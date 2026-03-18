Yêu cầu báo cáo khẩn vụ nữ sinh lớp 7 nhập viện nghi do uống thuốc sâu

Ngày 18/3, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên yêu cầu UBND xã Quang Hưng và Trường THCS Quang Hưng khẩn trương xác minh, báo cáo vụ việc nữ sinh lớp 7 nhập viện cấp cứu.

Sở yêu cầu việc báo cáo phải trung thực, khách quan, kịp thời, không để chậm thông tin. Trong quá trình xử lý, nhà trường cần ổn định tâm lý học sinh, tránh để thông tin lan truyền ảnh hưởng môi trường giáo dục, đồng thời xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm.

Hình ảnh nữ sinh tại bệnh viện (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Theo thông tin ban đầu, trưa 16/3, sau khi đi học về, em P.T.T.H. (học sinh lớp 7, Trường THCS Quang Hưng) có biểu hiện đau bụng, nôn ói. Người thân kiểm tra và phát hiện em đã uống thuốc trừ sâu, sau đó tức tốc đưa em đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên cấp cứu.

Nhờ được cấp cứu kịp thời, đến ngày 17/3, nữ sinh đã qua cơn nguy kịch và đang tiếp tục được theo dõi, điều trị.

Hoàn cảnh gia đình em H. khó khăn, mồ côi bố mẹ từ nhỏ và hiện sống cùng ông bà nội đã ngoài 80 tuổi.

Theo lời kể của nữ sinh, sự việc bắt nguồn từ mâu thuẫn với một bạn học trên mạng xã hội từ kỳ nghỉ hè lớp 6. Sau đó, em bị nhiều bạn quay lưng, đặt biệt danh chế giễu, thậm chí bị chụp ảnh, chia sẻ và lan truyền, khiến em cảm thấy áp lực.

Hiệu trưởng Trường THCS Quang Hưng cho biết nhà trường đang khẩn trương hoàn thiện báo cáo chi tiết theo yêu cầu của ngành giáo dục và cơ quan chức năng.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Ban giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm, đại diện hội phụ huynh và các tổ chức địa phương đã đến thăm hỏi, động viên em và gia đình.

Nhà trường cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với gia đình và các cơ quan liên quan làm rõ vụ việc, đồng thời tăng cường nắm bắt tâm lý học sinh nhằm đảm bảo môi trường học tập an toàn.