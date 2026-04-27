6 thay đổi “sát sườn” của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 dự kiến diễn ra trong 2 ngày 11-12/6 với khoảng một triệu thí sinh.

Theo ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT), kỳ thi năm nay về cơ bản được giữ ổn định như năm 2025. Định dạng, cấu trúc và đề thi minh họa đã được công bố từ 2 năm trước vẫn tiếp tục được áp dụng. Tỷ lệ câu hỏi và mức độ phân hóa trong đề thi cũng không có sự khác biệt.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT (Ảnh: Dân trí).

Do toàn bộ các yếu tố kỹ thuật của đề thi được giữ nguyên, Bộ GD&ĐT sẽ không công bố đề thi minh họa như các năm trước. Thay vào đó, kỳ thi năm 2026 ghi nhận 6 thay đổi đáng chú ý, tập trung vào khâu tổ chức và quản lý.

Lịch thi dự kiến sớm hơn: So với những năm trước, kỳ thi năm nay được tổ chức vào ngày 11-12/6, sớm hơn khoảng nửa tháng so với thông lệ.

Cấu trúc bài thi 2+2: Thí sinh thi 4 môn, gồm 2 môn bắt buộc (toán, ngữ văn) và 2 môn tự chọn trong số các môn đã học.

Không công bố đề minh họa: Năm 2026, Bộ GD&ĐT sẽ không công bố đề thi minh họa vì các yếu tố kỹ thuật được giữ nguyên như năm 2025, tập trung đánh giá năng lực theo chương trình mới.

Thay đổi mẫu đăng ký và giấy báo: Điều đặc biệt của năm nay, Bộ GD&ĐT tích hợp giấy báo dự thi và thẻ dự thi thành một loại là giấy dự thi.

Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời tích hợp vào giấy chứng nhận kết quả thi. Bộ GD&ĐT cũng đặc biệt nhắc nhở các địa phương về việc thay đổi mã tỉnh/thành để phù hợp với quản lý chính quyền 2 cấp.

Quy chế phúc khảo chặt chẽ: Quy chế mới cũng giảm thời gian thu nhận đơn phúc khảo để thông báo kết quả phúc khảo sớm hơn, đồng thời thuận tiện cho công tác tuyển sinh của các trường đại học.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo, Hội đồng thi phải công bố và thông báo kết quả phúc khảo cho thí sinh.

Tất cả các bài thi có thay đổi điểm tăng hoặc giảm trong quá trình phúc khảo đều phải được đối thoại giữa các giám khảo chấm cũ và chấm mới.

Siết chặt tuyển sinh đại học: Ở xét tuyển đại học, từ năm 2026, thí sinh bắt buộc phải đạt tối thiểu 15 điểm (tổng 3 môn) mới đủ điều kiện xét tuyển đại học.

Những mốc thời gian quan trọng thí sinh cần chú ý: