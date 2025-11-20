Nghệ An tuyển dụng hơn 800 giáo viên và nhân viên trường học

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Nghệ An lần đầu tiên trực tiếp tổ chức tuyển dụng giáo viên mầm non, tiểu học và THCS, nhằm bổ sung đội ngũ đủ về số lượng, đúng cơ cấu, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch, Sở GD&ĐT Nghệ An được giao 780 chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên ở 3 cấp học, bao gồm 198 chỉ tiêu bậc mầm non, 249 chỉ tiêu bậc tiểu học và 284 chỉ tiêu bậc THCS.

Ngoài ra, Sở GD&ĐT Nghệ An cũng tuyển dụng 49 chỉ tiêu nhân viên, trong đó có 18 kế toán, 8 văn thư, 7 nhân viên thư viện, 8 viên chức thiết bị - thí nghiệm, 6 nhân viên y tế trường học và 2 giáo vụ.

Sở GD&ĐT Nghệ An sẽ tuyển dụng hơn 800 giáo viên và nhân viên trường học (Ảnh minh họa: Vĩnh Khang).

Ứng viên phải có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm, đủ sức khỏe và không thuộc các trường hợp mất năng lực hành vi dân sự, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chấp hành án.

Các ứng viên sẽ trải qua vòng kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn hồ sơ trước khi tham gia kiểm tra kiến thức, kỹ năng chuyên môn theo hình thức vấn đáp.

Ứng viên trúng tuyển sẽ được tính theo thứ tự điểm từ cao xuống và phải đạt từ 50 điểm trở lên trên thang điểm 100 của phần thi kiến thức, kỹ năng chuyên môn. Các ứng viên đạt thành tích học sinh giỏi cấp tỉnh trở lên sẽ là lợi thế nếu có điểm chuyên môn bằng nhau.

Sở GD&ĐT Nghệ An cũng quy định điểm ưu tiên cụ thể cho từng đối tượng: Anh hùng lực lượng vũ trang, thương binh được cộng 7,5 điểm; người dân tộc thiểu số, sĩ quan xuất ngũ, con liệt sỹ được cộng 5 điểm; người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, công an, thanh niên xung phong được cộng 2,5 điểm; cán bộ công đoàn trưởng thành từ cơ sở được cộng 1,5 điểm.

Nếu thí sinh thuộc nhiều diện ưu tiên, chỉ tính mức cao nhất.

Hồ sơ đăng ký gồm: phiếu đăng ký theo mẫu, văn bằng - chứng chỉ theo yêu cầu, giấy tờ ưu tiên (nếu có) và phiếu điểm thi THPT quốc gia hoặc đại học.

Năm 2025, UBND tỉnh Nghệ An được giao hơn 43.000 biên chế viên chức cho các cơ sở giáo dục. Tuy nhiên, trong đợt này, tỉnh chỉ tuyển hơn 800 giáo viên và nhân viên trường học, thấp hơn so với hơn 1.000 chỉ tiêu Trung ương giao.

Lý do là tỉnh này đang thực hiện lộ trình tinh giản hơn 1.000 biên chế, dự kiến áp dụng từ 1/1/2026. Việc tuyển dụng được tính toán để bảo đảm quỹ lương và cơ cấu đội ngũ cho năm học mới.

Theo kế hoạch của Sở GD&ĐT Nghệ An, đợt tuyển dụng lần 1 năm học 2025-2026 dự kiến hoàn thành trước ngày 20/1/2026.