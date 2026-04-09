Những phẩm chất cần có của kỹ sư bán dẫn trong kỷ nguyên mới

Trong ngành công nghiệp vi mạch - nơi độ chính xác gần như tuyệt đối, GPA cao hay bằng khen chưa bao giờ là tấm vé đảm bảo. Khoảng cách giữa một sinh viên giỏi lý thuyết và một kỹ sư bán dẫn thực thụ là một vùng lọc khắc nghiệt, nơi kiến thức sách vở phải nhường chỗ cho kỷ luật, trải nghiệm và năng lực thực chiến.

Vậy đâu là ranh giới giữa một sinh viên giỏi biết giải bài tập và một kỹ sư bán dẫn đủ bản lĩnh để trụ vững tại các tập đoàn công nghệ lớn? Dưới đây là những chia sẻ của GS. Hyun Seok Oh - Trưởng khoa Thiết kế Bán dẫn - Đại học Gachon (Hàn Quốc) về những điều cần có của một kỹ sư bán dẫn trong kỷ nguyên mới.

Khoảng cách giữa điểm số và năng lực thực tế trong ngành bán dẫn

Là người trực tiếp dẫn dắt khoa Thiết kế bán dẫn tại Hàn Quốc, theo ông điểm khó nhất khi đào tạo một kỹ sư bán dẫn là gì?

- Khó khăn lớn nhất là khi sinh viên chuyển từ bài toán trên lớp sang bài toán thực tế. Nhiều bạn học rất tốt lý thuyết, nhưng lại lúng túng khi phải xử lý những hệ thống phức tạp, nơi không có sẵn đáp án. Khi bước vào các dự án thực tế, công việc không chỉ dừng lại ở việc tìm ra lời giải, mà còn đòi hỏi sự kiên nhẫn, độ chính xác, khả năng làm việc nhóm và kỹ năng gỡ lỗi trong những quy trình thiết kế phức tạp.

Trong thiết kế bán dẫn, một sai sót nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống. Do đó, sinh viên không chỉ phải học các khái niệm, mà còn phải học cách sử dụng các công cụ chuyên nghiệp, diễn giải dữ liệu, xác minh kết quả và cộng tác trong môi trường dự án.

Sự chuyển đổi đó, từ việc học kiến thức sang việc xây dựng tư duy kỹ thuật thực thụ, chính là giai đoạn khó khăn và cũng quan trọng nhất.

Sinh viên ngành Công nghệ bán dẫn cần chuyển từ việc học kiến thức sang xây dựng tư duy kỹ thuật thực thụ (Ảnh: Đại học Gachon).

Các bạn trẻ thường mắc phải sai lầm nào khi theo đuổi ngành Công nghệ bán dẫn? Các kỹ sư bán dẫn muốn làm việc trong môi trường quốc tế cần có những yếu tố gì?

- Một sai lầm phổ biến là suy nghĩ rằng ngành bán dẫn chỉ xoay quanh việc giỏi toán hay ghi nhớ các kiến thức kỹ thuật. Tất nhiên, kiến thức nền tảng rất quan trọng, nhưng sự thành công trong ngành công nghiệp này còn phụ thuộc vào tính nhất quán, khả năng cộng tác và giải quyết vấn đề dưới áp lực cao.

Một sai lầm khác là kỳ vọng vào kết quả nhanh chóng. Công việc trong ngành bán dẫn mang tính tích lũy, bạn phải xây dựng chuyên môn của mình theo từng bước một.

Khoảng cách này không dễ lấp đầy nếu chỉ học lý thuyết trên giảng đường. Tại Đại học Gachon, chúng tôi nhận thấy sự khác biệt rõ rệt đến từ trải nghiệm dự án: sinh viên càng va chạm thực tế sớm, khả năng thích nghi với môi trường công nghiệp càng nhanh.

Vì vậy, sinh viên ngành công nghệ bán dẫn được tham gia các dự án thực tế, thực hành trong phòng lab và làm quen với quy trình làm việc theo nhóm ngay từ sớm, qua đó phát triển đồng thời cả kiến thức, kỹ năng và tư duy kỹ thuật.

Để làm việc hiệu quả trong môi trường quốc tế, các kỹ sư cần một số tố chất thiết yếu. Thứ nhất, họ cần nền tảng vững chắc về toán học, lập trình, điện tử và logic.

