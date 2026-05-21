Phường phản hồi vụ nhân viên y tế học đường "vắng tên" tiếp nhận viên chức

Phường lý giải việc nhân viên y tế học đường "trượt" diện tiếp nhận viên chức

Thông tin từ UBND tỉnh Đắk Lắk ngày 20/5 cho biết, UBND phường Buôn Ma Thuột đã có báo cáo về việc xử lý đơn kiến nghị của tập thể nhân viên y tế trường học trên địa bàn phường do "vắng tên" trong danh sách đề nghị tiếp nhận viên chức.

Theo báo cáo, sau khi Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Đắk Lắk có công văn gửi các địa phương rà soát đăng ký nhu cầu tiếp nhận vào làm viên chức và tuyển dụng nhà giáo, nhân viên công tác tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh, UBND phường Buôn Ma Thuột đã triển khai đến các trường học trực thuộc và kiểm tra hồ sơ.

Nhân viên y tế trường học tại phường Buôn Ma Thuột đã làm đơn kiến nghị khi bị "vắng tên" trong danh sách tiếp nhận viên chức (Ảnh: Trương Nguyễn).

Kết quả, địa phương này đề xuất đăng ký tiếp nhận vào viên chức đối với 41 trường hợp và đăng ký tuyển dụng viên chức đối với 25 trường hợp (21 nhân viên y tế, 3 nhân viên kế toán và 1 nhân viên thiết bị).

Lý giải việc các nhân viên y tế học đường không nằm trong diện đề nghị tiếp nhận viên chức mà thuộc diện tuyển dụng, UBND phường Buôn Ma Thuột cho rằng căn cứ vào Quyết định 1411 ngày 6/5/2024 của UBND tỉnh Đắk Lắk về phê duyệt danh mục vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thành phố Buôn Ma Thuột (cũ), vị trí y tế học đường được xác định tương ứng với chức danh nghề nghiệp y sĩ hạng IV.

Đối chiếu Thông tư số 41 ngày 3/11/2025 của Bộ Y tế, chức danh nhân viên y tế học đường yêu cầu phải tốt nghiệp cao đẳng y sĩ đa khoa hoặc cao đẳng y sĩ y học cổ truyền.

Theo báo cáo của UBND phường Buôn Ma Thuột, đội ngũ nhân viên y tế học đường thuộc phường hiện có trình độ chuyên môn như trung cấp y sĩ, trung cấp dược, trung cấp điều dưỡng, cao đẳng điều dưỡng, đại học y tế công cộng... không đủ điều kiện về trình độ, chuyên môn nghiệp vụ tại vị trí việc làm theo quy định để đề nghị tiếp nhận vào làm viên chức.

Nỗi lo của nhân viên y tế học đường

Một nhân viên y tế học đường tại phường Buôn Ma Thuột cho biết theo Thông tư liên tịch số 13 ban hành ngày 15/5/2016 của Bộ Y tế và Bộ GD&ĐT, nhân viên y tế trường học chỉ cần có trình độ chuyên môn từ trung cấp y sĩ trở lên.

Tuy nhiên, khi Thông tư 41 của Bộ Y tế được ban hành ngày 3/11/2025, tiêu chuẩn nâng lên, yêu cầu phải tốt nghiệp cao đẳng y sĩ đa khoa hoặc cao đẳng y sĩ y học cổ truyền, khiến nhiều nhân viên y tế "trở tay không kịp".

"Trong nhóm nhân viên y tế trường học của chúng tôi, có người đã học đại học, cao đẳng nhưng chuyên ngành không phải cao đẳng y sĩ đa khoa hoặc y sĩ y học cổ truyền, nếu như vậy không đủ điều kiện xét viên chức là rất thiệt thòi. Hiện tại, nhiều người đã đăng ký học liên thông để hoàn thiện bằng cấp theo quy định mới", nữ nhân viên chia sẻ.

Hầu hết các nhân viên y tế trường học tại phường Buôn Ma Thuột đang học liên thông hệ cao đẳng y sĩ đa khoa (Ảnh: Trương Nguyễn).

Theo một nữ nhân viên y tế học đường khác, nhiều đồng nghiệp ở các địa phương khác đều được đưa vào danh sách gửi Sở GD&ĐT để xem xét tiếp nhận viên chức nhưng tại phường Buôn Ma Thuột lại không có tên nhân viên y tế, dù tiêu chuẩn bằng cấp tương đồng nhau.

"Nếu không được tiếp nhận vào viên chức mà phải tham gia tuyển dụng mới, nhiều nhân viên y tế sẽ rơi vào tình thế vô cùng khó khăn và bất lợi. Bởi ngoài áp lực thi tuyển cạnh tranh, phần lớn nhân viên hiện nay cũng không còn đủ thời gian để hoàn thiện bằng cấp theo quy định mới, trong khi các địa phương tổ chức tuyển dụng ngay trong năm nay", nữ nhân viên lên tiếng.

Người này bày tỏ nguyện vọng mong các sở, ngành quan tâm để nhân viên y tế tại phường Buôn Ma Thuột được đưa vào danh sách và được xét tiếp nhận vào viên chức.

Phần lớn nhân viên y tế trường học tại phường Buôn Ma Thuột đều ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn, tham gia bảo hiểm xã hội đầy đủ và nhiều người đã gắn bó với ngành hơn 12 năm.