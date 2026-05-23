Phường "xin" bổ sung danh sách tiếp nhận viên chức nhân viên y tế học đường

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Lê Thị Thanh Xuân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Đắk Lắk, cho biết đã nhận được công văn của UBND phường Buôn Ma Thuột bổ sung danh sách đề nghị tiếp nhận vào làm viên chức đối với nhân viên y tế học đường tại địa phương.

Theo bà Xuân, để xác định rõ tiêu chuẩn, trình độ của nhân viên y tế học đường được tiếp nhận viên chức, phía Sở GD&ĐT đã có công văn gửi Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục Bộ GD&ĐT để xin ý kiến.

Các nhân viên y tế học đường tại phường Buôn Ma Thuột từng rất lo lắng khi phường không gửi danh sách tiếp nhận viên chức lên Sở GD&ĐT (Ảnh: Thúy Diễm).

"Sau khi có phản hồi từ Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, phía Sở sẽ ban hành kế hoạch kiểm tra, sát hạch để tiếp nhận vào làm viên chức công tác tại cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn", Giám đốc Sở GD&ĐT Đắk Lắk thông tin.

Còn theo lãnh đạo Phòng Tổ Chức cán bộ, Sở GD&ĐT Đắk Lắk, căn cứ theo Thông tư liên tịch số 13 ban hành ngày 15/5/2016 của Bộ Y tế và Bộ GD&ĐT, nhân viên y tế trường học có trình độ chuyên môn từ trung cấp y sĩ trở lên.

Theo Thông tư số 41 ngày 3/11/2025 của Bộ Y tế, chức danh nhân viên y tế học đường yêu cầu phải tốt nghiệp cao đẳng y sĩ đa khoa hoặc cao đẳng y sĩ y học cổ truyền. Do đó, Sở GD&ĐT Đắk Lắk xin ý kiến từ Bộ GD&ĐT để có căn cứ xét tiếp nhận viên chức đối với nhân viên y tế học đường.

Trước đó, Sở GD&ĐT Đắk Lắk có nhiều văn bản gửi các địa phương rà soát và đăng ký nhu cầu tiếp nhận vào làm viên chức, tuyển dụng nhà giáo, nhân viên công tác tại các cơ sở giáo dục công lập. Quá thời hạn, trong danh sách của phường Buôn Ma Thuột gửi đến sở không có nhân viên y tế học đường.

Lý giải việc đội ngũ nhân viên y tế học đường "vắng tên" trong diện tiếp nhận viên chức, ngày 18/5, UBND phường Buôn Ma Thuột có báo cáo nêu rằng quy định tại Thông tư 41 của Bộ Y tế yêu cầu vị trí này phải có trình độ cao đẳng y sĩ đa khoa hoặc cao đẳng y sĩ y học cổ truyền.

Tuy nhiên, nhân viên y tế học đường trên địa bàn phường hiện chủ yếu có chuyên môn như trung cấp y sĩ, trung cấp dược, cao đẳng điều dưỡng, đại học y tế công cộng... nên chưa đáp ứng yêu cầu về trình độ theo vị trí việc làm, do đó không đủ điều kiện để đề nghị tiếp nhận vào làm viên chức theo quy định.

Cho rằng nhiều đồng nghiệp ở các địa phương khác đều được phường, xã lập danh sách gửi Sở GD&ĐT để xem xét tiếp nhận viên chức, trong khi hàng chục nhân viên y tế trường học tại phường Buôn Ma Thuột lại không có tên dù trình độ, tiêu chuẩn tương đương, nên các nhân viên y tế của phường đã làm đơn kiến nghị.

Theo các nhân viên y tế học đường, quy định mới tại Thông tư 41, ban hành ngày 3/11/2025, yêu cầu phải có bằng cao đẳng y sĩ đa khoa hoặc cao đẳng y sĩ y học cổ truyền đã khiến nhiều người rơi vào thế “trở tay không kịp”.

Hiện nay, nhiều người đang chủ động đăng ký học bổ sung để hoàn thiện bằng cấp theo yêu cầu mới. Do đó, các nhân viên mong muốn cơ quan chức năng xem xét, tạo điều kiện được tiếp nhận viên chức.

Ngày 21/5, UBND phường Buôn Ma Thuột đã có công văn bổ sung danh sách đề nghị tiếp nhận vào làm viên chức đối với 22 trường hợp (20 nhân viên y tế, 1 nhân viên kế toán và 1 nhân viên thiết bị) gửi đến Sở GD&ĐT.

"Phần lớn số nhân viên trên có thời gian đóng góp, cống hiến tại các trường học công lập lâu năm, có nguyện vọng đề nghị đăng ký nhu cầu tiếp nhận vào viên chức là chính đáng. UBND phường Buôn Ma Thuột báo cáo, đề nghị Sở GD&ĐT tỉnh nghiên cứu xem xét, bổ sung vào danh sách tiếp nhận", công văn của phường nêu rõ.