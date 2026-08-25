Hơn 1 tháng quên cho bé 2 tuổi ăn tối, nhà trường nói do "đứt gãy thông tin"

Chi gần 10 triệu/tháng, con vẫn bị "quên" cho ăn

Phản ánh với phóng viên Dân trí, chị Võ Thảo (ngụ phường An Khánh, TPHCM) không giấu được bức xúc khi chia sẻ câu chuyện của mình.

Con chị mới 2 tuổi, được gia đình đăng ký theo học tại hệ thống Trường Mầm non Kidzone (cơ sở Nguyễn Duy Trinh, phường An Khánh) với mức chi phí gần 10 triệu đồng/tháng (gồm học phí, chi phí ăn, giữ chiều, dã ngoại, thể dục...).

Từ tháng 6 chị bắt đầu đăng ký cho con ăn bữa tối tại trường vào lúc 17h15 và đón con sau khi bé ăn xong. Để chắc chắn, chị trực tiếp nhắn tin cho cô quản lý và đăng ký trên ứng dụng của trường. “Đây là ứng dụng chung nên tất cả giáo viên đều biết”, chị Thảo nhấn mạnh.

Hết tháng 6 chị tiếp tục đăng ký cho con ăn tối trong tháng 7 và tháng 8, sau khi tiếp nhận thông tin đăng ký của chị, nhà trường cũng ra phiếu thu và thu thêm khoản tiền ăn này từ đầu mỗi tháng.

“Vì ít bé đăng ký ăn tối nên giáo viên cho ăn ngay dưới sảnh (khu vực này không có camera). Để yên tâm, chiều nào đón con tôi cũng hỏi "hôm nay bé ăn được không cô" thì đều nhận được sự gật đầu từ giáo viên, khen bé ăn rất giỏi nên tôi đinh ninh rằng con mình đã ăn tối ở trường.

Lịch ăn của con ở trường lúc 17h15 nên khi về nhà tôi không cho bé ăn tối nữa. Thành ra, suốt hơn 1 tháng liền con tôi phải nhịn đói từ lúc 14h30 cho đến bữa sáng ngày hôm sau. Phải chi thằng bé biết nói thì đã kêu lên "mẹ ơi con đói", đằng này con còn quá nhỏ, tôi thì quá tin tưởng vào nhà trường. Nghĩ đến đây tim tôi đau xót, phẫn nộ vô cùng”, chị Võ Thảo nghẹn ngào nói.

Theo nữ phụ huynh, con ăn bữa xế lúc 14h30-15h30 nhưng thực đơn chủ yếu là uống sữa, ăn sữa chua, trái cây nên việc để bé phải nhịn đói suốt hơn 1 tháng liền có thể ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của con.

“Bé mới chỉ 2 tuổi, nói chưa rõ nên dù được cho ăn ở trường hay chưa bé không thể nói lại với mẹ. Mãi đến thời gian gần đây, quan sát thấy con sụt cân, hay bệnh, khóc về đêm nên tôi rất băn khoăn. Khi làm việc lại phía trường tôi cứ tưởng nhà trường "quên" con mình 1-2 bữa thôi, ai mà ngờ được, suốt từ tháng 7, tháng 8 bé không hề được ăn bữa tối nào ở trường. Tôi không thể tin nổi vào tai mình”, chị Thảo chia sẻ thêm.

Điều khiến chị Võ Thảo bức xúc hơn nữa, khi phát hiện ra vụ việc phía nhà trường đùn đẩy trách nhiệm giữa các bộ phận, không đứng ra chịu trách nhiệm. “Học phí, tiền ăn ngoài giờ thì thu không thiếu một ngày nào, nhưng khi phụ huynh hỏi thì các cô lại trả lời là "cô không biết, cô nhầm". Tôi rất thất vọng với cách làm việc của nhà trường”, nữ phụ huynh nói.

Trường mầm non Kidzone - nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: Chụp màn hình).

Nhà trường: Trẻ bị “quên” cho ăn do sự đứt gãy thông tin giữa các bộ phận

Liên lạc với phía trường, bà Trần Hoài Thu, Nhà sáng lập Hệ thống Mầm non Kidzone xác nhận thông tin vụ việc trên.

Bà Thu cho biết, hiện phía Trường Mầm non Kidzone đã trực tiếp làm việc với phụ huynh và cũng đưa ra thông báo chính thức về vụ việc.

Thông báo của trường xác định, đây là “sự cố vận hành đáng tiếc liên quan đến việc cung cấp suất ăn chiều cho bé Mon (con chị Võ Thảo) - học sinh cơ sở Kidzone Nguyễn Duy Trinh. Do sự đứt gãy thông tin giữa bộ phận văn phòng và bộ phận vận hành (giáo viên và nhà bếp) dẫn đến việc bé Mon dù đã hoàn thành đăng ký đóng phí ăn muộn (sau 17h15) nhưng không có tên trong danh sách báo ăn muộn thực tế tại bếp từ đầu tháng 7 tới ngày 13/8”.

Trong thông báo, ban giám hiệu Trường Mầm non Kidzone cho hay, ngay sau khi sự việc được phát hiện, ngày 14/8, Quản lý cơ sở Nguyễn Duy Trinh đã trực tiếp làm việc, chân thành xin lỗi gia đình bé Mon, đồng thời thống nhất các phương án giải quyết với gia đình và chăm sóc bữa ăn của bé tại trường.

Nhà trường đã thực hiện xử lý kỷ luật đối với các cá nhân liên quan do thiếu sót trong công tác giám sát và ứng xử chưa chuẩn mực với phụ huynh lúc xảy ra sự cố.

“Qua cuộc gặp trực tiếp với gia đình hôm 23/8, đại diện trường tiếp tục nghiêm túc ghi nhận những phản ánh của gia đình về cách ứng xử cũng như quá trình tiếp nhận, xử lý sự việc chưa khéo léo dẫn đến những hiểu lầm không đáng có sau sự việc trên”, phía nhà trường cho hay.