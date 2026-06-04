Gần 2.000 thí sinh TPHCM được miễn thi tốt nghiệp THPT và ngoại ngữ

Năm nay, TPHCM là địa phương có quy mô thí sinh dự thi lớn nhất cả nước.

Theo báo cáo của UBND TPHCM về công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, toàn thành phố có 142.899 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026, trong đó có 134.921 thí sinh đang học lớp 12 và 7.978 thí sinh tự do.

Số liệu thống kê cho thấy có 93 thí sinh được miễn thi tất cả các bài thi và 1.703 thí sinh được miễn bài thi ngoại ngữ.

Nhóm khoa học tự nhiên và ngoại ngữ chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu đăng ký môn tự chọn. Trong đó, nhóm khoa học tự nhiên dẫn đầu với tổng 113.328 lượt đăng ký. Cụ thể, vật lý chiếm 44,90% (64.162 thí sinh), hóa học chiếm 26,68% (38.120 thí sinh) và sinh học chiếm 7,73% (11.046 thí sinh).

Song song đó, môn ngoại ngữ ghi nhận 65.475 thí sinh đăng ký (45,82%) - cao nhất trong tất cả các môn tự chọn xét riêng lẻ, cho thấy học sinh TPHCM ngày càng chú trọng năng lực ngoại ngữ phục vụ hội nhập quốc tế.

Nhóm khoa học xã hội với lịch sử (41.113 thí sinh, 28,77%), địa lý (33.574 thí sinh, 23,49%) và kinh tế và pháp luật (23.061 thí sinh, 16,14%) vẫn thu hút một lượng thí sinh đáng kể.

Tuy nhiên, tổng tỷ trọng nhóm này vẫn thấp hơn so với nhóm khoa học tự nhiên, tiếp tục phản ánh định hướng đặc trưng của học sinh TPHCM theo các ngành kỹ thuật - công nghệ, phù hợp với cơ cấu kinh tế năng động của Thành phố.

Để tổ chức kỳ thi thành phố quy hoạch 246 điểm thi với tổng cộng 6.060 phòng thi phân bố hợp lý trên toàn địa bàn. Tại mỗi điểm thi đều được bố trí các phòng dự phòng để xử lý các tình huống phát sinh.

Theo ông Nguyễn Văn Phong, Phó giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM, quy mô kỳ thi lớn với số lượng thí sinh đông nhất cả nước, phân bố rộng khắp trên địa bàn đặt ra cho TPHCM nhiều thách thức trong công tác tổ chức, do đó đòi hỏi độ chính xác cao và sự phối hợp chặt chẽ trong công tác điều phối, quản lý.

Đặc biệt, sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo và các thiết bị công nghệ cao khiến công tác phòng chống gian lận ngày càng phức tạp, đòi hỏi phải có giải pháp kỹ thuật đồng bộ, hiện đại và lực lượng giám sát chuyên nghiệp, liên tục trong suốt quá trình tổ chức kỳ thi, đặt ra yêu cầu đảm bảo an ninh mạng, bảo mật đề thi, bài thi ngày càng cao.

Ngoài ra, điều kiện thời tiết có thể diễn biến phức tạp, bất thường trong thời gian tổ chức thi, ảnh hưởng đến việc di chuyển của thí sinh và cán bộ tham gia kỳ thi.

"Đến thời điểm này, các điểm thi được rà soát theo yêu cầu mới của Quy chế thi năm 2026", ông Phong nói.

Với quy mô kỳ thi lớn nhất cả nước, năm nay TPHCM thay đổi quy trình vận chuyển đề thi, bài thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. Trong đó, công tác giao đề thi sẽ được TPHCM thực hiện giao trước ngày thi 1 ngày và nhận bài thi vào buổi thi cuối cùng của kỳ thi. Các năm trước, đề thi được vận chuyển đến từng điểm thi vào sáng sớm từng ngày thi và bài thi được thu nhận sau khi cuối mỗi ngày thi.

Hoàng Phúc