinh cũng râm ran chuyện một số lớp có thu tiền "chống trượt" với mức khoảng 500.000 đồng/em nhưng giáo viên không thu "một cục", mà cân đối từ các khoản thu khác để dôi ra. Khoản này cũng được giáo viên chủ nhiệm "thông báo miệng", không có hóa đơn chứng từ rõ ràng.

Trả lời phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Ngọc Dũng, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Đăng Đạo cho biết, theo thông lệ, năm nào nhà trường cũng tổ chức khoảng 4 đợt khảo sát, và thu mức 150.000 đồng/em/lần thi. Tổng cộng nếu em nào dự thi đủ 4 đợt, sẽ đóng tổng khoảng 600.000 đồng.

Về khoản thi thử trực tuyến miễn phí trên website của Sở GD&ĐT nhưng nhà trường vẫn thu 150.000 đồng/em, ông Dũng lý giải: "Đấy là kế hoạch đầu năm nhà trường dự toán đưa ra và thu trước nhưng ngay sau khi có thông tin thi miễn phí, nhà trường sẽ trả lại nhưng sau ngày 18/6 tới đây".

Tin nhắn nhà trường sẽ trả lại tiền thu sai cho học sinh (Ảnh: Chụp màn hình).

Sẽ trả lại tiền cho học sinh

Ở khoản thu liên hoan tại lớp và tiền chuẩn bị cho lễ trưởng thành của học sinh với mức tổng cộng 350.000 đồng/em, nhà trường thu nhưng không tổ chức, ông Dũng lý giải, trước đó nhà trường dự tính thu để thực hiện hai hoạt động này.

"Tuy nhiên, sau khi xét thấy việc tổ chức như vậy chưa đảm bảo an toàn, một số em có thể sa vào rượu chè có thể ảnh hưởng đến an toàn giao thông, an toàn thực phẩm, nhà trường quyết định không tổ chức nữa.

Những lớp nào đã chuẩn bị cỗ liên hoan, có thể vẫn thực hiện nhưng phải làm bên ngoài trường, không được tổ chức trong lớp học như dự kiến ban đầu", ông Dũng cho biết.

Về khoản thu "chống trượt" do một số học sinh tố cáo, trả lời phóng viên Dân trí, ông Dũng cho rằng, nhà trường được huyện hỗ trợ thi với mức 5 triệu đồng/phòng thi. Tổng 20 phòng thi, nhà trường được hỗ trợ khoảng 100 triệu đồng nên không có chuyện thu thêm chi phí gì khác.

Cùng với lùm xùm thi cử, nhà trường bị tố thu chi thiếu minh bạch (Ảnh: Mỹ Hà).

Hiệu trưởng nhà trường cũng khẳng định, ông đã gửi tin nhắn đến giáo viên chủ nhiệm phải thông báo cho học sinh về việc trả lại những khoản tiền đã thu nhưng không tổ chức thực hiện. Cả tiền điện, tiền lệ phí thi thử cũng sẽ được trả lại sau thời điểm 18/6.

Trao đổi với chúng tôi về những tố cáo trên đây, ông Nguyễn Đức Hà, Trưởng phòng Quản lý chất lượng, Sở GD&ĐT Bắc Ninh cho biết, việc thi thử do Sở này tổ chức hoàn toàn miễn phí, không thu tiền từ bất kỳ học sinh nào. Nếu nhà trường nào thu sai, phải chịu trách nhiệm.

Cùng với những lùm xùm trong kỳ thi lớp 10 THPT vừa qua ở trường Nguyễn Đăng Đạo, ông Hà cho rằng, quan điểm của Sở GD&ĐT Bắc Ninh sẽ xác minh cụ thể, nếu có sai phạm sẽ xử lý nghiêm, không bao che.

Trước đó, ngoài phản ánh của học sinh về việc nhà trường thu chi thiếu minh bạch, trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 THPT vừa qua, một giám thị bị tố yêu cầu học sinh đưa bài làm ra nhà vệ sinh để chụp ảnh. Sự việc đã được cơ quan công an vào cuộc xác minh.