Thứ hai, họ cần kỹ năng giao tiếp, đặc biệt là tiếng Anh chuyên ngành, bởi hệ sinh thái bán dẫn mang tính toàn cầu.

Thứ ba, họ cần khả năng làm việc nhóm đa văn hóa, vì các dự án về chip thường có sự tham gia của các trường đại học, nhà thiết kế, nhà máy đúc chip, các công ty công cụ EDA và khách hàng ở nhiều quốc gia khác nhau.

Cuối cùng, họ cần sự khiêm tốn và kiên trì, bởi công việc kỹ thuật thực thụ thường đồng nghĩa với việc liên tục tìm lỗi, khắc phục chúng và cải thiện thiết kế.

Đào tạo không khoảng cách: Từ phòng lab đến nhà máy

Từ những thách thức về thực hành và môi trường quốc tế đã nêu, mô hình liên kết 2 năm học tại Việt Nam, 2 năm học tại Hàn Quốc giữa Đại học Gachon và trường Đại học FPT được thiết kế ra sao để giải quyết “cơn khát” kỹ sư có năng lực thực chiến cho cả hai thị trường Việt - Hàn cũng như toàn cầu?

- Giá trị của chương trình 2+2 nằm ở việc kết hợp giữa khả năng tiếp cận tại địa phương với quy trình đào tạo ở cấp độ toàn cầu. Lộ trình đào tạo này giúp tối ưu chi phí so với du học toàn phần.

Sinh viên có thể bắt đầu việc học tại Việt Nam trong một môi trường học thuật quen thuộc để xây dựng nền tảng từng bước một, sau đó tiếp tục sang Hàn Quốc - nơi các em được trải nghiệm môi trường phòng thí nghiệm tiên tiến, phương pháp giáo dục dựa trên dự án và tiếp xúc trực tiếp với hệ sinh thái bán dẫn phát triển bậc nhất.

Mô hình này được thiết kế để giải quyết ba khoảng cách lớn:

Thứ nhất, giải quyết khoảng cách về thực hành: chương trình mang đến cho sinh viên kinh nghiệm thực hiện dự án, làm việc tại phòng lab, sử dụng các công cụ thiết kế và học tập gắn liền với công nghiệp.

Thứ hai, giải quyết khoảng cách về trải nghiệm toàn cầu: cho phép sinh viên học tập tại hai quốc gia khác nhau và thích nghi với các tiêu chuẩn học thuật cũng như công nghiệp quốc tế.

Thứ ba, giải quyết khoảng cách về sự sẵn sàng nghề nghiệp: chuẩn bị cho sinh viên không chỉ kiến thức, mà cả sự tự tin để làm việc trong môi trường kỹ thuật đa văn hóa và hiệu suất cao.

GS Hyun Seok Oh (ngoài cùng bên trái) trong Lễ ký kết MOA giữa Đại học Gachon và Đại học FPT (Ảnh: Gachon Vietnam).

Sinh viên theo học Gachon Vietnam sẽ có cơ hội nghề nghiệp như thế nào sau khi tốt nghiệp?

- Sinh viên tốt nghiệp có thể theo đuổi nhiều cơ hội tại Việt Nam, Hàn Quốc cũng như các nước khác, tùy thuộc vào chuyên ngành và khả năng ngôn ngữ. Các em có thể gia nhập các công ty thiết kế chip (fabless), các công ty dịch vụ thiết kế, các công việc liên quan đến công cụ EDA, các công ty đóng gói và kiểm thử, các doanh nghiệp bán dẫn hệ thống hoặc tiếp tục học cao học và nghiên cứu chuyên sâu.

Theo các báo cáo, đến năm 2030 thế giới có thể thiếu 1 triệu kỹ sư bán dẫn, riêng tại Việt Nam cũng cần tới 50.000 nhân sự làm việc trong ngành này, trong khi lực lượng hiện có mới khoảng 6.000 người. Nhiều tập đoàn lớn như Intel, Samsung, Amkor… đang đẩy mạnh đầu tư và mở rộng sản xuất tại Việt Nam, kéo theo nhu cầu tuyển dụng hàng nghìn kỹ sư mỗi năm. Vì thế, cơ hội và tương lai nghề nghiệp của các em trong ngành bán dẫn rất rộng mở.

Thông tin về Gachon Vietnam:

Website: https://gachon.edu.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/gachon.vn

Hotline: 024 7306 2289 (Hà Nội) - 028 7890 0289 (TPHCM)