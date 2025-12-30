Mô hình giáo dục hướng tự lập tại Trường Phổ thông FPT Cần Thơ

Sau 6 năm hình thành và phát triển, Trường Phổ thông FPT Cần Thơ đã xác định rõ một định hướng giáo dục xuyên suốt: xây dựng một hệ sinh thái học tập - sinh hoạt - trải nghiệm, trong đó sự tự lập của học sinh được nuôi dưỡng từng ngày, không phải bằng khẩu hiệu, mà bằng môi trường và phương pháp giáo dục thực tiễn.

Nghịch lý “vượt sướng” trong thời đại số

Gen Alpha (sinh từ năm 2010-2024) là thế hệ được tiếp cận công nghệ từ rất sớm, có nhiều điều kiện học tập và sinh hoạt tốt hơn các thế hệ trước. Tuy nhiên, đi cùng với đó là một nghịch lý: sự bao bọc quá kỹ lưỡng của gia đình đôi khi khiến nhiều em thiếu đi kỹ năng tự xoay xở, thiếu chủ động khi rời xa vòng tay cha mẹ.

Trước ngưỡng cửa đại học hay hành trình du học, câu hỏi lớn nhất với phụ huynh không còn là: “Con sẽ học trường nào?” mà là “Con có đủ bản lĩnh để tự sống, tự học và tự quyết định tương lai của mình hay không?”.

Nhận diện rõ bài toán này, Trường Phổ thông FPT Cần Thơ đã xây dựng mô hình đào tạo lấy tự lập - trải nghiệm - trưởng thành toàn diện làm trục phát triển, phù hợp với đặc điểm của Gen Alpha trong thời đại số.

Các em học sinh trường FPT tham gia sáng kiến Khoa học Kỹ thuật (Ảnh: Trường Phổ thông FPT Cần Thơ).

Cơ sở vật chất như một xã hội thu nhỏ rèn luyện lối sống tự chủ

Khác với mô hình trường học truyền thống, cơ sở vật chất tại Trường Phổ thông FPT Cần Thơ được thiết kế như một xã hội thu nhỏ, nơi học sinh được rèn luyện khả năng tự lập ngay từ sinh hoạt hằng ngày.

Hệ thống ký túc xá, khu thể thao và các không gian sinh hoạt chung không chỉ là nơi để ở, mà là môi trường giúp các em học cách quản lý thời gian, xây dựng kỷ luật cá nhân và trách nhiệm với tập thể.

Theo chị Nguyễn Thị Thanh Thế, phụ huynh em Nguyễn Huỳnh Hoàng Long - học sinh lớp 12A1 - Trường Phổ thông FPT Cần Thơ cho biết: “Phổ thông FPT Cần Thơ đã tạo cho con tôi rất nhiều cơ hội để trải nghiệm và thử sức. Mô hình học tập khác biệt cùng với việc học nội trú giúp con có thời gian học tập tập trung, đồng thời vẫn cân bằng được việc vui chơi và khám phá. Đó là điều kiện tối ưu để con phát triển toàn diện”.

Chị cho biết, nhờ môi trường này, con chị đã đỗ 14 trường đại học quốc tế và giành được tổng học bổng lên tới hơn 40 tỷ đồng - một kết quả cho thấy hiệu quả rõ nét của việc giáo dục sự tự lập từ sớm.

Chương trình định hướng quốc tế: Dạy cách học cho công dân toàn cầu

Trong thế giới 5.0, kiến thức không ngừng thay đổi. Vì vậy, chương trình đào tạo tại Trường Phổ thông FPT Cần Thơ tập trung vào việc dạy cách học, cách tư duy và cách thích nghi, thay vì chỉ truyền đạt kiến thức tĩnh.

Thông qua chương trình tiếng Anh tăng cường, các môn kỹ năng thế kỷ XXI và phương pháp học tập qua dự án (Project-Based Learning), học sinh được khuyến khích tự nghiên cứu, tư duy phản biện, làm việc nhóm và trình bày quan điểm cá nhân. Việc tiếp cận sớm với các chuẩn mực giáo dục quốc tế giúp học sinh dần hình thành tư duy của những “công dân toàn cầu” - chủ động, linh hoạt và sẵn sàng hội nhập.

Anh Trần Văn Hòa, phụ huynh của em Trần Ngọc Minh Thông (11T3), chia sẻ sự thay đổi rõ rệt của con sau khi theo học tại trường:

“Trước khi học tại Phổ thông FPT Cần Thơ, con tôi chưa thật sự tự lập và còn phải nhắc nhở nhiều trong việc học. Sau một thời gian học nội trú, con đã chủ động hơn, có ý thức hơn trong học tập và tự tin hơn khi giao tiếp”.

Theo anh Hòa, mô hình nội trú với thời gian sinh hoạt khoa học, cùng chương trình tiếng Anh cho phép học sinh chủ động gặp gỡ thầy cô trao đổi bài vở, là những yếu tố giúp con anh tiến bộ rõ rệt từng ngày.

Em Trần Ngọc Minh Thông, lớp 11T3 (trái) và em Nguyễn Bảo Trâm, lớp 12A8 cùng đạt giải Nhất cuộc thi Khoa học Kỹ thuật cấp thành phố năm học 2025-2026 (Ảnh: Trường Phổ thông FPT Cần Thơ).

Sẵn sàng cho đại học và du học: Chuyển giao tâm thế trưởng thành

Bước đệm quan trọng nhất mà Trường Phổ thông FPT Cần Thơ hướng đến chính là sự chuyển giao tâm thế - từ học sinh phổ thông sang người trẻ có khả năng tự quyết định tương lai của mình.

Thông qua các hoạt động hướng nghiệp, trải nghiệm thực tế và kết nối với môi trường đại học, học sinh được trang bị đủ nội lực để hiểu mình là ai, mình muốn gì và cần chuẩn bị những gì cho hành trình phía trước. Khi có mục tiêu rõ ràng, việc bước ra môi trường đại học hay du học với các em không còn là nỗi lo, mà trở thành một hành trình trưởng thành đầy chủ động.

Với hành trình 6 năm không ngừng hoàn thiện, Trường Phổ thông FPT Cần Thơ đang cùng phụ huynh đặt những nền móng vững chắc cho Gen Alpha - không chỉ sẵn sàng cho một kỳ thi, mà sẵn sàng cho một cuộc đời tự tin, bản lĩnh và hội nhập.