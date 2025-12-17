Phòng STEM tại Quảng Ngãi: Nuôi dưỡng tinh thần đổi mới sáng tạo của học sinh

Đây là một trong 100 phòng STEM được Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) triển khai trên phạm vi toàn quốc trong năm 2025, nhằm thúc đẩy giáo dục thực hành, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực khoa học - công nghệ.

Tham dự Lễ khánh thành, về phía tỉnh Quảng Ngãi, có ông Nguyễn Hoàng Giang - Phó bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Thế Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; ông Nguyễn Ngọc Thái - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Về phía Petrovietnam, có ông Lê Mạnh Hùng - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng thành viên; ông Trần Quang Dũng - Phó bí thư Thường trực Đảng uỷ.

Về phía BSR, có ông Bùi Ngọc Dương - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng quản trị; ông Nguyễn Việt Thắng - Phó bí thư Đảng uỷ, Tổng giám đốc.

Đại diện tỉnh Quảng Ngãi, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi, Petrovietnam và BSR trao tặng các suất học bổng cho các em học sinh Trường THPT chuyên Lê Khiết (Ảnh: BSR).

Phòng STEM Innovation Petrovietnam tại Trường THPT Chuyên Lê Khiết được trang bị đồng bộ các nhóm thiết bị hiện đại như: bảng tương tác thông minh, hệ thống AI - IoT, Robotics VEX, máy in 3D, máy cắt CNC, các bộ thí nghiệm về năng lượng, môi trường…

Không gian phòng học được thiết kế theo định hướng tham chiếu các chuẩn giáo dục quốc tế như FabLab, NGSS, ISTE, CSTA, đồng thời phù hợp với Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Ông Nguyễn Hoàng Giang, ông Lê Mạnh Hùng và ông Trần Quang Dũng cùng các đại biểu tham quan phòng STEM (Ảnh: BSR).

Các đại biểu trò chuyện, trao đổi về các thí nghiệm học tập của học sinh tại Trường THPT chuyên Lê Khiết (Ảnh: BSR).

Ông Lê Mạnh Hùng tin tưởng món quà của Petrovietnam và BSR sẽ góp phần nhỏ bé tạo điều kiện thay đổi về môi trường giáo dục, hỗ trợ cho phương thức giáo dục của nhà trường ngày một tốt hơn.

Không chỉ dừng lại ở việc tài trợ phòng STEM, ngay sau khi bàn giao, đội ngũ giáo viên nhà trường cũng sẽ được tập huấn vận hành thiết bị, xây dựng các chủ đề STEM mẫu và tổ chức Câu lạc bộ STEM theo định hướng chung của chương trình STEM Innovation Petrovietnam.

Đây là bước đi quan trọng nhằm bảo đảm phòng STEM được khai thác hiệu quả, phát huy đúng mục tiêu và giá trị đầu tư.

Các đại biểu tham quan phòng STEM (Ảnh: BSR).

Không chỉ phục vụ riêng Trường THPT chuyên Lê Khiết, theo định hướng của nhà trường và ngành giáo dục địa phương, phòng STEM Innovation Petrovietnam sẽ được khai thác theo mô hình mở, trở thành không gian kết nối, chia sẻ và lan tỏa hoạt động giáo dục STEM với các trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và toàn quốc.

Các em học sinh tại Trường THPT chuyên Lê Khiết và các đại biểu (Ảnh: BSR).

Chương trình STEM Innovation Petrovietnam được khởi động ngày 21/9, với mục tiêu hoàn thành và đưa vào vận hành 100 phòng thực hành giáo dục STEM trong 100 ngày, trên phạm vi 34 tỉnh, thành phố cả nước.

Tại Quảng Ngãi, phòng STEM tại Trường THPT chuyên Lê Khiết được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những hạt nhân giáo dục thực hành, góp phần hình thành mạng lưới kết nối tri thức và lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo trong hệ thống giáo dục phổ thông của tỉnh.