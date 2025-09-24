Sản phẩm công nghệ của Đại học Duy Tân gây ấn tượng tại Triển lãm Thành tựu Đất nước

Nhiều sản phẩm khoa học công nghệ được thương mại hóa và hỗ trợ hoạt động đào tạo

Sáng 28/8, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội) đã diễn ra Lễ Khai mạc Triển lãm Thành tựu Đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh với chủ đề “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”.

Bộ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Kim Sơn (thứ ba từ trái qua) và Thứ trưởng Lê Tấn Dũng (thứ hai từ trái qua) chụp hình lưu niệm cùng ThS. Nguyễn Thị Lan Anh, Trưởng Bộ môn Thời trang, ĐH Duy Tân tại gian hàng triển lãm (Ảnh: Trường cung cấp).

Trong khuôn khổ triển lãm, các sản phẩm là kết tinh từ các công trình nghiên cứu của các nhà khoa học ở Đại học Duy Tân (Đà Nẵng) được trưng bày và giới thiệu.

“Máy hỗ trợ kỹ năng hồi sinh tim phổi - eCPR” (đạt danh hiệu Sao khuê năm 2025, được cấp bằng sáng chế và đã thương mại hóa) do Trung tâm Mô phỏng và Mô hình hóa (CVS), DTU nghiên cứu phát triển để củng cố và huấn luyện kỹ năng sơ cấp cứu và hồi sức tim phổi cho mọi đối tượng, từ người già đến trẻ em.

“Thiết bị bay không người lái UAV-VTOL: DTU-Falcon-1” do Viện Công nghệ Kỹ thuật Hàng không Vũ trụ (IAE), ĐH Duy Tân nghiên cứu chế tạo để phục vụ công tác giảng dạy và nghiên cứu.

“Robot vận chuyển hàng VIE OMNI AGV” (đạt giải nhất tại International PBL Expo 2025) do sinh viên và cán bộ của Trung tâm Cơ khí (CME), DTU thực hiện với mục tiêu hỗ trợ các hoạt động logistics thông minh, giúp tự động hóa quá trình vận chuyển vật tư và vật liệu trong kho bãi hay môi trường công nghiệp.

"Ứng dụng công nghệ mô phỏng thực tại ảo 3D xây dựng cơ thể người phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu trong khối ngành khoa học sức khỏe" (đạt giải nhất lĩnh vực công nghệ thông tin giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2017, giải bạc ASEAN Award của Hiệp hội CNTT-TT Đông Nam Á) với nhiều ứng dụng hiệu quả trong đào tạo các ngành nghề y tế.

Không gian trưng bày các sản phẩm của ĐH Duy Tân (Ảnh: Trường cung cấp).

Ngay tại triển lãm, du khách cũng đã được trực tiếp dùng thử các sản phẩm mang tính tương tác cao của ĐH Duy Tân, gồm:

"Mô phỏng và tương tác toàn diện trong đào tạo kỹ thuật ô tô thông minh" là kết quả của dự án nghiên cứu khoa học công nghệ do Trung tâm Mô phỏng và Mô hình hóa (CVS), Đại học Duy Tân thực hiện.

Trải nghiệm “Hội An Kiến sự” bằng kính thực tế ảo.

Trải nghiệm game VN Racing.

Xem phim tài liệu lịch sử “Những cánh én đầu tiên”- mô phỏng lại trận chiến ngày 4/4/1965 giữa lực lượng Không quân (Quân đội Nhân dân Việt Nam) với lực lượng Không quân và Không quân Hải quân Mỹ ngay tại cầu Hàm Rồng do các cán bộ của Xưởng phim Én bạc (Silver Swallows Studio - SSS) thực hiện và từng chiếu rạp.

Khách tham quan trải nghiệm “Hội An Kiến sự” của ĐH Duy Tân bằng kính thực tế ảo (Ảnh: Trường cung cấp).

ThS. Nguyễn Thị Lan Anh - Trưởng Bộ môn Thiết kế thời trang, Khoa Mỹ thuật Ứng dụng, Đại học Duy Tân, cho biết: “Trong những ngày tham gia Triển lãm Thành tựu đất nước, gian hàng của Đại học Duy Tân đã thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách, nhất là những người trẻ.

Họ say mê tìm hiểu các sản phẩm robot và trải nghiệm các sản phẩm sử dụng công nghệ IoT hay thực tế ảo 3D. Từ triển lãm này, không chỉ các đơn vị, các nhà khoa học có sản phẩm giới thiệu tại triển lãm mà người dân cũng tự hào về sự lớn mạnh của đất nước trên nhiều phương diện quân sự, kinh tế, văn hóa và truyền thống lịch sử hào hùng”.

Đại học Duy Tân - Hơn 30 năm phát triển cùng đất nước

Trường Đại học Duy Tân được thành lập ngày 11/11/1994, là một trong những trường tư thục đầu tiên tại miền Trung Việt Nam. Năm 2019, trường được trao huân chương Lao động hạng Nhất. Tháng 10/2024, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1115/QĐ-TTg ngày 7/10/2024 chuyển Trường Đại học Duy Tân thành Đại học Duy Tân.

Suốt hơn 30 năm xây dựng và phát triển, Đại học Duy Tân trở nên nổi bật và tiêu biểu trên bản đồ giáo dục trong nước và quốc tế khi xếp vị trí 482 đại học tốt nhất thế giới năm 2026 và “Top 100+ đại học tốt nhất châu Á năm 2025” theo trang QS Rankings.

Anh hùng lao động, NGƯT Lê Công Cơ - Chủ tịch Hội đồng Đại học Duy Tân trong lễ ký kết hợp tác với Đại học Troy, Mỹ (Ảnh: Trường cung cấp).

Đại học Duy Tân có hợp tác quốc tế trải dài từ Mỹ, Canada, Anh, Đức đến Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc... Hiện tại, Đại học Duy Tân có 6 ngành đạt chuẩn ABET (American Board of Engineering & Technology) - là 1 trong 2 trường có số lượng chương trình đạt kiểm định ABET nhiều nhất tại Việt Nam và 2 ngành Du lịch đạt chuẩn UNWTO.TedQual của Liên Hợp Quốc, khẳng định vị thế trong giáo dục nước nhà.

Gần 95% sinh viên ĐH Duy Tân có việc làm trong vòng 6 tháng sau khi tốt nghiệp. Đặc biệt, sinh viên các ngành Kiến trúc, Xây dựng, Công nghệ Thông tin, Công nghệ Thực phẩm và Môi trường đều có tỷ lệ việc làm cao khi ra trường.