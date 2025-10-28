Phụ huynh tố cô giáo "nhéo trẻ bầm ngực", trường nói không có bạo hành

Một phụ huynh tại phường Quy Nhơn Nam đã tố cáo việc con mình bị bạo hành tại Trường Mầm non Hoa Sữa, gây ra những vết bầm trên cơ thể. Tuy nhiên, vụ việc này đã được các cơ quan chức năng xử lý trước đó, khiến phường Quy Nhơn Nam không có cơ sở để tiếp tục giải quyết.

Cụ thể, chị T.T.T.T. (SN 1993, trú phường Quy Nhơn Nam) phản ánh con trai chị là cháu N.A.P. (SN 2019) từng theo học tại Trường Mầm non Hoa Sữa. Trong giai đoạn 2022-2023, cháu P. thường xuyên về nhà với những vết bầm nhỏ trên cơ thể và cho biết bị cô giáo nhéo. Chị T. đã báo cáo hiệu trưởng nhưng vụ việc sau đó được bỏ qua.

Phụ huynh cho rằng cháu P. với 2 vết bầm trên ngực là do bị cô giáo nhéo (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Đến ngày 28/11/2024, chị T. tiếp tục tố cáo con mình bị một giáo viên khác là cô L.C.L. "tác động vật lý". Hiệu trưởng nhà trường đã gặp gỡ, xin lỗi và hứa sẽ quan tâm hơn. Tuy nhiên, chị T. cho rằng nhà trường không thực hiện lời hứa nên đã cho con nghỉ học và đăng tải thông tin lên mạng xã hội.

Sau khi bài viết lan truyền, hiệu trưởng và chủ trường đã đến xin lỗi nhưng theo chị T., việc làm này không rõ ràng và thậm chí phủ nhận trách nhiệm. Gia đình chị T. đã gửi đơn đến cơ quan chức năng.

Chị T. cho biết cô giáo liên quan đã bị công an xử phạt hành chính, nhưng gia đình vẫn chưa nhận được thông báo cụ thể về trách nhiệm của nhà trường.

“Tôi yêu cầu nhà trường phải nhận lỗi và công khai trên các cổng thông tin điện tử hoặc cơ quan báo chí. Trường cũng cần hoàn trả một năm học phí vì môi trường giáo dục không đảm bảo, giáo viên có những hành vi và lời lẽ không chuẩn mực với trẻ”, chị T. nhấn mạnh.

Trao đổi với báo chí, bà Trần Thị Huỳnh Dân, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Sữa, cho biết nhà trường đã nhiều lần gặp gỡ và xin lỗi nhưng phụ huynh không đồng ý. Bà Dân khẳng định không có việc cháu P. bị cô giáo bạo hành kéo dài như phản ánh.

Theo bà Dân, hai vết bầm nhỏ trên ngực cháu P. xuất phát từ tình huống cô L.C.L. dạy học, cháu không hợp tác nên cô giả vờ gọi công an để dọa. Lúc đó, cháu sợ hãi ôm chặt cô, trong lúc phản xạ cô giáo đẩy ra hơi mạnh khiến cháu bị bầm nhẹ.

Sau sự việc, nhà trường cùng phụ huynh đã trích xuất camera và xác nhận không có hành vi nhéo cháu. Cô giáo và nhà trường đã xin lỗi, phụ huynh đồng ý cho con tiếp tục học nhưng yêu cầu cô L. chuyển lớp. Nhà trường đã họp hội đồng sư phạm, chấn chỉnh toàn bộ giáo viên và chấm dứt hợp đồng với cô L. ngay sau đó.

Về yêu cầu hoàn trả một năm học phí, bà Dân cho biết nhà trường không có cơ sở để thực hiện vì đã tuân thủ đúng quy định thu, chi và đảm bảo quyền lợi học sinh.

“Trường thiện chí hỗ trợ 1 tháng học phí cho gia đình trong tháng xảy ra vụ việc”, bà Dân nói.

Lãnh đạo trường cho rằng việc phụ huynh đăng tải vết bầm của cháu P. cùng một số hình ảnh khác chưa được xác thực trên mạng xã hội đã gây hiểu lầm và ảnh hưởng đến uy tín nhà trường.

Bà Dân cho biết thêm, sau vụ việc, nhà trường đã rút kinh nghiệm sâu sắc, tăng cường kỹ năng sư phạm, ứng xử và giao tiếp cho giáo viên bằng cách đăng ký các khóa học về nội tâm và cân bằng cảm xúc.

Nhà trường cũng thiết lập sổ theo dõi an toàn trẻ, yêu cầu giáo viên kiểm tra sức khỏe và vết trầy xước của học sinh khi vào lớp và trước khi ra về.