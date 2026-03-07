16.500 thí sinh phía Bắc tranh suất vào đại học sớm, đề Toán khó hơn Văn

Nhiều thí sinh vượt hàng trăm cây số từ Lai Châu, Hải Phòng, Phú Thọ..., đến Hà Nội dự thi.

Tăng 30.000 lượt so với năm ngoái

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, TS Vương Thị Phương Thảo, Phó Viện trưởng Viện Đào tạo số và Khảo thí, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đánh giá năng lực, ĐH Quốc gia Hà Nội cho hay, năm ngoái chỉ có khoảng 90.000 lượt thí sinh đăng ký dự thi.

Năm nay, con số này tăng vọt khi có hơn 120.000 lượt đăng ký dự thi, tăng khoảng 30.000 lượt, đạt con số cao kỷ lục từ trước đến nay.

Ở đợt thi thứ nhất tổ chức sáng nay, có hơn 16.500 thí sinh đăng ký. So với đợt 1 của năm ngoái, con số cũng tăng vọt hơn 5.000 lượt (năm ngoái hơn 11.000 thí sinh đăng ký dự thi đợt 1).

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực tại ĐH Quốc gia Hà Nội sáng 7/3 (Ảnh: Mỹ Hà).

Cũng theo TS Vương Thị Phương Thảo, những năm trước, thí sinh đăng ký không được do không đủ chỗ nên nhà trường chịu áp lực từ dư luận và thí sinh. Các em muốn trải nghiệm kỳ thi nhưng không đăng ký được sẽ rất thiệt thòi.

Do vậy năm 2026, nhà trường mở rộng địa điểm thi, tăng quy mô để đáp ứng nhu cầu.

Về câu hỏi của kỳ thi, mỗi năm ngân hàng câu hỏi được bổ sung khoảng 20% câu hỏi mới.

Các câu hỏi nằm trong chương trình giáo dục phổ thông 2018, trong đó khoảng 60% chương trình lớp 12, 30% lớp 11 và 10% của lớp 10.

Hội đồng thi cũng rà soát lại câu hỏi qua các đợt thi những năm trước để loại bỏ các câu hỏi trùng lắp, các câu hỏi vi phạm chỉ số kỹ thuật hoặc câu hỏi đang gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Về ý kiến có một số câu hỏi trùng lắp được phản ánh trên mạng xã hội, TS Thảo cho rằng điều này không có căn cứ. Có thể bộ câu hỏi sử dụng một ngữ liệu nhưng cách đặt câu hỏi khác nhau.

Thí sinh được kiểm tra thông tin trước khi vào phòng thi (Ảnh: Minh Ngọc).

Thí sinh than đề Toán khó

Là một trong những thí sinh đầu tiên ra khỏi phòng thi tại điểm thi ĐH Quốc gia Hà Nội, Chu Công Quốc Phong, học sinh Trường THPT Hồng Hà, Hà Nội cho biết, em làm bài khá tốt.

Với kết quả học lực loại giỏi, Phong cho biết, em không đi luyện thi bên ngoài. Nam sinh chỉ học với thầy cô ở trường, đồng thời lên mạng xã hội tìm kiếm thông tin, theo dõi thời sự để tự ôn tập kiến thức cho kỳ thi.

Theo nam sinh, đề thi môn Văn học - Ngôn ngữ khá dễ, có nhiều câu hỏi vận dụng trong cuộc sống. Các em không chỉ học ở trên trường mà phải tư duy và tìm hiểu nhiều từ thời sự và môi trường xung quanh.

Riêng đề thi môn Toán khó, dài và tính toán phức tạp. Đề thi có 50 câu nhưng khoảng 7-8 câu khó, nhiều tính toán, nếu không có kỹ năng tốt sẽ rất khó giải quyết.

Trước đó, em cũng tham gia thi thử 2-3 lần, mỗi lần đều đạt khoảng 70-80 điểm nhưng ở đợt 1 kỳ thi chính thức năm nay, nam sinh dự kiến đạt 90 điểm. Nguyện vọng của em đỗ vào Trường ĐH Kiến trúc, Hà Nội.

Nam sinh vừa dự thi tốt nghiệp THPT và đăng ký hai đợt thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội (đợt tháng 3 và đợt tháng 4) để tăng thêm cơ hội trúng tuyển.

Cũng chia sẻ đề thi môn Toán khó, thí sinh Nguyễn Thảo My, Lai Châu cho biết, em hầu như không làm được bài thi môn này.

Hai môn Văn học và Ngôn ngữ dễ thở nhưng do kết quả môn Toán không tốt nên điểm số của em chỉ đạt đầu 5.

“Dù biết kỳ thi khó khăn nhưng ngoài dự thi tốt nghiệp THPT, em vẫn tham gia thi riêng để tăng cơ hội trúng tuyển”, My cho biết.

Thí sinh sau khi hoàn thành đợt 1 kỳ thi (Ảnh: Minh Ngọc).

Gần 100 trường dùng kết quả để xét tuyển

Kỳ thi đánh giá năng lực năm 2025 của ĐH Quốc gia Hà Nội thu hút hơn 90.000 thí sinh tham gia 6 đợt thi, với hơn 100 trường đại học sử dụng kết quả để xét tuyển.

Các đợt thi năm nay diễn ra sớm khoảng 2 tuần so với năm 2025, tức từ ngày 7/3/2026 đến ngày 24/5/2026 (năm 2025, lịch thi chính thức bắt đầu từ ngày 15 đến 16/3).

Thí sinh sẽ dự thi tại các địa điểm: Hà Nội, Thái Nguyên, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh… Học sinh lưu ý lịch thi của trường THPT, tránh chọn trùng ca thi HSA.

Kỳ thi đáng giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội được thực hiện trên máy tính, thời gian 195 phút gồm 3 phần thi, trong đó có 2 phần thi bắt buộc về các lĩnh vực toán học & xử lí số liệu (50 câu hỏi, 75 phút) và văn học - ngôn ngữ (50 câu hỏi, 60 phút). Phần thi thứ ba (50 câu hỏi, 60 phút) thí sinh lựa chọn phần khoa học hoặc tiếng Anh.

Trong mỗi phần thi có thể xuất hiện thêm một câu hỏi thử nghiệm không tính điểm (hệ thống thi sẽ tính thêm thời gian cho các câu hỏi thử nghiệm).

Thí sinh tra cứu kết quả thi và nhận phiếu báo điểm bản số qua tài khoản sau 2 tuần kể từ thời điểm đợt thi kết thúc.

Phiếu báo điểm bản giấy được gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ và số điện thoại khai báo tại tài khoản đăng ký thi HSA trong vòng 3 tuần sau khi kết thúc kỳ thi (đối với thí sinh đăng ký nhận bản giấy).