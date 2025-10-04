Phụ huynh tố giáo viên "dạy dỗ" học sinh quá tay

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai đã có báo cáo chính thức về vụ việc phụ huynh tố cáo giáo viên đánh học sinh lớp 2, gây xôn xao dư luận.

Trước đó, một phụ huynh đã đăng tải lên Facebook hình ảnh và thông tin về việc con mình, đang học lớp 2 tại Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, bị giáo viên chủ nhiệm "dạy dỗ" gây thương tích ở tay và mông.

Nội dung phản ánh kèm theo hình ảnh bé trai có vết đỏ trên cánh tay và giấy kết quả khám bệnh. Phụ huynh đặt câu hỏi liệu việc con mình không tham gia lớp học thêm của cô giáo có phải là nguyên nhân dẫn đến hành vi này.

Phụ huynh tố giáo viên chủ nhiệm đánh học sinh lớp 2 trên mạng xã hội Facebook (Ảnh: Chí Anh).

Theo báo cáo của Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, sự việc xảy ra vào khoảng 13h ngày 30/9. Khi cô L.T.N.T., giáo viên chủ nhiệm lớp 2/1, đến tiếp quản lớp, các học sinh đã báo cáo về hành động của em N.T.K. được cho là đã nhấc chân bạn N.Đ.P.K. lên lan can tầng 2 trước lớp, với sự chứng kiến của nhiều học sinh khác.

Trước tình huống này, cô T. đã dùng thước nhựa đánh em N.T.K. 4 cái vào vùng mông. Tuy nhiên, do học sinh này lấy tay che, vết đánh đã trúng vào tay. Sau đó, cô T. đã gọi điện thông báo cho phụ huynh em N.T.K. là bà K.T.T.L. (trú tại phường Diên Hồng).

Do lo cho sự an toàn của học sinh khi bị nhấc 2 chân lên lan can nên giáo viên đã đánh em K. bằng thước nhựa (Ảnh: Chí Anh).

Ngày 1/10, bà L. đã đến trường gặp cô T. để bày tỏ sự không đồng tình với hình thức kỷ luật gây vết đỏ trên tay và mông con mình. Tại buổi làm việc, cô T. đã nhận lỗi và giải thích hành động của mình xuất phát từ sự lo lắng cho an toàn của học sinh khi chứng kiến hành vi nguy hiểm trên lan can tầng 2.

Đại diện lãnh đạo Trường Tiểu học Nguyễn Trãi cho biết nhà trường đã làm việc với các bên liên quan để tìm hướng giải quyết tốt nhất, đảm bảo không ảnh hưởng đến tâm lý học sinh. Tuy nhiên, phụ huynh cho rằng lời xin lỗi là chưa đủ và yêu cầu nhà trường trả lời về hướng xử lý đối với giáo viên.

Lãnh đạo nhà trường nói: “Việc xử lý giáo viên không thể làm ngay vì cần họp hội đồng nhà trường để làm rõ sai phạm. Về việc phụ huynh tố giáo viên dạy thêm, nhà trường đã kiểm tra và không phát hiện sai phạm. Cô này đang cho người khác thuê nhà để dạy nhảy”.