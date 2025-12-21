Sinh viên náo nức tổng kết “năm qua ta đã làm gì” với ChatGPT

“Bạn đã dùng ChatGPT để: Tự trấn an 87 lần; giải thích kinh tế 512 lần; học tiếng Nhật 300+ câu; chửi môn microeconomics (kinh tế học vi mô) 100 lần”, đó là bản tổng kết nhận về hàng nghìn lượt chia sẻ và yêu thích của một nữ sinh trên mạng xã hội Threads.

Một bài tổng kết một năm dùng ChatGPT nhận được nhiều tương tác trên Threads (Ảnh chụp màn hình).

Trào lưu “năm qua ta đã làm gì” với ChatGPT lan toả khắp mạng xã hội, lộ diện thói quen không thể sống thiếu công cụ trí tuệ nhân tạo này trong đời sống của sinh viên ngày nay. Đồng thời, ChatGPT đang can thiệp sâu sắc vào việc học hành, sinh hoạt lẫn tinh thần của giới trẻ.

ChatGPT đang không chỉ giúp sinh viên ôn bài, làm dàn ý thuyết trình, luyện thi vấn đáp, chỉnh sửa đơn xin việc mà còn ở bên cạnh động viên, an ủi sinh viên lúc mệt mỏi, áp lực hay mất phương hướng.

Một bảng tổng kết khác cho thấy sinh viên đã nhắn cho ChatGPT tổng cộng hơn 3.200 tin nhắn trong năm 2025 với tổng số ngày sử dụng cộng dồn là 280 ngày. Thời gian người này dùng ChatGPT nhiều nhất là khung 18h tối đến 1h30 sáng, đỉnh điểm là 0h40 sáng.

Thái Hải Long, sinh viên năm nhất khoa Kinh doanh Quốc tế, Trường Đại học Ngoại Thương, là 1 trong những người tham gia trào lưu chia sẻ bản tổng kết một năm dùng ChatGPT trên mạng xã hội.

Nam sinh cho biết hầu như không thể thiếu ChatGPT mỗi lúc học bài. Các giờ học trên lớp thường còn rất nhiều vấn đề chưa hiểu được, Long sẽ về nhà hỏi ChatGPT để tìm ra bản chất, đào sâu kiến thức.

Song, Long thừa nhận cũng có lúc trò chuyện với ChatGPT không phải vì bài vở.

“Có những thời điểm mình thực sự xem ChatGPT là 1 người bạn để tâm sự. Mình không lệ thuộc cảm xúc vào nó, nhưng việc hỏi ý kiến đó đã giúp mình phần nào nhận thức rõ hơn vấn đề và tự trấn an bản thân. Chat GPT rất kiên nhẫn, không phán xét, thường giúp nhìn lại vấn đề một cách khách quan hơn”, Long bày tỏ.

Thái Hải Long và bạn trao đổi về ChatGPT (Ảnh: Kiều Yên).

Phạm Thị Oanh, bạn cùng trường của Long, ít dùng ChatGPT. Nữ sinh chỉ nhờ cậy tới sự hỗ trợ của công cụ trí tuệ nhân tạo vào các thời gian ôn thi. Oanh cho biết rất hạn chế chia sẻ với người khác về việc mình dùng ChatGPT như thế nào vì ngại sự đánh giá, đặc biệt là phía nhà tuyển dụng.

Nhìn nhận về văn hóa ChatGPT của sinh viên hiện nay, TS Lê Vũ Điệp, giảng viên Khoa Truyền thông và Văn hóa đối ngoại, Học viện Ngoại giao Việt Nam, cho rằng bất kỳ hiện tượng nào cũng tồn tại song song mặt tích cực và hạn chế.

Theo TS Điệp, việc sinh viên dùng ChatGPT để hỗ trợ học tập hoặc mô phỏng các tình huống học thuật là một ví dụ tích cực. Bà từng nghe sinh viên kể lại việc dùng trí tuệ nhân tạo để đóng vai giảng viên trong các buổi luyện thi vấn đáp, từ đó giảm căng thẳng và tự tin hơn khi bước vào kỳ thi thật.

Tương tự, việc chia sẻ cảm xúc với ChatGPT cũng có những lợi ích nhất định. “Khi nhận được những phản hồi từ Chat GPT, có thể các bạn có cảm giác như đang được chia sẻ, được lắng nghe. Đôi khi, việc nghe ý kiến từ một bên thứ ba độc lập giúp các bạn có nơi để trút bớt cảm xúc tiêu cực, trở nên nhẹ nhõm hơn”, TS Điệp lý giải.

Tuy nhiên, giảng viên cũng cảnh báo về nguy cơ lạm dụng ChatGPT. Nếu sinh viên chỉ giao tiếp với AI mà dần né tránh tương tác với con người thật, họ có thể rơi vào trạng thái đứt gãy kết nối xã hội, trầm cảm, cô độc hoặc mất đi những cảm xúc chân thực khi tương tác ngoài đời.

TS Lê Vũ Điệp nhấn mạnh, điều quan trọng không phải là sinh viên có dùng ChatGPT hay không, mà là khả năng kiểm soát và ý thức được ranh giới giữa công cụ hỗ trợ ảo và cuộc đời bên ngoài máy tính.