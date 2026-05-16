S-Race 2026 Cà Mau: Tập đoàn TH tiếp sức bền bỉ cho thế hệ tương lai

Sáng 16/5, S-Race Cà Mau là chặng mở màn của S-Race 2026, cũng là hoạt động đầu tiên ngay sau Lễ công bố hợp tác tổ chức các hoạt động truyền thông thể thao trường học giai đoạn 2026 - 2030 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đài Truyền hình Việt Nam và Unic Group.

S-Race Cà Mau 2026 thu hút sự tham gia của 4.200 học sinh, thầy cô, phụ huynh tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển và 8.200 vận động viên tại 15 điểm hưởng ứng thuộc các phường, xã trên địa bàn tỉnh. S-Race Cà Mau đồng thời đánh dấu bước ngoặt S-Race mở rộng đối tượng tới học sinh mầm non, đưa toàn bộ các nhóm tuổi học sinh cùng tham gia.

Các vận động viên hào hứng tham gia S-Race Cà Mau (Ảnh: BTC).

S-Race Cà Mau gồm nội dung thi đấu dành cho 3 nhóm tuổi: học sinh tiểu học (6 - 11 tuổi); học sinh THCS (11 - 15 tuổi); học sinh THPT (15 - 18 tuổi), với cự ly thi đấu từ 1km đến 3km.

Ban tổ chức trao các giải cá nhân từ hạng nhất đến hạng mười căn cứ trên thành tích về đích của mỗi vận động viên ở 6 nội dung thi đấu; 3 giải tập thể (tương ứng 3 cấp học) cho đơn vị có nhiều vận động viên tham dự nhất.

Đại diện ban lãnh đạo Tập đoàn TH, ông Arghya Mandal - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sữa TH chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng S-Race 2026 sẽ tiếp tục truyền cảm hứng mạnh mẽ tới hàng triệu học sinh, gia đình và nhà trường trên cả nước; góp phần xây dựng một thế hệ trẻ khỏe mạnh hơn, bản lĩnh, giàu ý chí; đồng thời nâng cao tinh thần nhân ái và trách nhiệm cộng đồng”.

Đại diện ban lãnh đạo Tập đoàn TH, ông Arghya Mandal - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sữa TH chia sẻ tại lễ khai mạc (Ảnh: BTC).

Tập đoàn TH là nhà sản xuất hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực sữa tươi sạch, đồ uống tốt cho sức khỏe và thực phẩm sạch, hoàn toàn từ thiên nhiên với nhiều sản phẩm được ưa dùng như sữa tươi sạch TH true MILK, thức uống sữa trái cây TH true JUICE milk MISTORI, thức uống sữa lúa mạch TH true CHOCOMALT MISTORI, nước tinh khiết TH true WATER,...

Với khát vọng “Vì một Việt Nam khỏe mạnh - Vì tầm vóc Việt” và các giá trị cốt lõi “Vì hạnh phúc đích thực”, “Vì sức khỏe cộng đồng”, TH khởi xướng và đồng hành với nhiều chương trình, dự án lớn về dinh dưỡng, sức khỏe như Đề án Dinh dưỡng người Việt; Chương trình Sữa học đường quốc gia; Chương trình Sức khỏe học đường; Mô hình điểm Bữa ăn học đường đảm bảo dinh dưỡng hợp lý kết hợp tăng cường hoạt động thể lực cho học sinh.

Tiếp nối hành trình truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng về chăm sóc sức khỏe thông qua các chương trình truyền hình, từ năm 2025, TH phối hợp cùng Đài Truyền hình Việt Nam triển khai bộ ba chương trình giáo dục sức khỏe, dinh dưỡng cho cộng đồng gồm: “Vì tầm vóc Việt” (phiên bản phát sóng hằng ngày và phiên bản chuyên đề hằng tháng), “Dinh dưỡng cho người Việt” và “Những bông hoa nhỏ - Vườn Tween”.

Được xây dựng trên nền tảng hợp tác mở giữa Đài Truyền hình Việt Nam, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UNICEF và Tập đoàn TH, bộ ba chương trình tạo nên một hệ sinh thái truyền thông thống nhất, bảo đảm tính khoa học, thực tiễn và lan tỏa xã hội, hướng tới mục tiêu “Vì một Việt Nam khỏe mạnh - Vì tầm vóc Việt”, góp phần nâng cao thể lực, trí lực, nhân cách và hạnh phúc cho thế hệ tương lai.

Thương hiệu TH MISTORI - Nhà tài trợ vàng của S-Race 2026 mang tới giải chạy thức uống sữa trái cây có thạch TH true JUICE milk MISTORI và thức uống sữa lúa mạch có thạch TH true CHOCOMALT MISTORI với thạch dừa giòn ngon, là nguồn năng lượng từ thiên nhiên cho thế hệ mới.

Bộ sản phẩm kết hợp sữa tươi đạt chuẩn của TH, nguyên liệu tự nhiên và thạch dừa giòn ngon là thức uống có hương vị thơm ngon cung cấp dưỡng chất và năng lượng giúp trẻ luôn sẵn sàng cho mọi hoạt động hàng ngày.

Các vận động viên trải nghiệm sản phẩm TH MISTORI (Ảnh: BTC).

S-Race Cà Mau đồng thời kích hoạt chuỗi hoạt động S-Race Family gồm những hoạt động mùa hè ý nghĩa: S-Race Family Online và chiến dịch “Nhà mình yêu thể thao" với quy mô toàn quốc, gắn kết, xây dựng thói quen rèn luyện thể chất và lối sống lành mạnh của cả gia đình.

Nghi thức kích hoạt S-Race Family Online - Thử thách chạy trực tuyến dành riêng cho học sinh và gia đình (Ảnh: BTC).

S-Race 2026 tiếp tục hợp tác với Quỹ Vì tầm vóc Việt, triển khai các hoạt động thiện nguyện nhằm bồi dưỡng nhân cách học sinh và truyền cảm hứng sống tích cực tới cộng đồng.

Với mỗi lượt tham gia giải chạy trực tiếp S-Race 2026 tại Cà Mau, quỹ Vì tầm vóc Việt cho hay sẽ trích ra 5.000 đồng cho quỹ điều trị khuyết tật vận động hỗ trợ bệnh nhi nghèo. Các vận động viên S-Race trên toàn quốc có thể tiếp tục gây quỹ 200 đồng/km khi tham gia thử thách chạy trực tuyến S-Race Family Online. Toàn bộ số tiền này do quỹ Vì tầm vóc Việt đối ứng.