Mỹ, Anh dẫn đầu bản đồ du học toàn cầu dù chi phí đắt đỏ

Báo cáo Giáo dục Toàn cầu của Global Citizen Solutions xếp Mỹ đứng đầu thế giới về điểm đến học đại học, tiếp theo là Anh và Australia. Những quốc gia này có sức hút lớn từ danh tiếng học thuật, cơ hội nghề nghiệp và sức ảnh hưởng toàn cầu của các trường đại học.

Global Citizen Solutions xếp hạng các điểm đến hàng đầu cho giáo dục đại học (Ảnh: CNBC).

Đứng tiếp sau lần lượt là Đức, Canada, Pháp, Hà Lan, Thụy Sĩ, Trung Quốc và Singapore.

Báo cáo đánh giá hơn 72 quốc gia dựa trên 5 nhóm tiêu chí gồm chất lượng hệ thống đại học, chất lượng sống, chi phí học tập, triển vọng nghề nghiệp và mức độ đổi mới cùng môi trường kinh doanh.

Kết quả cho thấy các nước sử dụng tiếng Anh và những nước có nền kinh tế phát triển vẫn chiếm ưu thế rõ rệt trong cuộc cạnh tranh thu hút du học sinh.

Theo bà Laura Madrid, trưởng nhóm nghiên cứu của Global Intelligence Unit, số lượng du học sinh toàn cầu có thể đạt 10 triệu vào năm 2030. Trong bối cảnh thế giới nhiều biến động, các gia đình ngày càng ưu tiên những điểm du học an toàn, ổn định và có môi trường học tập đa dạng.

Mỹ đứng đầu nhờ sở hữu mạng lưới đại học danh tiếng và quy mô đào tạo lớn. Hiện nước này có khoảng 900.000 sinh viên quốc tế, đóng góp hơn 40 tỷ USD cho nền kinh tế trong năm 2023.

Theo bà Madrid, khi chi phí không phải rào cản, nhiều gia đình vẫn ưu tiên Mỹ và Anh vì uy tín học thuật, cơ hội nghề nghiệp và sức ảnh hưởng toàn cầu của các trường đại học.

Tuy nhiên, đây cũng là một trong những thị trường giáo dục đắt đỏ nhất thế giới. Học phí tại các trường tư như Harvard hay Stanford có thể dao động từ 30.000 đến 70.000 USD mỗi năm, chưa tính chi phí sinh hoạt.

Từ năm 2010 đến 2023, học phí tại các trường công hệ 4 năm ở Mỹ tăng 36,7%, trong khi tổng nợ vay sinh viên đã vượt 1.600 tỷ USD.

Anh xếp thứ hai và tiếp tục là điểm đến được săn đón nhờ các trường đại học danh tiếng như Oxford, Cambridge và Imperial College London. Quốc gia này hiện có khoảng 500.000 sinh viên quốc tế.

Dù Brexit khiến lượng sinh viên châu Âu giảm từ năm 2020, Anh đã nhanh chóng điều chỉnh chiến lược, tăng thu hút sinh viên từ Trung Quốc và Ấn Độ.

Chi phí học tập tại Anh cũng rất cao. Học phí của sinh viên quốc tế dao động từ 10.000 đến 38.000 bảng Anh mỗi năm. Chi phí sống tại London thuộc nhóm cao nhất châu Âu.

Dù vậy, du học sinh vẫn đóng góp khoảng 41,9 tỷ bảng Anh cho nền kinh tế nước này trong giai đoạn 2021 đến 2022.

Nhìn tổng thể, cuộc cạnh tranh du học toàn cầu không còn chỉ xoay quanh danh tiếng trường học mà còn gắn với chất lượng sống và cơ hội phát triển sau tốt nghiệp. Nhưng với những gia đình sẵn sàng đầu tư lớn cho giáo dục, Mỹ và Anh vẫn là hai lựa chọn hàng đầu.

Nguyễn Hữu Đạt