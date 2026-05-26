Lý do nhóm 3 học sinh thụt dầu trên phố

Ngày 26/5, một clip ghi lại cảnh 3 học sinh thụt dầu (động tác đứng lên ngồi xuống) bên đường, gần đó là 2 cán bộ cảnh sát gây chú ý. Theo tìm hiểu, clip được ghi lại trên một tuyến phố ở phường Bắc Gianh, tỉnh Quảng Trị.

Lãnh đạo Công an phường Bắc Gianh cho biết 2 cán bộ, chiến sĩ xuất hiện trong clip thuộc Tổ Cảnh sát trật tự Công an phường này.

Nhóm học sinh đi xe điện không đội mũ bảo hiểm thụt dầu trên phố (Ảnh: Nguyễn Công).

Sáng cùng ngày, trong quá trình tuần tra kiểm soát, khi đến khu vực tổ dân phố Minh Lợi, phường Bắc Gianh, các cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát trật tự phát hiện 3 học sinh cùng ngồi trên một xe máy điện và không đội mũ bảo hiểm.

Các cán bộ cảnh sát phường Bắc Gianh đã dừng phương tiện, đưa nhóm học sinh vào lề đường để nhắc nhở. Thay vì xử phạt, cảnh sát yêu cầu các em thực hiện động tác đứng lên ngồi xuống nhằm răn đe, giáo dục về ý thức chấp hành luật giao thông.

Sau đó, 2 cảnh sát yêu cầu nhóm học sinh dắt xe về nhà, đồng thời làm việc với phụ huynh để nhắc nhở, đề nghị giáo dục con em, tránh tái diễn vi phạm.

Cách xử lý của lực lượng Cảnh sát trật tự Công an phường Bắc Gianh nhận được nhiều lời khen. Một số ý kiến cho rằng cách nhắc nhở của lực lượng công an vừa nghiêm túc, vừa mang tính giáo dục, giúp học sinh nhớ lỗi vi phạm nhưng không tạo tâm lý nặng nề.

Lãnh đạo Công an phường Bắc Gianh cho biết việc nhắc nhở nhằm giúp học sinh nâng cao ý thức khi tham gia giao thông, đặc biệt là quy định đội mũ bảo hiểm, không chở quá số người quy định.