Quy định mới: Siết chuẩn hiệu trưởng, hiệu phó đại học, trường nghề

Bộ GD&ĐT siết chặt tiêu chuẩn trình độ với lãnh đạo các cơ sở giáo dục (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư số 17/2026/TT-BGDĐT, quy định tiêu chuẩn đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Thông tư quy định cụ thể, đồng bộ các tiêu chuẩn về trình độ, kinh nghiệm và năng lực quản trị đối với đội ngũ lãnh đạo các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề.

Chuẩn chung: Có đạo đức, sức khỏe và tư duy chiến lược

Theo quy định, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng của cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải đáp ứng các tiêu chuẩn chung gồm: Có phẩm chất đạo đức tốt; có đủ sức khỏe để thường xuyên, trực tiếp quản lý, điều hành công việc; có tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược và có năng lực xây dựng, tổ chức thực hiện chiến lược phát triển cơ sở giáo dục đại học hoặc cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng cơ sở giáo dục công lập phải đáp ứng các yêu cầu của vị trí việc làm và các quy định khác của Đảng, pháp luật của Nhà nước về viên chức quản lý.

Siết tiêu chuẩn trình độ lãnh đạo đại học

Đối với hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học, quy định buộc phải có trình độ tiến sĩ và có uy tín trong lĩnh vực chuyên môn của trường. Yêu cầu này đã được quy định từ Luật Giáo dục đại học sửa đổi năm 2018, nay tiếp tục được cụ thể hóa.

Về kinh nghiệm, nhân sự này cần ít nhất 5 năm giảng dạy, nghiên cứu và có tối thiểu 2 năm quản lý từ cấp trưởng khoa, phòng hoặc tương đương trở lên.

Hiệu trưởng cần có năng lực lãnh đạo, quản trị và phát triển cơ sở giáo dục đại học; có khả năng hợp tác phát triển, huy động nguồn lực cho cơ sở giáo dục đại học.

Đối với cấp phó, tiêu chuẩn trình độ cũng là tiến sĩ thuộc lĩnh vực chuyên môn phù hợp. Riêng các trường đào tạo ngành đặc thù (nghệ thuật, ngôn ngữ, văn hóa nước ngoài, thể dục thể thao chiếm ít nhất 70% quy mô), yêu cầu trình độ được giảm xuống từ thạc sĩ trở lên.

Phó hiệu trưởng cần có ít nhất 2 năm kinh nghiệm quản lý cơ sở giáo dục đại học từ cấp phó trưởng khoa, phòng, ban hoặc tương đương trở lên; có năng lực quản lý và phát triển các lĩnh vực cụ thể của cơ sở giáo dục đại học.

Quy định này được đánh giá là có sự điều chỉnh so với Điều lệ trường đại học trước đây. Theo quy định cũ, trong trường hợp chưa có đủ nguồn nhân lực đạt trình độ tiến sĩ, cơ sở giáo dục đại học được phép bổ nhiệm người có trình độ thạc sĩ làm hiệu phó, nhưng không phân công phụ trách lĩnh vực đào tạo, khoa học và công nghệ.

Khối giáo dục nghề nghiệp: Yêu cầu từ cử nhân, thạc sĩ

Đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp, tiêu chuẩn trình độ được quy định linh hoạt hơn. Hiệu trưởng trường cao đẳng có trình độ thạc sĩ trở lên. Hiệu trưởng trường trung cấp, trung học nghề có trình độ đại học trở lên.

Phó hiệu trưởng các cơ sở này áp dụng tiêu chuẩn tương tự theo từng cấp đào tạo.

Ngoài ra, các chức danh này đều phải có ít nhất 2 năm kinh nghiệm quản lý cơ sở giáo dục nghề nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc thuộc trình độ đào tạo cao hơn từ cấp trưởng khoa, phòng, ban hoặc tương đương trở lên, có năng lực lãnh đạo, quản lý,…

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/3.

Điều kiện chuyển tiếp về tiêu chuẩn về trình độ đối với phó hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp được áp dụng khi thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ.

Các trường hợp đặc biệt, viên chức quản lý đang giữ chức vụ nhưng chưa đáp ứng yêu cầu về trình độ đào tạo do cơ quan quản lý trực tiếp quyết định.