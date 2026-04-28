Trên 1 triệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2026

Số thí sinh miễn thi ngoại ngữ là 6.331 em. Thí sinh đăng ký trực tiếp hơn 13 nghìn.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra trong hai ngày 11 và 12/6, sớm hơn khoảng nửa tháng so với các năm trước.

Thí sinh dự thi phải làm hai môn bắt buộc là toán và ngữ văn, cùng một bài thi gồm hai môn lựa chọn.

Các môn lựa chọn gồm: Vật lý, hóa học, sinh học, công nghệ định hướng công nghiệp, công nghệ định hướng nông nghiệp, tin học, ngoại ngữ, lịch sử, địa lý và giáo dục kinh tế và pháp luật.

Đã có hơn 1 triệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2026 (Ảnh: Nam Anh).

Theo lịch tuyển sinh, thời gian đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT chính thức bắt đầu từ 0h ngày 24/4 đến 17h ngày 5/5.

Toàn bộ dữ liệu đăng ký thử trước đó đã được xóa, thí sinh cần thực hiện lại đầy đủ các bước trên hệ thống chính thức tại địa chỉ: https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn.

Trong khoảng thời gian này, thí sinh đồng thời đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Thí sinh có quyền điều chỉnh thông tin đăng ký đến 17h ngày 5/5. Sau thời điểm này, thí sinh sẽ không được thay đổi các thông tin quan trọng, trong đó có môn thi đã đăng ký.

Trong quá trình khai thông tin, thí sinh cần đặc biệt cẩn trọng với các mục liên quan đến mã tỉnh, mã trường, thông tin cá nhân, diện dự thi và môn thi đăng ký. Những sai sót ở các mục này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi dự thi và xét tốt nghiệp.

Đối với thí sinh tự do, sau khi đăng ký trực tuyến, thời hạn nộp hồ sơ từ ngày 5/5 đến ngày 9/5.

Hồ sơ gồm phiếu đăng ký dự thi in từ hệ thống có chữ ký của thí sinh và xác nhận của xã, phường nơi cư trú; ảnh 4x6 chụp theo kiểu căn cước công dân (không quá 6 tháng); cùng các giấy tờ liên quan.