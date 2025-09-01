Nữ sinh TPHCM tham gia diễu binh ngày Quốc khánh: "Cơ hội chỉ đến một lần"

Hàng triệu người con đất Việt đang hướng về Quảng trường Ba Đình lịch sử trong lễ diễu binh, diễu hành trọng thể kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 diễn ra vào sáng mai.

Trong số đó, có những nữ sinh viên ưu tú từ các trường đại học, đại diện cho thế hệ trẻ đầy nhiệt huyết, sẵn sàng gác lại việc học để hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng.

Nguyễn Ngọc Thảo Ny, sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật và Nguyễn Như Ngọc, sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TPHCM vinh dự góp mặt trong đội hình khối Nữ Du kích miền Nam.

Suốt gần 4 tháng qua, họ đã trải qua quá trình khổ luyện dưới cái nắng gắt của Hà Nội, với một tâm thế quyết tâm và đầy tự hào.

Như Ngọc (trái) và Thảo Ny (phải) tham gia khối Nữ Du kích miền Nam (Ảnh: NVCC).

Tạm gác lại giảng đường, chinh phục thử thách mới

Nguyễn Ngọc Thảo Ny, sinh viên năm 3 ngành Luật Dân sự, Trường Đại học Kinh tế - Luật, đã không ngần ngại quyết định bảo lưu một học kỳ để tham gia hành trình đặc biệt này.

Với cô, đây không chỉ là một nhiệm vụ mà còn là cơ hội duy nhất trong đời.

Thảo Ny chia sẻ: “Ba mẹ em nói là cả đời này chỉ có một lần thôi, cơ hội đến thì mình phải nắm lấy, không có lần thứ hai đâu”.

Chính lời động viên đó đã tiếp thêm sức mạnh cho nữ sinh quyết tâm ra Hà Nội.

Dù chưa từng trải qua môi trường quân ngũ, cô đã vượt qua những khó khăn ban đầu về thời tiết khắc nghiệt và cường độ luyện tập cao.

Thảo Ny (phải) cùng bạn trong lúc tham gia tập luyện (Ảnh: NVCC).

Thảo Ny từng bị đau chân do căng cơ nhưng cô vẫn cố gắng mỗi ngày, tự động viên bản thân để không bỏ cuộc.

Hành trình luyện tập của Thảo Ny còn có cả sự động viên vô giá từ gia đình. Cô gái TPHCM đã vô cùng bất ngờ và xúc động khi biết tin ba mình đã lặn lội ra tận Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 4 ở Hà Nội để thăm cô.

Với Thảo Ny, sự xuất hiện của ba không chỉ là một chuyến thăm đơn thuần. Ba của cô, một người từng là lính cụ Hồ, đã trải qua bom đạn để chiến đấu vì hoà bình.

Sự hy sinh thầm lặng của người cha đã trở thành tấm gương sáng, tiếp sức cho Thảo Ny. Cô tin rằng, những bước chân trên thao trường không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm tự hào, là sự tiếp nối truyền thống của gia đình.

Chính sự đồng hành và thấu hiểu từ người cha đã giúp Thảo Ny hoàn thành nhiệm vụ với tất cả niềm nhiệt huyết và kiên cường của một người trẻ.

Thảo Ny được ba tới thăm trong lúc tập luyện (Ảnh: NVCC).

Cùng chung một quyết định, Nguyễn Như Ngọc, sinh viên ngành Quốc tế học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, cũng tạm dừng việc học để dồn toàn tâm toàn ý cho nhiệm vụ.

Khi nhận được thông báo tuyển chọn từ Đại học Quốc gia TPHCM, Như Ngọc đã rất đắn đo vì đây là một nhiệm vụ hoàn toàn mới mẻ. Tuy nhiên, được sự ủng hộ tuyệt đối của gia đình, đặc biệt là ba mẹ, cô đã mạnh dạn đăng ký.

