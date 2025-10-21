Nữ giáo viên thừa nhận phóng hỏa đốt trường vì "ghét" đồng nghiệp

Mới đây, một giáo viên mẫu giáo ở thị trấn Matsubushi, tỉnh Saitama, đã bị bắt vì liên quan đến vụ hỏa hoạn tại trường.

Sự việc xảy ra vào tối 19/10. Vụ cháy đã khiến phần sàn của phòng giáo viên ở tầng 1 và thư viện ở tầng 2 bị thiêu rụi. May mắn, không có người ở trường vào thời điểm xảy ra sự việc nên không có thương vong.

Nữ giáo viên nghi phóng hỏa đốt trường vì không hài lòng về quan hệ với đồng nghiệp (Ảnh: TBS News Dig).

Ngay sau đó, cảnh sát đã bắt giữ Sayaka Imanari (31 tuổi). Khi xem lại camera an ninh, cảnh sát phát hiện cô đột nhập vào trường trước khi vụ cháy xảy ra.

Imanari đã làm việc tại đây hơn 10 năm. Trong quá trình thẩm vấn với cảnh sát, cô thừa nhận hành vi của mình.

“Tôi đã quá chán với những mối quan hệ tại ngôi trường này”, Imanari nói.

Cơ quan chức năng cho hay đang tiếp tục điều tra để làm rõ một số tình tiết của vụ án.