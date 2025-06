Nghệ An huy động gần 5.700 người làm công tác thi vào lớp 10

Chiều 2/6, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh về công tác chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2025-2026.

Tổng số thí sinh đăng ký dự thi toàn tỉnh là 39.130 học sinh, được bố trí tại 69 hội đồng thi với 1.664 phòng thi. Tổng nhân sự điều động làm công tác thi là 5.670 người và 4 đoàn thanh tra lưu động.

Một thí sinh đang ôn luyện cho kỳ thi vào lớp 10 (Ảnh: Nguyễn Phê).

UBND tỉnh đã ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch thi, thành lập ban chỉ đạo kỳ thi cấp tỉnh. Các địa phương cũng đã lập ban chỉ đạo cấp huyện và thực hiện đầy đủ các nội dung theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT.

Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ liên quan đến kỳ thi, phối hợp với Công an tỉnh về nghiệp vụ chống gian lận và xây dựng các phương án đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho kỳ thi.

Công tác tuyên truyền cũng được chú trọng với sự tham gia tích cực của các cơ quan báo chí, truyền hình, cổng thông tin điện tử tỉnh và hệ thống phát thanh cơ sở, tạo tâm thế tốt cho học sinh, phụ huynh.

Nhiều sở, ngành được huy động tham gia phối hợp. Công an tỉnh Nghệ An triển khai phương án đảm bảo an ninh, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, vận chuyển đề thi. Ngành điện lực đảm bảo điện lưới, máy phát dự phòng. Sở Y tế bố trí trực cấp cứu tại chỗ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm quanh các điểm thi.

Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức các đội hình tình nguyện tiếp sức mùa thi, hỗ trợ học sinh vùng sâu, vùng xa. Sở Tài chính phối hợp bố trí kinh phí, hướng dẫn các chế độ chi trả đúng quy định.

Trong thời gian tới, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình, phối hợp các lực lượng chức năng kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.