Cô gái quê Vĩnh Long cho biết, ba mẹ cô dù không thể ra Hà Nội trực tiếp cổ vũ nhưng vẫn luôn "nung nấu" và mong chờ được nhìn thấy con gái mình trên truyền hình vào ngày mai.

Tự hào mang trong mình bước chân kiêu hãnh của "Cô Ba dũng sĩ"

Gần 4 tháng luyện tập là một hành trình đầy gian nan nhưng cũng đong đầy những kỷ niệm đáng nhớ. Cả Thảo Ny và Như Ngọc đều chia sẻ rằng thời tiết Hà Nội là một thử thách lớn, có những ngày nắng gắt gần 40 độ, nhưng điều đó không làm họ chùn bước.

"Tụi em đã cùng nhau vượt qua tất cả để có thể đi đến được ngày hôm nay", Như Ngọc khẳng định.

Như Ngọc háo hức với hành trình đặc biệt (Ảnh: NVCC).

Mỗi khi bước qua Quảng trường Ba Đình hay đi qua Lăng Bác, cảm xúc tự hào lại dâng trào trong lòng hai nữ sinh.

Thảo Ny không giấu được sự xúc động khi lần đầu tiên được người dân Hà Nội chào đón nồng nhiệt, được tặng những món quà nhỏ. Cô cảm thấy tuyệt vời khi mình được là một mảnh ghép trong bức tranh lớn của đất nước trong ngày trọng đại.

Với Như Ngọc, hình ảnh những cựu chiến binh bên đường vẫy cờ chào đón đã trở thành một kỷ niệm không thể quên.

"Mỗi lần nhìn thấy các bác, tụi em đều rất xúc động và biết ơn", cô nói.

Chính những khoảnh khắc đó đã giúp cả hai càng thấu hiểu hơn giá trị của độc lập, hòa bình. Họ cảm thấy mình có trách nhiệm phải sống có ích và cống hiến để xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ đi trước.

Ngày mai, Thảo Ny và Như Ngọc, cùng những nữ sinh viên khác, sẽ mang theo niềm tự hào và nhiệt huyết của tuổi trẻ, sải những bước chân đẹp, kiêu hãnh, đại diện cho những "Cô Ba dũng sĩ" kiên cường năm xưa, góp phần làm nên một lễ diễu binh, diễu hành đầy hào hùng và ý nghĩa.

Hai nữ sinh cảm thấy khá hồi hộp, song, đầy quyết tâm hoàn thành thật tốt nhiệm vụ.

Như Ngọc (giữa) cùng bạn (Ảnh: NVCC).

Về kế hoạch học tập sau khi hoàn thành nhiệm vụ A80 thiêng liêng, cả Thảo Ny và Như Ngọc đều đã có kế hoạch học tập rõ ràng để bù đắp cho một học kỳ bảo lưu.

Thảo Ny chia sẻ: "Sắp tới em sẽ phải đăng ký nhiều môn hơn, học dày đặc hơn để có thể kịp tiến độ với các bạn. Em sẽ cố gắng chăm chỉ hơn để hoàn thành tốt việc học".

Với cô, những kỷ luật và sự kiên trì đã được rèn luyện trong gần 4 tháng qua sẽ là hành trang quý giá để vượt qua mọi thử thách trong học tập.

Tương tự, Như Ngọc cũng cho biết sẽ nỗ lực gấp đôi để theo kịp chương trình học. Dù chặng đường phía trước còn nhiều vất vả, cả hai đều tin rằng trải nghiệm đặc biệt này đã trang bị cho họ sự dũng cảm và ý chí, không chỉ để diễu binh thật đẹp mà còn để trở thành những công dân ưu tú, có ích cho xã hội.

Để những nữ sinh viên như Thảo Ny và Như Ngọc có thể toàn tâm toàn ý cho nhiệm vụ thiêng liêng, các trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia TPHCM đã tạo điều kiện tối đa. Suốt thời gian tham gia luyện tập, sinh viên được phép bảo lưu kết quả học tập trong học kỳ này.