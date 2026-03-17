Học bổng New Zealand hút ứng viên Việt Nam với các quyền lợi đặc biệt

Hỗ trợ toàn diện: Tài chính, học thuật và phát triển cá nhân

Một trong những điểm nổi bật của các học bổng Chính phủ là việc đảm bảo hỗ trợ tài chính toàn diện. Là học bổng danh giá của Chính phủ New Zealand, Manaaki cấp 39 suất cho người học Việt Nam theo đuổi bậc học thạc sĩ và tiến sĩ.

Các học giả Manaaki được đài thọ từ học phí, sinh hoạt phí, vé máy bay khứ hồi, bảo hiểm y tế - du lịch, trợ cấp ban đầu cho đến chi phí hỗ trợ nghiên cứu… Điều này giúp các học giả có thể toàn tâm toàn ý theo đuổi chương trình học mà không phải lo lắng về gánh nặng tài chính.

Bên cạnh đó, các trường đại học và học viện New Zealand đều có đội ngũ chuyên trách chương trình học bổng Manaaki, đồng thời cung cấp các hỗ trợ đặc biệt như cố vấn về học thuật, các buổi định hướng và tư vấn 1:1, hoạt động ngoại khóa, sự kiện văn hóa, cơ hội phát triển kỹ năng lãnh đạo…

Chị Nguyễn Phạm Hồng Đào, cựu học giả Manaaki ngành Quan hệ quốc tế và Ngoại giao tại Đại học Canterbury, hiện giảng dạy và hợp tác quốc tế tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TPHCM, cho biết: “Các hỗ trợ toàn diện của chương trình học bổng Manaaki giúp tôi yên tâm về mặt tài chính trong suốt quá trình học tập, từ đó có thể tập trung trọn vẹn cho việc nghiên cứu và phát triển học thuật.

Bên cạnh sự hỗ trợ tài chính, nhà trường, cộng đồng tại New Zealand và Đại học Canterbury cũng mang đến nhiều hỗ trợ về học tập cũng như chăm sóc sức khỏe tinh thần và thể chất cho sinh viên quốc tế”.

Chị Nguyễn Phạm Hồng Đào theo học tại University of Canterbury - ngôi trường nằm trong Top 2% đại học hàng đầu thế giới (Ảnh: ENZ).

Cơ hội nghiên cứu chuyên sâu và đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam

Theo chia sẻ của nhiều học giả Manaaki, điểm tâm đắc trong quá trình học, bên cạnh việc theo học với các giáo sư, giảng viên đầu ngành, chính là được tiếp cận nguồn tài nguyên nghiên cứu hiện đại, tham gia các dự án chuyên sâu và kết nối với mạng lưới học giả quốc tế.

Chị Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Đồng sáng lập - Giám đốc Chiến lược Công ty Đào tạo và Tư vấn Happy Seed, từng là học giả Manaaki chương trình Thạc sĩ Kinh doanh quốc tế của Đại học Auckland, chia sẻ: “Không chỉ học lý thuyết hay các mô hình, tôi còn thường xuyên tham gia phân tích case study (tình huống), thảo luận nhóm và các dự án mô phỏng tình huống kinh doanh quốc tế. Những kiến thức và kỹ năng này đã giúp tôi có nền tảng để tham gia vào các dự án tư vấn quản trị, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và hướng tới phát triển kinh tế bền vững tại Việt Nam”.

Quỳnh Anh (thứ 4, từ phải qua) với nhiều năm kinh nghiệm trong tư vấn, quản lý, đào tạo tại các tập đoàn, công ty lớn trong và ngoài nước (Ảnh: ENZ).

Các ngành học ưu tiên của Manaaki đều hướng đến những lĩnh vực đáp ứng nhu cầu cấp thiết của Việt Nam như nông nghiệp bền vững và an toàn thực phẩm, ứng phó với biến đổi khí hậu, năng lượng tái tạo, quản trị công, giáo dục, các ngành giúp xây dựng nền kinh tế có khả năng thích ứng cao… Sự đầu tư này nhằm tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao, giúp Việt Nam tăng tốc trong quá trình hiện đại hóa, nâng cao năng lực cạnh tranh và xây dựng tương lai phát triển bền vững.

Đặc quyền mang theo gia đình và cơ hội làm thêm

Một điểm khác biệt nổi bật của Manaaki là cho phép học giả đưa gia đình sang New Zealand trong thời gian học. Bên cạnh đó, sinh viên được phép làm thêm 25 giờ/tuần trong kỳ học và toàn thời gian trong kỳ nghỉ. Đặc biệt, đối với chương trình Thạc sĩ Nghiên cứu và Tiến sĩ, thời gian làm thêm không bị giới hạn. Đây là chính sách linh hoạt, giúp học giả vừa học tập vừa có thể tích lũy kinh nghiệm làm việc thực tế tại New Zealand.

Chị Hồng Giang, học giả Manaaki chương trình Thạc sĩ Truyền thông tại Học viện Unitec chia sẻ: “Đi tới đâu cũng thấy núi đồi trùng điệp, biển hồ xanh ngát. Học ở New Zealand cũng là hành trình trưởng thành qua các chuyến đi khám phá, qua các hoạt động cộng đồng với nhiều giá trị văn hóa đáng trân trọng”.

Nhờ cơ hội mà học bổng Manaaki mang lại, chị đã có cơ hội làm trợ lý chương trình cho các trường tiểu học trong khuôn khổ các hoạt động do Hội đồng Auckland (Auckland Council) tổ chức. Tại đây, cùng với các đồng nghiệp, chị phụ trách tổ chức các hoạt động trải nghiệm sau giờ học cho các em nhỏ đến từ nhiều quốc gia khác nhau, phản ánh sự đa dạng dân cư cao của New Zealand.

Hồng Giang hiện công tác ở vị trí điều phối viên thuộc tổ chức Chính phủ nước ngoài (Ảnh: ENZ).

Học bổng Manaaki được tài trợ bởi Bộ Ngoại Giao và Thương Mại New Zealand, do Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ) quản lý. Bà Bành Phạm Ngọc Vân, Giám đốc ENZ tại Việt Nam, cho biết: “Với những quyền lợi vượt trội và câu chuyện truyền cảm hứng từ các cựu học giả Việt Nam, Manaaki là cơ hội cho những ai khao khát vươn ra thế giới, tạo dấu ấn và đóng góp cho cộng đồng”. Học bổng nhận đơn ứng tuyển đến ngày 31/3.

Website của học bổng: https://www.nzscholarships.govt.nz/.