Hiệu trưởng, 2 hiệu phó của một trường đều tự nguyện xin thôi chức vụ

Ngày 24/8, thầy Phan Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường THPT Phúc Trạch (xã Phúc Trạch, Hà Tĩnh), xác nhận trước thời điểm sáp nhập, ông cùng 2 phó hiệu trưởng đã tự nguyện xin thôi chức vụ.

Theo phương án sắp xếp, Trường THPT Phúc Trạch sẽ sáp nhập với Trường THPT Hương Khê (xã Hương Khê) để thành lập Trường THPT Hương Khê. Cơ sở Trường THPT Phúc Trạch được sử dụng làm phân hiệu Phúc Trạch.

Thầy Phan Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường THPT Phúc Trạch (Ảnh: Văn Nguyễn).

Thầy Toàn cho biết ông đã gần đến tuổi nghỉ hưu nên chủ động xin nghỉ trước thời hạn gần một năm. Trong khi đó, 2 phó hiệu trưởng là thầy Trần Nam Cương và Mai Văn Hải xin thôi công tác quản lý để trở lại giảng dạy.

Thầy Hải sẽ giảng dạy môn thể dục, còn thầy Cương trở lại đứng lớp môn toán.

"Các cán bộ quản lý đều tự nguyện xin thôi chức vụ để góp phần thực hiện chủ trương sắp xếp, tổ chức lại hệ thống trường học", thầy Toàn chia sẻ.

Theo thầy Toàn, ông tôn trọng lựa chọn của từng cán bộ quản lý và mong muốn trường mới sau sáp nhập sớm ổn định, phát huy lợi thế về quy mô, tạo điều kiện học tập tốt hơn cho học sinh.

Thầy Trần Nam Cương cho biết việc xin thôi chức vụ quản lý, trở lại giảng dạy một phần xuất phát từ mong muốn được gần gia đình, đồng thời phù hợp với chủ trương sắp xếp chung của ngành.

Thầy Mai Văn Hải (bên trái) và thầy Trần Nam Cương, Phó hiệu trưởng Trường THPT Phúc Trạch (Ảnh: Văn Nguyễn).

Thầy Cương quê ở huyện Đức Thọ cũ, nhiều năm công tác tại huyện Hương Khê cũ. Sau khi trở lại giảng dạy, thầy mong muốn được bố trí công tác gần nhà để thuận tiện chăm sóc bố mẹ đã ngoài 80 tuổi, sức khỏe yếu.

"Em gái đã lập gia đình, còn tôi là anh trai cả nên muốn về gần nhà. Trong trường hợp chưa thể được bố trí theo nguyện vọng, tôi vẫn tiếp tục ở lại Hương Khê giảng dạy", thầy Cương nói.

Theo phương án điều chỉnh, sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt, toàn tỉnh sẽ giảm từ 649 xuống còn 235 trường học và trung tâm, tương ứng giảm 414 đầu mối (tỷ lệ 63,79%).

Sau sắp xếp, bậc mầm non giảm từ 233 xuống 70 trường; tiểu học từ 220 xuống 56 trường; THCS và trường liên cấp tiểu học - THCS từ 148 xuống 74 trường. Toàn tỉnh còn 30 trường THPT, giảm 8 trường; khối giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên còn 5 trung tâm, giảm 5 đầu mối.

Quy mô sắp xếp lớn kéo theo yêu cầu bố trí lại đội ngũ cán bộ quản lý, nhân viên. Toàn tỉnh dự kiến sắp xếp 3.006 người; sau sắp xếp bố trí 2.214 người, dôi dư 792 người. Trong số nhân sự dôi dư có 623 cán bộ quản lý, gồm 353 hiệu trưởng và 270 phó hiệu trưởng, số còn lại là nhân viên.

Đến nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh đã tiếp nhận hàng chục đơn xin thôi giữ chức vụ của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường THPT và trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên.