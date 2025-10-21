Fica Fica DTiNews DTiNews NoiVuXaHoi Nội vụ & Xã hội
Xu hướng
  1. Dòng sự kiện:
  2. Cuộc đại sắp xếp các trường đại học
  3. Nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục

Nữ giáo viên thừa nhận phóng hỏa đốt trường vì "ghét" đồng nghiệp

Hạ Di
Hạ Di

(Dân trí) - Một nữ giáo viên 31 tuổi vừa bị bắt vì nghi đốt trường do không hài lòng về mối quan hệ với đồng nghiệp. Sự việc xảy ra tại Nhật Bản khiến dư luận xôn xao.

Mới đây, một giáo viên mẫu giáo ở thị trấn Matsubushi, tỉnh Saitama, đã bị bắt vì liên quan đến vụ hỏa hoạn tại trường.

Sự việc xảy ra vào tối 19/10. Vụ cháy đã khiến phần sàn của phòng giáo viên ở tầng 1 và thư viện ở tầng 2 bị thiêu rụi. May mắn, không có người ở trường vào thời điểm xảy ra sự việc nên không có thương vong.

Nữ giáo viên thừa nhận phóng hỏa đốt trường vì ghét đồng nghiệp - 1

Nữ giáo viên nghi phóng hỏa đốt trường vì không hài lòng về quan hệ với đồng nghiệp (Ảnh: TBS News Dig).

Ngay sau đó, cảnh sát đã bắt giữ Sayaka Imanari (31 tuổi). Khi xem lại camera an ninh, cảnh sát phát hiện cô đột nhập vào trường trước khi vụ cháy xảy ra.

Imanari đã làm việc tại đây hơn 10 năm. Trong quá trình thẩm vấn với cảnh sát, cô thừa nhận hành vi của mình.

“Tôi đã quá chán với những mối quan hệ tại ngôi trường này”, Imanari nói.

Cơ quan chức năng cho hay đang tiếp tục điều tra để làm rõ một số tình tiết của vụ án.

Theo newsdig.tbs.co.jp