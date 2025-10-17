RMIT Việt Nam trao học bổng trị giá 47,5 tỷ đồng năm 2025

Đây là dịp đáng nhớ với Đại học RMIT Việt Nam khi trường tôn vinh thành tích của một thế hệ sinh viên xuất sắc mới, đồng thời khẳng định cam kết của trường trong việc trao quyền cho các cá nhân thông qua giáo dục. Năm nay, sinh viên nhận học bổng được tuyển chọn từ hơn 1.200 ứng viên, cho thấy uy tín ngày càng tăng của trường với vị thế là một trong những đại học hàng đầu thế giới.

Đại học RMIT Việt Nam ghi nhận thành tích của 102 sinh viên xuất sắc tại các buổi lễ học bổng diễn ra tại cơ sở Nam Sài Gòn và Hà Nội vào tuần này (Ảnh: RMIT).

“Tôi vinh hạnh được tham dự buổi lễ ý nghĩa này, để cùng tôn vinh và ghi nhận thành tích của các bạn sinh viên xuất sắc trong nước và quốc tế. Chương trình học bổng của chúng tôi mang đến cho sinh viên cơ hội để trau dồi kỹ năng, kiến thức và trải nghiệm cần thiết để thành công trong môi trường làm việc toàn cầu hiện nay”, Phó giáo sư Seng Kiat Kok, Giám đốc phụ trách sinh viên tại Đại học RMIT Việt Nam, chia sẻ.

Tôn vinh thành tích, mở ra cơ hội

Kể từ khi thành lập vào năm 2000, Đại học RMIT Việt Nam cho hay đã trao hơn 1.900 học bổng cho sinh viên xuất sắc, với tổng trị giá hơn 613 tỷ đồng. Chỉ riêng năm nay, trường đã trao 102 suất trị giá hơn 47,5 tỷ đồng, củng cố hơn nữa cam kết lâu dài của trường với sinh viên có thành tích học tập xuất sắc, với đổi mới sáng tạo và đóng góp ý nghĩa cho cộng đồng.

Sinh viên nhận học bổng toàn phần tại buổi lễ diễn ra ở cơ sở Nam Sài Gòn (Ảnh: RMIT).

Trong số sinh viên nhận học bổng năm nay có 6 bạn nhận học bổng toàn phần. Đây là những suất học bổng danh giá nhất trường dành trao cho học sinh trung học có thành tích học tập xuất sắc, thể hiện tiềm năng lãnh đạo nổi bật và tinh thần gắn kết cộng đồng.

Quy trình tuyển chọn khắt khe gồm ba vòng: xét hồ sơ, sàng lọc và vòng phỏng vấn cuối cùng bằng tiếng Anh. Ứng viên phải nộp bài tự giới thiệu, thư giới thiệu, video và hồ sơ thể hiện các hoạt động ngoại khóa. Năm nay có 6 sinh viên được chọn từ 172 đơn ứng tuyển, cho thấy tính cạnh tranh cao của hạng mục học bổng.

Các suất học bổng khác, trị giá từ 25% đến 50% học phí, được phân bổ theo nhiều hạng mục khác nhau, bao gồm học bổng dành cho các chuyên ngành, thành tích học tập xuất sắc, học bổng cho sinh viên quốc tế và học bổng cao học.

“Tại Việt Nam cũng như ở những nơi có sự hiện diện của Đại học RMIT, chúng tôi cam kết trao quyền cho các cá nhân và cộng đồng giúp họ không ngừng phát triển và thịnh vượng qua nhiều thế hệ, dựa trên ba tiêu chí: giáo dục, nghiên cứu và sự tham gia của người dân”, Phó giáo sư Kok chia sẻ.

Gỡ bỏ rào cản, kiến tạo cơ hội

Một trong những điểm nổi bật của chương trình học bổng năm nay là thành công tiếp nối của Học bổng Chắp cánh ước mơ với bốn suất học bổng dành cho sinh viên khuyết tật hoặc gặp khó khăn về tài chính. Kể từ khi ra mắt vào năm 2014, Học bổng Chắp cánh ước mơ đã trao 46 suất trị giá hơn 78,3 tỷ đồng.

Sinh viên nhận Học bổng Chắp cánh ước mơ tại lễ trao học bổng ở cơ sở Nam Sài Gòn (Ảnh: RMIT).

RMIT Việt Nam còn mở rộng tầm ảnh hưởng và hiệu quả của hạng mục học bổng thông qua việc hợp tác với các tổ chức phi lợi nhuận trong quá trình tuyển chọn và các hoạt động liên quan.

Mỗi suất Học bổng Chắp cánh ước mơ bao gồm học phí tiếng Anh và chương trình đại học, cùng với sinh hoạt phí hàng tháng, một máy tính xách tay và hỗ trợ chi phí đi lại nếu cần. Sinh viên còn được tiếp cận với đội ngũ giảng viên đẳng cấp quốc tế của trường, chương trình đào tạo gắn liền với thực tiễn và môi trường học tập chuẩn toàn cầu.

“Tôi khuyến khích tất cả các bạn sinh viên nhận học bổng hãy tận dụng tối đa cơ hội học tập và trải nghiệm tại RMIT, để từ đó tạo nên những giá trị ý nghĩa và đóng góp tích cực cho cộng đồng và toàn xã hội”, Phó giáo sư Kok nói.

Trong lời phát biểu bế mạc tại hai buổi lễ ở Hà Nội và TPHCM, Phó giáo sư Kok cũng bày tỏ lời cảm ơn đến những người đồng hành cùng các bạn sinh viên trên hành trình đến được ngày hôm nay.

“Cảm ơn phụ huynh, gia đình và bạn bè đã tin tưởng các bạn sinh viên, ủng hộ và đồng hành cùng các bạn”, ông nói.

Lễ trao học bổng Đại học RMIT Việt Nam không chỉ ghi nhận thành tích cá nhân mà còn đánh dấu chặng đường một phần tư thập kỷ kiến tạo tác động của trường, tiếp thêm sức mạnh cho sinh viên, góp phần kiến tạo cộng đồng và xây dựng tương lai tươi sáng hơn thông qua giáo dục.

Tìm hiểu thêm về chương trình học bổng RMIT tại: https://www.rmit.edu.vn/vi/hoc-tap-tai-rmit/hoc-bong.