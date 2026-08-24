Trường quốc tế bất ngờ đóng cửa ngày tựu trường: Yêu cầu báo cáo khẩn

Chiều 24/8, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Thành Trung, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Hòa Hưng, cho biết địa phương đã nắm thông tin phụ huynh phản ánh cơ sở Trường PennSchool trên đường Ba Tháng Hai đóng cửa ngày tựu trường và đã yêu cầu nhà trường báo cáo khẩn.

Theo ông Trung, nhà trường chưa báo cáo sự việc với phường trước khi xảy ra việc đóng cửa. Trong khi đó, cơ sở này hiện có hơn 400 học sinh.

"Phường đã yêu cầu nhà trường báo cáo khẩn để nắm thông tin đầy đủ, cụ thể. Nếu nhà trường tổ chức làm việc với phụ huynh, phường cũng sẽ tham gia", ông Trung nói.

Trước mắt, theo lãnh đạo phường Hòa Hưng, quyền lợi học tập của học sinh phải được ưu tiên. Địa phương đã trao đổi với các trường trên địa bàn, đề nghị chủ động hỗ trợ trong trường hợp phụ huynh có nhu cầu chuyển trường cho con.

"Phường Hòa Hưng đảm bảo đủ chỗ học cho các em, quan trọng là lựa chọn của phụ huynh và thỏa thuận của trường", ông Trung khẳng định.

Thông báo thu hồi trụ sở, nơi đặt Trường Pennschool, ảnh chụp 18h40 ngày 24/8 (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội phường Hòa Hưng cho biết riêng các trường trên địa bàn hiện vẫn có khả năng tiếp nhận toàn bộ số học sinh nói trên. Nếu cần thiết, các trường có thể sắp xếp, mở thêm lớp để bảo đảm chỗ học cho học sinh.

Theo ông Trung, ngoài cơ sở trên đường Ba Tháng Hai, hệ thống PennSchool còn một cơ sở tại đường Trần Bình Trọng. Cơ sở này được dự kiến có thể tiếp nhận khoảng 400 học sinh. Tuy nhiên, việc học sinh có tiếp tục theo học tại hệ thống hay chuyển sang trường khác sẽ phụ thuộc vào nhu cầu, lựa chọn của phụ huynh và thỏa thuận với nhà trường.

"Phía các trường trong phường đã được chúng tôi trao đổi, nếu phụ huynh liên hệ thì chủ động hỗ trợ, nắm thông tin và cố gắng tiếp nhận để phụ huynh yên tâm. Nếu quá tải thì có thể tính phương án mở thêm lớp", ông Trung cho hay.

Sáng nay, nhiều phụ huynh có con theo học tại hệ thống Trường PennSchool, cơ sở trên đường Ba Tháng Hai, phường Hòa Hưng, bàng hoàng khi trường bất ngờ dừng hoạt động đúng ngày học sinh tựu trường.

Theo thông tin ghi nhận ban đầu, trước đó Ban giám hiệu PennSchool đã thông báo kế hoạch nhập học tại cơ sở đường Ba Tháng Hai. Theo lịch, ngày 24/8, học sinh vẫn đến trường theo kế hoạch và tham gia các hoạt động đầu năm tại hội trường Phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công TPHCM trên đường Ba Tháng Hai.

Hệ thống Trường PennSchool (Ảnh: Nhà trường).

Thông báo của nhà trường nêu rõ trong ngày nhập học, học sinh sẽ tham gia các hoạt động làm quen, sinh hoạt đầu năm và dùng bữa trưa theo kế hoạch. Riêng ngày đầu tiên, trường chưa phục vụ bữa sáng và bữa xế; học sinh sẽ ra về sau giờ ăn trưa.

Tuy nhiên, trong ngày 24/8, phụ huynh bất ngờ trước thông tin cơ sở này không tiếp tục hoạt động.

Tại khu vực cổng trường, một băng rôn được treo với nội dung thông báo về việc thu hồi ký túc xá sinh viên Lào của Phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công tại TPHCM - nơi Trường PennSchool đang sử dụng làm cơ sở.

Theo nội dung băng rôn, tòa nhà ký túc xá sinh viên Lào sẽ được thu hồi từ ngày 1/7. Nguyên nhân được nêu là hai bên đã ký biên bản thanh lý hợp đồng và thời gian gia hạn để Trường PennSchool di dời, đến ngày 30/6, đã kết thúc.

Việc cơ sở trường dừng hoạt động khi năm học mới đã cận kề khiến nhiều phụ huynh lo lắng về việc học tập của con em, đặc biệt khi lịch nhập học trước đó đã được nhà trường thông báo.

Được biết, Hệ thống Trường PennSchool (PennSchool) thành lập năm 2020, có 2 cơ sở tại đường Ba tháng Hai và Trần Bình Trọng. Trường triển khai giảng dạy chương trình Mỹ tại TPHCM cho học sinh từ tiền tiểu học đến lớp 12. Học phí trong khoảng 100-400 triệu đồng/năm.