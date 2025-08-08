Mở thêm cơ sở cho ngôi trường nuôi, dạy trẻ mồ côi vì Covid-19

Ngày 8/8, Trường Hy Vọng đã khánh thành cơ sở mới tại thành phố Đà Nẵng. Buổi lễ với sự tham dự của lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, tỉnh Lào Cai, Gia Lai, Quảng Trị… và hơn 150 khách mời đến từ nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong nước và quốc tế.

Trường Hy Vọng được thành lập năm 2021 và Quỹ Hy Vọng nhằm chia sẻ yêu thương, nuôi dưỡng, đào tạo các học sinh mất cha mẹ vì đại dịch Covid-19. Trường đã có hơn 300 học sinh đến từ 29 tỉnh, thành và 13 dân tộc trên cả nước.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, đánh kẻng để khánh thành cơ sở mới của Trường Hy Vọng (Ảnh: Hoài Sơn).

Dưới mái trường này, các em được sống trong tình yêu thương, được học tập trong môi trường chất lượng, với niềm tin các em sẽ trở thành những người tử tế, giàu lòng nhân ái, sẵn sàng chung tay xây dựng quê hương, đất nước.

Cơ sở mới của Trường Hy Vọng có tổng diện tích hơn 6.500m2. Công trình có hai khối nhà 5 tầng, gồm khu phòng học và khu nội trú khép kín. Bên cạnh đó còn có các phòng chức năng dành cho thư viện, học robotics, âm nhạc, bếp bánh... giúp các em được học tập và thực hành, trải nghiệm đa dạng.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh, việc sáng lập Trường Hy Vọng là một nghĩa cử cao đẹp về truyền thống tương thân tương ái với mục tiêu và triết lý của Đảng và Nhà nước ta đó là không để ai bị bỏ lại phía sau.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nắm tay, dìu dắt dẫn các học sinh vào ngôi trường mới (Ảnh: Hoài Sơn).

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng tin tưởng ngôi Trường Hy Vọng sẽ mang đến cho các em một môi trường học tập, môi trường sống an toàn, tiện nghi để các em tự tin, trưởng thành và hạnh phúc.

Theo ông Quảng, thành phố đang triển khai xây dựng 6 trường cho các xã miền núi giáp biên giới và ngành giáo dục thành phố cần học tập mô hình quản lý của Trường Hy Vọng, khi tại đây nhiều em đã trở thành các sinh viên công nghệ thông tin, đó là những tấm gương về sự vươn lên và nghị lực phi thường rất là đáng trân trọng của các em.

Cơ sở mới của Trường Hy Vọng tại thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Ông Quảng cũng bày tỏ thành phố Đà Nẵng có thể không phải là nơi các em lựa chọn để sinh ra, nhưng ở đây các em sẽ được học tập dưới mái Trường Hy Vọng với sự yêu thương đùm bọc của lãnh đạo, cấp ủy chính quyền và người dân thành phố.