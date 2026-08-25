Lựa chọn tối ưu cho sinh viên Việt du học Úc

Lợi thế từ các đô thị nhỏ

Trong nhiều năm, các thành phố lớn của Úc như Sydney, Melbourne hay Brisbane là lựa chọn hàng đầu của du học sinh Việt. Tuy nhiên, trước áp lực chi phí sinh hoạt tăng cao và tính cạnh tranh gắt gao tại các trung tâm này, các đô thị nhỏ hơn (hay còn gọi là khu vực regional) đang trở thành điểm đến thay thế đầy tiềm năng.

Một trong những lợi ích dễ nhận thấy nhất là chi phí. Dù sở hữu hệ thống hạ tầng hiện đại, cơ sở vật chất phát triển không kém các thành phố lớn, chi phí thuê nhà và sinh hoạt tại đây lại thấp hơn đáng kể. Khoản chênh lệch này có thể tích lũy thành hàng chục nghìn AUD trong quá trình học tập, giúp giảm áp lực tài chính cho sinh viên và gia đình.

Điểm hấp dẫn của các thành phố này không chỉ nằm ở yếu tố chi phí. Tại những khu vực này, quy mô lớp học thường nhỏ hơn giúp sinh viên có nhiều cơ hội tương tác trực tiếp với giảng viên, nhận được sự hỗ trợ sát sao hơn trong học tập và định hướng nghề nghiệp.

Với sinh viên Việt Nam, điều này đặc biệt quan trọng trong giai đoạn thích nghi với môi trường mới. Ngoài ra, học tập tại đây cũng mở ra cơ hội ở lại Úc làm việc lâu hơn sau khi tốt nghiệp (kéo dài 1-2 năm) cùng những chính sách ưu tiên định cư từ Chính phủ.

Đại học Federation - Úc, cơ sở chính tại Ballarat (Ảnh: ĐH Federation).

Trải nghiệm giáo dục toàn diện tại Đại học Federation - Úc

Là một trong những trường đại học uy tín và lâu đời tại bang Victoria, Đại học Federation - Úc sở hữu bốn cơ sở tại Ballarat, Melbourne, Berwick và Gippsland. Trong đó, Ballarat là đại diện điển hình của đô thị thuộc khu vực regional, vừa nắm giữ các lợi thế về chi phí và chính sách của vùng, vừa sở hữu vị trí kết nối lý tưởng.

Chỉ mất hơn một giờ đi tàu từ Ballarat đến trung tâm Melbourne, sinh viên có thể dễ dàng tham gia các sự kiện giúp mở rộng cơ hội kết nối với doanh nghiệp, trải nghiệm nhịp sống năng động và văn hóa đa dạng.

Ballarat - Thành phố hạnh phúc và đáng sống nhất nước Úc theo Happy City Index 2026 (Ảnh: ĐH Federation).

Mô hình đào tạo Co-operative - Tích lũy kinh nghiệm làm việc trong quá trình học

Một trong những thách thức lớn đối với sinh viên quốc tế là tìm kiếm và nắm bắt cơ hội việc làm tại Úc sau khi tốt nghiệp. Với mô hình đào tạo Co-operative (Co-op), Đại học Federation - Úc giúp sinh viên sở hữu hồ sơ nổi bật với kinh nghiệm làm việc chuyên nghiệp ngay trong quá trình học.

Thay vì tự tìm kiếm cơ hội thực tập, sinh viên được nhà trường kết nối với các doanh nghiệp đối tác, hỗ trợ xây dựng hồ sơ ứng tuyển và chuẩn bị các kỹ năng cần thiết. Trong kỳ thực tập, nhà trường tiếp tục theo dõi và hỗ trợ để đảm bảo sinh viên có trải nghiệm học tập và thực tập hiệu quả. Các doanh nghiệp đối tác trong hệ sinh thái Co-op của trường bao gồm nhiều tên tuổi lớn như IBM, Kyndryl, Westpac, EY (Ernst & Young), Amazon Web Services, Siemens và AGL.

Thông qua kỳ thực tập Co-op, sinh viên không chỉ tích lũy kinh nghiệm làm việc thực tế, hiểu rõ hơn về môi trường làm việc tại Úc mà còn có cơ hội đánh giá mức độ phù hợp của ngành nghề mình lựa chọn trước khi tốt nghiệp. Đặc biệt, đây là kỳ thực tập có hưởng lương, với mức hỗ trợ 5.000 AUD cho sinh viên sau đại học (30 ngày làm việc) và 10.000 AUD cho sinh viên đại học (60 ngày làm việc).

Công viên Công nghệ (Technology Park) tại cơ sở Ballarat - nơi kết nối sinh viên với các doanh nghiệp lớn qua mô hình đào tạo Co-operative (Ảnh: ĐH Federation).

Lựa chọn tối ưu và thực tế dành cho tương lai

Một quyết định du học thông minh không nằm ở việc chọn ngôi trường nổi tiếng mà là chọn nơi mang lại giá trị đầu tư bền vững cho tương lai. Sự kết hợp giữa lợi thế chiến lược về vị trí và mô hình Đào tạo Co-op của Đại học Federation - Úc chính là lời giải cho bài toán tối ưu chi phí và cơ hội phát triển sự nghiệp của du học sinh Việt.

Ngoài ra, để giảm bớt gánh nặng tài chính và tiếp sức cho các bạn sinh viên quốc tế, nhà trường còn có các chương trình học bổng hấp dẫn (15% đến 50% học phí), cùng hỗ trợ chi phí ký túc xá lên đến 50%.

Ký túc xá Fedliving ngay trong khuôn viên trường - an toàn, tiện nghi và tối ưu chi phí cho sinh viên quốc tế (Ảnh: ĐH Federation).

Khi tấm bằng đại học được bảo chứng bằng kinh nghiệm thực tế tại doanh nghiệp lẫn năng lực tài chính tối ưu, đó chính là lúc khoản đầu tư du học mang lại giá trị cao nhất.

Phụ huynh và học sinh có thể để lại thông tin tại đây để được tư vấn thêm về chương trình học, mô hình đào tạo Co-operative và các cơ hội học bổng phù hợp tại Đại học Federation - Úc.