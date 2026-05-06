Con bốc đầu xe quay video đăng mạng xã hội, mẹ bị phạt

Ngày 6/5, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an Quảng Ngãi) thông tin, các đơn vị nghiệp vụ đã xác định được người có hành vi bốc đầu xe rồi quay video đăng tải lên mạng xã hội.

Người có hành vi này là T.V.Đ.K. (15 tuổi, trú tại xã Đông Sơn, Quảng Ngãi). Video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy, K. không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy chở theo một người đi với tốc độ cao. Sau đó, thiếu niên này bốc đầu xe rồi ngã xuống đường.

K. bị cảnh sát mời làm việc để xử lý vi phạm (Ảnh: Công an Quảng Ngãi).

Một người dùng mạng xã hội nhìn thấy video nên đã gửi cho lực lượng cảnh sát giao thông. Tiếp nhận phản ánh, cảnh sát đã xác minh và mời K. cùng người thân đến làm việc. Tại cơ quan công an, K. đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Theo đó, K. bị lập biên bản vi phạm hành chính với hành vi không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe máy, điều khiển xe chạy bằng một bánh và chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an Quảng Ngãi) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với K. bằng hình thức tịch thu phương tiện. Mẹ của K., chủ sở hữu chiếc xe, bị xử phạt 9 triệu đồng do giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông đường bộ.

Theo cảnh sát, hành vi điều khiển xe bằng một bánh là vi phạm nghiêm trọng, dễ dẫn đến mất kiểm soát, gây tai nạn cho chính người điều khiển và những người xung quanh. Việc xử lý nghiêm những trường hợp này nhằm răn đe, phòng ngừa vi phạm.