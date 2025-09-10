Ngành y học cổ truyền thu hút sinh viên

Mỗi sáng thức dậy, Kingsley Ho Chun-ngai (21 tuổi) đều thực hiện bài xoa bóp “huyệt đạo” giữa hai lông mày và sau tai để giảm sưng, thúc đẩy lưu thông khí huyết, thư giãn cơ bắp, giảm căng thẳng và hỗ trợ hồi phục. Trong khi đó, Angel Li Sun-yi (22 tuổi) dùng châm cứu để kiểm soát đau dạ dày, đau bụng kinh và thậm chí cả chứng lo âu.

“Tôi có thể áp dụng châm cứu vì nó rất nhanh và tiện lợi. Kích thích một huyệt có thể tác động đến toàn bộ cơ thể”, Li cho biết.

Cả Ho và Li hiện đều là sinh viên chương trình y học cổ truyền tại Đại học Trung Văn Hong Kong (CUHK), đây là một ngành học lâu đời đang thu hút rất nhiều sự chú ý của công chúng.

Tiến sĩ Sarah Chan Sze-nga (bên trái) hỗ trợ các sinh viên y học cổ truyền tại Đại học Trung Văn Hồng Kông nhận diện dược liệu (Ảnh: Young Post Club).

Y học cổ truyền Trung Quốc (TCM) có lịch sử khoảng 2.000 năm, dựa trên các phương pháp như châm cứu, xoa bóp và thảo dược để chữa bệnh thông qua việc cân bằng khí trong cơ thể.

Theo Tiến sĩ Sarah Chan Sze-nga, Giám đốc chương trình cử nhân y học cổ truyền tại Đại học Trung Văn Hồng Kông (CUHK), thời gian gần đây, sự quan tâm đến TCM tại Hồng Kông (Trung Quốc) đang gia tăng rõ rệt.

Năm 2014, chương trình y học cổ truyền của CUHK thu hút khoảng 1.600 hồ sơ đăng ký. Con số này giảm xuống dưới 1.200 trong giai đoạn 2019-2021, nhưng đến năm 2024 đã bật tăng trở lại, đạt kỷ lục cao nhất trong 10 năm với 1.637 ứng viên.

Ngoài CUHK, nơi sở hữu một trong những trường y học cổ truyền lâu đời nhất thành phố, tại Đại học Baptist và Đại học Hồng Kông cũng đào tạo ngành học này.

Tiến sĩ Chan cho biết, sự quan tâm ngày càng lớn một phần đến từ chính sách thúc đẩy của Chính phủ. Năm 2024, Hong Kong tổ chức lễ hội y học cổ truyền đầu tiên. Chính quyền Hồng Kông (Trung Quốc) cũng đã thành lập Ủy ban Phát triển Y học cổ truyền, với nhiệm vụ đưa ra chiến lược thúc đẩy ngành trong vòng hai năm tới.

Bà Chan cũng cho rằng đại dịch Covid-19 là một yếu tố quan trọng thúc đẩy sự phát triển của ngành này. Trong giai đoạn dịch bệnh, sức khỏe trở thành ưu tiên hàng đầu, khiến ngay cả những người chưa từng tiếp xúc với y học cổ truyền cũng tìm đến các thầy thuốc.

Sinh viên Kingsley Ho Chun-ngai (trái), Tiến sĩ Sarah Chan Sze-nga (giữa) và sinh viên Angel Li Sun-yi (phải) (Ảnh: Kathryn Giordano).

Qua nhiều năm, các chương trình đào tạo y học cổ truyền tại Hồng Kông (Trung Quốc) đã không ngừng thích ứng với thời đại, hướng tới việc trang bị cho sinh viên khả năng làm việc song hành với y học phương Tây.

Theo Li, nhiều phương pháp cổ truyền rất dễ áp dụng trong đời sống hằng ngày để duy trì sức khỏe, đồng thời gợi ý sinh viên thử các cách như uống trà, nghe nhạc hoặc tập vận động chậm.