Hai nữ hiệu trưởng trong vụ ồn ào ở Ninh Bình không được tái bổ nhiệm

Phường Yên Thắng, tỉnh Ninh Bình vừa tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ và thành lập trường mầm non, trường tiểu học, trường THCS của phường. Theo quyết định, phường Yên Thắng thành lập 2 trường mầm non, 2 trường tiểu học, 1 trường THCS, sau khi sắp xếp các trường học trên địa bàn.

Trường Tiểu học Mai Sơn sáp nhập với Trường Tiểu học Khánh Thượng thành Trường Tiểu học Khánh Thượng (Ảnh: Thái Bá).

Cụ thể, Trường Mầm non Khánh Thượng trên cơ sở sáp nhập Trường Mầm non Mai Sơn và Trường Mầm non Khánh Thượng, bổ nhiệm bà Phạm Thị Tuyết làm hiệu trưởng. Trường Mầm non Yên Thắng trên cơ sở sáp nhập Trường Mầm non Yên Bình và Trường Mầm non Yên Thắng, bổ nhiệm bà Vũ Thị Tam Thảo làm hiệu trưởng

Trường Tiểu học Khánh Thượng trên cơ sở sáp nhập Trường Tiểu học Mai Sơn và Trường Tiểu học Khánh Thượng, bà Nguyễn Thị Thủy làm hiệu trưởng. Trường Tiểu học Yên Thắng trên cơ sở tách cấp tiểu học của Trường Tiểu học và THCS Yên Bình để sáp nhập với Trường Tiểu học Yên Thắng, bà Vũ Thị Hiền làm Phó Hiệu trưởng (chưa bổ nhiệm hiệu trưởng).

Khối THCS phường Yên Thắng có một trường là Trường Trung học cơ sở Yên Thắng, do bà Trần Thị Luyến làm hiệu trưởng.

Theo các quyết định nêu trên, bà Lê Thị Hà, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Yên Thắng (cũ) không được bổ nhiệm giữ chức hiệu trưởng trường mới sau khi sáp nhập. Ngoài ra, còn có bà Hà Thị Phương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mai Sơn cũng không được bổ nhiệm giữ chức hiệu trưởng khi sắp xếp trường học trên địa bàn.

Bà Lê Thị Hà và Hà Thị Phương là hai hiệu trưởng trước đó đã được UBND phường Yên Thắng thực hiện quy trình chấm điểm chọn hiệu trưởng cho trường mới khi sắp xếp các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Hành động chửi bới, đập bàn, ném cốc của bà Lê Thị Hà trước mặt nhiều giáo viên khiến dư luận bất bình (Ảnh cắt từ clip).

Bà Hà và bà Phương là hai nữ hiệu trưởng trước đó có mâu thuẫn với nhau, dẫn đến việc bà Lê Thị Hà có hành vi chửi bới, đập bàn, ném cốc trước mặt nhiều giáo viên trường cũ mà báo Dân trí đã phản ánh.

Mâu thuẫn này của hai nữ hiệu trưởng sau đó được Phòng Văn hóa - Xã hội và Ban Xây dựng Đảng phường Yên Thắng hòa giải.

Tuy nhiên, mới đây, video bà Lê Thị Hà, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Yên Thắng (nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mai Sơn) có hành động chửi bới, đập bàn, ném cốc tại văn phòng Trường Tiểu học Mai Sơn xảy ra từ tháng 10/2025 được phát tán trên mạng xã hội (sau 10 tháng).

Lúc này, hành vi thiếu chuẩn mực của nữ hiệu trưởng mới được vỡ lẽ. Nguyên nhân của sự việc được xác định ban đầu là do mâu thuẫn cá nhân giữa bà và bà Phương trong quá trình bàn giao công việc, dẫn đến việc hiểu nhầm và áp lực.

Sáng 25/8, nguồn tin của phóng viên Dân trí cho hay, bà Lê Thị Hà và bà Hà Thị Phương không được bổ nhiệm giữ chức hiệu trưởng các trường mới. Hai giáo viên này vẫn tiếp tục công tác chuyên môn tại Trường Tiểu học Yên Thắng và Trường Tiểu học Khánh Thượng, thực hiện theo sự phân công công việc của hiệu trưởng nhà trường.