Sacombank lan tỏa tinh thần “Tài chính thông minh –Tương lai bứt phá” qua S-Finfest 2025

S-Finnest 2025: Tinh thần học, trải nghiệm và kết nối của sinh viên thời đại số

Diễn ra ngày 22/11/2025 tại Học viện Tài chính (Hà Nội), S-Finnest 2025 mang đến cho sinh viên nhiều tương tác tài chính thực tế. Khu vực gian hàng công nghệ Sacombank và nhiều đơn vị công nghệ - tài chính như VNPAY, Napas, CMC Global, SmartOSC,…thu hút đông đảo bạn trẻ đến trải nghiệm các giải pháp ngân hàng số, quản lý chi tiêu thông minh, thanh toán không tiền mặt và tư vấn tài chính cá nhân từ đội ngũ chuyên gia.

S-Finnest 2025 mang đến cho sinh viên nhiều tương tác tài chính thực tế (Ảnh: Sacombank).

Sinh viên đã có cơ hội “học bằng trải nghiệm” – phương thức được Sacombank chú trọng trong hành trình đồng hành cùng thế hệ trẻ.

Tại phần Gameshow S-Fin Battle, kiến thức tài chính không còn là các câu hỏi khô khan mà được “game hóa” sinh động qua hệ thống thử thách được xây dựng từ nền tảng học tập trực tuyến thanhnienxanh.vn. Sự cạnh tranh sôi nổi giữa bốn đội thi đến từ các trường khối ngành kinh tế mang đến không khí hào hứng xuyên suốt chương trình.

S-Fin Battle không chỉ là cuộc đấu trí mà còn là nơi thể hiện bản lĩnh, tốc độ và tư duy tài chính của sinh viên khối ngành kinh tế (Ảnh: Sacombank).

Trong Talkshow “Tài chính số – Kỹ năng thiết yếu cho Gen Z”, các diễn giả đến từ Thành viên Ban cố vấn Viện Kiểm toán nội bộ - IIA Việt Nam, Ủy viên Ủy Ban chuyên môn và kỹ thuật của Viện Thành viên Hội đồng quản trị - VNIDA và Sacombank đã chia sẻ nhiều góc nhìn thiết thực.

Những câu chuyện về bảo mật tài khoản, quản lý rủi ro trực tuyến, quy tắc tiêu dùng thông minh hay kỹ năng lập kế hoạch tài chính cá nhân đã thu hút sự quan tâm lớn, đặc biệt trong bối cảnh Gen Z đang là nhóm sử dụng ngân hàng số nhiều nhất.

Từ quản lý chi tiêu đến an toàn trong không gian số – những lời khuyên được chia sẻ từ chuyên gia IIA Việt Nam và đại diện Sacombank đã mang đến cho sinh viên nhiều góc nhìn mới mẻ (Ảnh: Sacombank).

Bà Nguyễn Thị Thiên Kim, đại diện Thành viên Ban cố vấn Viện Kiểm toán nội bộ - IIA Việt Nam, Ủy viên Ủy Ban chuyên môn và kỹ thuật của Viện Thành viên Hội đồng quản trị - VNIDA, nhấn mạnh: “Gen Z là thế hệ tiếp cận công nghệ nhanh nhất nhưng cũng đối mặt với nhiều rủi ro tài chính nhất. Việc trang bị năng lực tài chính số không chỉ giúp các bạn sử dụng tiền hiệu quả hơn mà còn tự bảo vệ mình trong không gian số”.

Dịp này, Sacombank và các đối tác cũng trao 39 suất học bổng trị giá 93 triệu đồng cho sinh viên có thành tích nổi bật, thể hiện sự đồng hành bền bỉ dành cho thế hệ trẻ.

Nghi thức bấm nút khởi động Chuỗi hoạt động Tài chính số, đánh dấu cam kết lan tỏa kiến thức tới hơn 1 triệu hội viên sinh viên trong thời gian tới (Ảnh: Sacombank).

Khép lại ngày hội, Nighshow S-Finnest trở thành điểm nhấn cảm xúc khó quên. Sân khấu âm nhạc bùng nổ với sự góp mặt của các nghệ sĩ trẻ được yêu thích, kết hợp cùng màn trình diễn ánh sáng hiện đại, tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt kéo dài đến cuối chương trình.

Hàng nghìn sinh viên cùng hòa giọng, cùng giơ đèn flash, tạo nên khoảnh khắc kết nối đầy năng lượng, biến S-Finnest không chỉ là một sự kiện học thuật mà còn là một kỷ niệm đáng nhớ của đời sinh viên (Ảnh: Sacombank).

Sacombank đồng hành cùng thế hệ trẻ xây dựng năng lực tài chính số

Đằng sau sự sôi động của S-Finnest 2025 là chiến lược dài hạn mà Sacombank kiên định theo đuổi: nâng cao năng lực tài chính số cho sinh viên, giúp các bạn hình thành tư duy quản lý tài chính hiện đại trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ.

Dù sử dụng thành thạo công nghệ, nhiều sinh viên vẫn thiếu nền tảng về quản lý rủi ro, lập kế hoạch chi tiêu hay nhận diện giao dịch không an toàn. Nhận thấy nhu cầu lớn này, Sacombank phối hợp Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam xây dựng bộ công cụ tài chính số dành cho sinh viên, tham gia trực tiếp vào nội dung đào tạo tại các talkshow, workshop và phát triển các chương trình ưu đãi phù hợp từng nhóm đối tượng.

Bên cạnh trải nghiệm trực tiếp tại sự kiện, cổng thông tin https://www.thanhnienxanh.vn được triển khai như một kênh học tập trực tuyến mở, cung cấp khóa học miễn phí về tài chính cá nhân, đầu tư cơ bản, quản trị chi tiêu và bảo mật tài khoản, giúp sinh viên tiếp cận kiến thức tài chính một cách gần gũi, dễ thực hành và bền vững.

Sinh viên đã có cơ hội “học bằng trải nghiệm” – phương thức được Sacombank chú trọng trong hành trình đồng hành cùng thế hệ trẻ (Ảnh: Sacombank).

Nhiều sinh viên cho biết đây là lần đầu họ được tiếp cận các kiến thức tài chính bằng phương pháp sinh động và gắn với thực tế. Bạn Phạm Minh Thư (sinh viên năm nhất, Học viện Tài chính) chia sẻ: “Trước đây tôi quản lý chi tiêu khá cảm tính và không biết cách đánh giá độ an toàn khi giao dịch online. Sau ngày hội, tôi đã biết cách lập ngân sách và bảo vệ tài khoản ngân hàng của mình”.

Trong thời gian tới, chuỗi Talkshow Tài chính số SFinTalk dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng tới khắp các tỉnh, thành, tạo cơ hội tiếp cận kiến thức cho nhiều sinh viên hơn. Mô hình hợp tác hội - nhà trường - doanh nghiệp được kỳ vọng lan tỏa rộng rãi hơn, tạo môi trường học tập, trải nghiệm và đổi mới sáng tạo cho sinh viên trong bối cảnh kinh tế số.

Sự đồng hành giữa Sacombank và Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, vì vậy, không chỉ mang giá trị ngắn hạn, mà trở thành cam kết lâu dài trong hành trình xây dựng một thế hệ sinh viên có tư duy tài chính vững vàng – những công dân số tự tin của tương lai.