Phấn đấu 100% trẻ mầm non ở thành phố học tiếng Anh trong 5 năm tới

Tới năm 2030, 100% trẻ mầm non đô thị phải được làm quen với tiếng Anh

Mục tiêu của Đề án đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học là tiếng Anh được sử dụng rộng rãi, thường xuyên, hiệu quả trong dạy học, giao tiếp, quản lí và các hoạt động giáo dục của nhà trường, hình thành hệ sinh thái sử dụng tiếng Anh trong các cơ sở giáo dục.

Cụ thể, với bậc mầm non, mục tiêu từ nay đến 2030, 100% trẻ mầm non đô thị được làm quen với tiếng Anh; từ 2030-2035, ít nhất 80% trẻ mầm non trên cả nước được làm quen với tiếng Anh.

Điều này nhằm hướng tới hình thành và phát triển năng lực giao tiếp bằng tiếng Anh, chuẩn bị tốt cho việc học tiếng Anh ở cấp học phổ thông.

Ở bậc phổ thông, từ nay đến 2030, 100% trường học trên cả nước phải dạy tiếng Anh bắt buộc từ lớp 1. Trong đó, ít nhất 20% trường đạt mức độ 1, 5% đạt mức độ 2 và 2% đạt mức độ 3 - mức độ cao nhất để đánh giá 1 cơ sở giáo dục dùng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ 2.

Ở bậc đại học, từ nay đến 2030, ít nhất 20% trường đại học dùng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai ở mức độ 1, 5% đạt mức độ 2 và 3% đạt mức độ 3.

Mục tiêu từ nay đến 2030, 100% trẻ mầm non đô thị được làm quen với tiếng Anh (Ảnh minh hoạ: Huyên Nguyễn).

Cần thêm 22.000 giáo viên tiếng Anh mầm non, tiểu học

Đề án Đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học được áp dụng trong tất cả các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trên cả nước.

Ước tính đề án sẽ tác động đến khoảng 50.000 cơ sở giáo dục với gần 30 triệu trẻ em, học sinh, sinh viên và khoảng 1 triệu cán bộ quản lý, giáo viên ở tất cả các cấp học, ngành học, ngành đào tạo.

Thời gian thực hiện của đề án là 20 năm (2025-2045), chia làm 3 giai đoạn chính.

Trong đó, giai đoạn 1 (2025-2030) sẽ xây dựng nền tảng và chuẩn hóa, bảo đảm nền tảng vững chắc để tiếng Anh được sử dụng thường xuyên và có hệ thống trong môi trường giáo dục; giai đoạn 2 (2030-2035) sẽ mở rộng và tăng cường, đẩy mạnh việc sử dụng tiếng Anh một cách thường xuyên hơn; giai đoạn 3 (2035-2045) sẽ hoàn thiện và nâng cao, tiếng Anh được sử dụng một cách tự nhiên, phát triển hệ sinh thái sử dụng tiếng Anh trong môi trường giáo dục, giao tiếp và quản trị nhà trường.

Bộ GD&ĐT cho biết, để triển khai thành công Đề án thì cần có ít nhất 1 biên chế vị trí việc làm là giáo viên tiếng Anh trong mỗi cơ sở giáo dục mầm non. Biên chế phát sinh dự kiến ở bậc này là 12.000 người.

Đối với bậc tiểu học, biên chế giáo viên tiếng Anh phát sinh là gần 10.000 giáo viên. Tổng cả hai bậc cần thêm 22.000 giáo viên.

Tiếng Anh hiện là ngôn ngữ chính thức hoặc ngôn ngữ thứ hai ở 54 quốc gia và 27 vùng lãnh thổ. Phần lớn đó là những quốc gia và vùng lãnh thổ có nền khoa học công nghệ tiên tiến, kinh tế phát triển mạnh và có tổng GDP chiếm đến 45% GDP toàn cầu.

Bên cạnh đó, tiếng Anh là ngôn ngữ chủ yếu của các công bố khoa học quốc tế (chiếm đến 95% số lượng các công bố khoa học quốc tế hàng năm).

Theo Bộ GD&ĐT, việc dạy tiếng Anh trong nhà trường như một ngoại ngữ chưa thực sự đáp ứng nhu cầu sử dụng ngôn ngữ để phục vụ hiệu quả cho việc hội nhập quốc tế.

Trong bối cảnh đó, việc dạy học tiếng Anh như một ngoại ngữ cần được nâng tầm trở thành dạy học như một ngôn ngữ thứ hai để giúp học sinh phát triển năng lực, sử dụng tiếng Anh trong hoạt động học thuật, khai thác tài liệu, sử dụng công cụ số và trí tuệ nhân tạo (AI), hội nhập quốc tế một cách thiết thực, hiệu quả.