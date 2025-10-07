Nhiều trường ở Hà Nội cho học sinh nghỉ sáng nay vì mưa lớn

5h30 sáng, chị Hoàng Thị Hà (Tây Mỗ, Hà Nội) nhận được tin nhắn từ hiệu trưởng Trường THCS và THPT M.V. Lô-mô-nô-xốp thông báo học sinh toàn trường tiếp tục học online do mưa lớn đã làm ngập nhiều tuyến phố quanh trường.

Khoảng 6 tiếng trước đó, khi gần nửa đêm, chị cũng nhận được thông báo của giáo viên chủ nhiệm lớp con trai tại Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai về việc học online ngày 7/10.

"Cả đêm qua mưa rất lớn, cảm giác khá giống với ngày 30/9. Thậm chí sấm chớp còn dày hơn. Tuy nhiên do được tự quyết, trường của các con tôi đã thông báo rất sớm. Từ tối qua, nhà trường đã nhắn tin cho phụ huynh, hẹn 5h30 sáng nay sẽ chốt phương án học tập. Do vậy tôi cài chuông báo thức. Mọi việc rất chủ động, yên tâm", chị Hà bày tỏ.

Hình ảnh phụ huynh đón con trong mưa lụt ngày 30/9 (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Chị Lương Thị Vân Trang (Hoàng Mai, Hà Nội) cũng cho biết, từ 5h hơn, Trường Tiểu học Kim Giang và Trường THCS Kim Giang - nơi hai con chị đang theo học - đều thông báo cho học sinh ở nhà. Riêng trường tiểu học không học trực tuyến do nhà trường e ngại các vấn đề sử dụng điện trong mưa bão đối với học sinh còn nhỏ tuổi.

Trường liên cấp Olympia cũng gửi thông báo từ 5h30 tới phụ huynh, cho học sinh khối 1-12 học trực tuyến tại nhà theo thời khóa biểu, riêng mầm non nghỉ học.

Khảo sát của phóng viên Dân trí, các trường học trên địa bàn các phường Cầu Giấy, Yên Hoà, Hà Đông, Thanh Trì, Giảng Võ... đều đã thông báo nghỉ học từ sớm, trước 6h sáng nay.

Sáng 7/10, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong 3-6 giờ tới, Hà Nội và các vùng lân cận tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, với tổng lượng mưa tích lũy phổ biến trong khoảng 20-70mm, có nơi trên 100mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo đợt mưa này sẽ gây ngập úng cục bộ cho một số tuyến đường, phố với độ sâu ngập lớn nhất phổ biến 20-40cm, có nơi ngập sâu hơn; thời gian ngập kéo dài tới trưa và đầu giờ chiều, có nơi ngập lâu hơn.

Lượng mưa 6 giờ qua tại Hà Nội phổ biến ở mức 40-80mm, có nơi cao hơn như trạm Sóc Sơn 116mm, trạm Thượng Cát 91mm,…

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng đưa ra cảnh báo khoảng 100 tuyến đường, phố, khu vực dân cư có nguy cơ ngập úng trong sáng nay như: Trần Vũ, Cao Bá Quát, Liễu Giai, Đội Cấn, Ngọc Khánh, Đào Tấn, Phùng Hưng, Bát Đàn, Đường Thành;

Ngã tư Tràng Tiền - Hàng Bài, Nguyễn Hữu Huân, Tông Đản, Đinh Liệt, Tạ Hiện - Lương Ngọc Quyền, Nguyễn Siêu - ngõ Gạch, Ngã tư Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt, Quang Trung, Thợ Nhuộm, Vân Hồ, Nguyễn Công Trứ, ngã 5 Bà Triệu, Lò Đúc, Liên Trì - Nguyễn Gia Thiều, Minh Khai, Mạc Thị Bưởi, Thanh Đàm, Thái Hà, Láng Hạ, Huỳnh Thúc Kháng,...